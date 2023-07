AmazFit Cheetah Pro recensione: lo smartwatch che vi allena con l'IA

AmazFit ha lanciato la linea Cheetah anche in Italia a fine giugno: composta dai due smartwatch Cheetah Round e Cheetah Pro, la serie si colloca in una nicchia di mercato ben precisa, quella dedicata ai runner e agli sportivi, con una serie di funzioni di monitoraggio della salute degli utenti anche durante gli allenamenti più disparati.

A rendere ancora più interessanti i prodotti ci pensa l'IA: i due orologi Cheetah, infatti, supportano l'Intelligenza Artificiale Zepp Coach, che analizza i parametri degli utenti e i loro obiettivi di allenamento per fornire dei percorsi su misura, e (benché solo in alcuni Paesi) la Zepp Coach AI Chat, un vero e proprio Chatbot basato su un Large Language Model proprietario e capace di rispondere a tutte le domande dell'utente sullo sport e il fitness.

IA a parte, però, i nuovi smartwatch di AmazFit si fanno apprezzare anche (e soprattutto) per le loro caratteristiche più "tradizionali", come l'ottimo design tondeggiante, la cura riposta nel software di Zepp e, soprattutto, le finiture che ricordano quelle di Apple Watch Ultra.



Uno smartwatch quasi-premium per gli sportivi

L'esperienza di unboxing dello smartwatch si colloca più o meno in linea con quella del resto dei prodotti AmazFit: nella confezione, infatti, abbiamo (oltre allo smartwatch) un cinturino, il cavo di ricarica a due pin magnetici e la manualistica. Niente blocco per l'alimentazione o cinturini di ricambio, dunque.

I problemi che l'assenza di questi accessori potrebbero comportare pesano comunque poco, dal momento che il sistema di ricarica dell'AmazFit Cheetah Pro è lo stesso degli altri smartwatch della stessa compagnia e funziona perfettamente con qualsiasi blocco di alimentazione, offrendo anche una ricarica tutto sommato rapida e una durata della batteria molto lunga.

Fare delle stime precise è difficile, ma dalle nostre prove emerge che il Cheetah Pro potrebbe durare tranquillamente tra i quattro e i sei giorni nel caso di un uso moderato. Ovviamente, aumentando la frequenza delle misurazioni di parametri come la frequenza cardiaca e l'ossigenazione del sangue la longevità scende, e lo stesso vale per l'utilizzo prolungato del GPS.

In ogni caso, non stiamo certo parlando di un device che va ricaricato tutti i giorni. Per quanto riguarda il cinturino, invece, la necessità di un ricambio viene meno grazie all'ottimo laccio in nylon simil-velcro, che può facilmente essere aggiustato per le dimensioni di (quasi) ogni polso.



Sul sito web di AmazFit è possibile acquistare anche un secondo cinturino in elastomeri, per chi non dovesse trovarsi bene con quello in tessuto.

Il cinturino di tessuto è leggerissimo, dal momento che pesa solo 9 grammi, e comodissimo da indossare, risultando meno fastidioso al contatto con la pelle di quello in silicone degli altri smartwatch AmazFit.

Ovviamente, però, c'è una contropartita: il cinturino trattiene i liquidi, dunque vi conviene fare attenzione a dove appoggiate l'orologio (e il polso) dopo una doccia o un allenamento particolarmente intenso. Il laccio è comunque il perfetto complemento per il design del prodotto, che sembra un po' il figlio perduto tra l'AmazFit GTR 4 e un Apple Watch Ultra. In linea generale, il form factor è quasi identico a quello del "fratello minore" tondeggiante lanciato sul finire dello scorso anno (se volete saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione dell'AmazFit GTR 4), con tanto di pulsante per gli allenamenti rapidi e di ghiera per lo scorrimento dei menù del device. I tasti, così come tutto il bordo esterno del dispositivo, sono in lega di alluminio e hanno un feeling decisamente "premium" e assimilabile, almeno per robustezza della ghiera e per colorazione del corpo dell'orologio, a quello di un Apple Watch Ultra. Un risultato impressionante, specie se consideriamo che l'AmazFit Cheetah Pro costa solo 299 Euro in Italia.



A questo punto, però, viene da chiedersi come si collocano gli AmazFit Cheetah nella lineup del produttore cinese di smartwatch. Una grafica che ci è stata fornita dalla stessa AmazFit punta a far luce sulla questione: Cheetah e Cheetah Pro fanno parte dei prodotti "performance" dell'offerta del brand, posizionandosi come smartwatch dedicati ad un pubblico di sportivi e di atleti non-professionisti, insieme all'AmazFit Falcon. Non si tratta dunque né di dispositivi "lifestyle" come le linee GTS e GTR né tantomeno di di orologi "adventure" come i ben più costosi prodotti della linea T-Rex, con cui comunque i Cheetah condividono i punti salienti del design.

Infine, le differenze tra i due Cheetah stanno grossomodo nel formato: il modello Pro, in particolare, ha uno schermo leggermente più grande (1,45" contro gli 1,39" del Cheetah Round), una finitura in titanio (e non in polimeri rinforzati con fibra) e un cinturino in nylon simil-velcro anziché in silicone. Cambia anche il colore, benché in entrambi i casi si tratti di sfumature di nero, chiamate Infinite Black nel modello standard e Run Track Black in quello Pro. Infine, l'AmazFit Cheetah pesa leggermente di più del "fratello maggiore", con una massa complessiva (compresa di cinturino) di 47 grammi, contro i 43 grammi del Cheetah Pro.



Uno schermo e un GPS da top di gamma

In termini di scheda tecnica, comunque, i due smartwatch sono pressoché identici. Il Cheetah Pro, in particolare, ha un ottimo display AMOLED da 1,45" con 1.000 nits di luminosità massima e una densità di pixel pari a 331 ppi. Per di più, lo schermo è incredibilmente solido e resistente, dal momento che è realizzato in vetro temperato e presenta un rivestimento antigraffio.

Aggiungiamo che una luminosità di picco elevata come quella garantita dallo smartwatch ne permette una consultazione anche sotto la luce solare diretta senza troppi problemi: un'ottima aggiunta per un dispositivo pensato per gli sportivi outdoor. Benché il chipset utilizzato per la componente smart dell'orologio sia ancora sconosciuto, sembra che il SoC si comporti decisamente bene, dal momento che AmazFit Cheetah Pro è rapido e reattivo, soprattutto nella misurazione dei parametri biometrici dell'utente e nel calcolo in tempo reale di distanza percorsa e calorie bruciate negli allenamenti. Anche il sistema operativo è estremamente stabile, mentre la connettività Bluetooth 5.3 e Wi-Fi a 2,4 GHz garantiscono un rapido pairing del dispositivo con l'app Zepp Health per iOS e Android, che ancora una volta è il vero "cervello" del device. Infine, la batteria dello smartwatch ha una capacità pari a 440 mAh.



In termini di sensori, la dotazione è quella standard di AmazFit, con il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell'ossigenazione del sangue e dello stress dell'utente. A questi si aggiungono, come sempre, il controllo della qualità del sonno e quello dell'intensità degli allenamenti. Nulla di nuovo sotto il sole, dunque, anche se siamo rimasti stupiti dall'incremento della velocità delle misurazioni, diventate fulminee rispetto a quelle dell'AmazFit GTR 4: tale miglioramento non sembra neppure arrivare a discapito dell'affidabilità dei dati riportati dallo smartwatch, che anzi rimane elevatissima.

Ottima anche l'inclusione di alcune opzioni extra per la connettività e per l'I/O: AmazFit Cheetah Pro, infatti, vanta uno speaker integrato che permette la riproduzione di brani musicali in streaming dallo smartphone o direttamente salvati nella memoria dell'orologio, che lascia un totale di poco più di 2 GB a questi ultimi. Ovviamente lo speaker non è il massimo, ma se non vi piace indossare le cuffie mentre vi allenate potrebbe essere la soluzione che fa per voi. Più interessante, invece, è la possibilità di utilizzare l'altoparlante per ricevere le indicazioni del coach di Zepp sull'allenamento in corso o sulla navigazione nelle mappe, che permettono di non doversi fermare a verificare l'itinerario o le calorie bruciate di tanto in tanto.

Sfortunatamente, mancano ancora il chip NFC per i pagamenti wireless e la possibilità di rispondere per iscritto ai messaggi in arrivo sul telefono.



Trattandosi di un prodotto per runner, non è un caso che l'AmazFit Cheetah Pro abbia uno dei GPS migliori sulla piazza. La tecnologia utilizzata dalla compagnia cinese è chiamata MaxTrack e presenta un'antenna GPS a doppia banda, che permette (secondo l'azienda) di captare un numero di segnali satellitari GPS L1 e L5 doppio rispetto alla concorrenza.

Tutto ciò va a vantaggio della localizzazione precisa dell'utente, che rimane stabile anche quando si cammina o si corre in un ambiente urbano con edifici molto alti o in un bosco coperto dagli alberi. La tecnologia MaxTrack garantisce un posizionamento preciso dell'utente, permettendo un tracking estremamente accurato dei suoi percorsi e dei suoi allenamenti: unica pecca, sotto questo punto di vista, una gestione non proprio perfetta dell'elevazione, che spesso non viene misurata correttamente.

Fortunatamente, a migliorare le cose abbiamo una funzione davvero utilissima, ovvero il download delle mappe in automatico sullo smartphone. Quest'ultimo può essere effettuato dalla companion app di Zepp, e permette in teoria di scaricare le indicazioni per aree fino a 200 x 300 chilometri in un solo colpo, ammesso di avere una connessione Wi-Fi disponibile. Per non intasare la limitata memoria dell'orologio, però, il consiglio è quello di effettuare il download delle mappe di zone molto più piccole, magari visitate di frequente, in modo da poter accedere al tracking preciso della vostra posizione anche quando non avete accesso a internet o non avete con voi lo smartphone. Teoricamente è possibile utilizzare il tracking GPS anche per le sessioni di nuoto (dal momento che la resistenza all'acqua arriva a 5 atm), ma in questo caso lo smartwatch diventa decisamente meno affidabile rispetto al caso del running.



L'IA? Forse è troppo presto

Lato software, la grande novità è sicuramente l'IA, anche se per certi versi il suo impiego lascia a desiderare. Prima di parlare di Intelligenza Artificiale, comunque, è bene fare un affondo sul sistema operativo e sull'ecosistema Zepp: l'app per smartphone è ovviamente unica e condivisa con tutti gli altri smartwatch AmazFit, perciò abbiamo come sempre una visualizzazione intuitiva dei dati dell'utente sullo smartphone e una sincronizzazione efficace con le app di salute installate sul telefono.

Dall'app è anche possibile tenere traccia degli allenamenti svolti, mentre uno dei pregi maggiori del Cheetah Pro è sicuramente la possibilità di selezionare uno sport in una lista dei 150 supportati per ricevere un tracking su misura.

Per otto discipline tra le più comuni, come la corsa all'esterno, la camminata, il tapis roulant e il nuoto in piscina, inoltre, lo smartwatch garantisce il riconoscimento automatico anche senza impostazione dell'utente. A ciò si aggiungono più di 100 quadranti realizzati da AmazFit e dai partner, molti gratuiti e alcuni a pagamento, che riassumono in stili diversissimi tra loro, dai più classici ed eleganti ai più colorati e sgargianti (senza farsi mancare qualche ammiccamento all'UI del già citato Apple Watch Ultra), tutti i dati di cui l'utente può avere bisogno, dall'ora del giorno fino al calendario, dal meteo alla batteria e dalla frequenza cardiaca alle calorie consumate durante la giornata.

Per di più, ogni quadrante funziona in modalità always-on, dal momento che AmazFit Cheetah Pro ha uno schermo che supporta questa tecnologia, la quale può essere disattivata entrando in modalità cinema o in modalità sonno dalle impostazioni rapide.



In generale, le gesture del sistema operativo funzionano benissimo e il riconoscimento degli input tattili e del movimento del polso è ottimo, mentre l'integrazione dell'assistente vocale di Amazon, Alexa, e di un altro assistente offline per alcune feature dotano il device di quelle funzionalità smart che fanno davvero comodo a tutte le tipologie di utenti. ZeppOS 2.0, infine, fornisce anche una serie di app di supporto per la vita di tutti i giorni, permettendovi per esempio, di impostare degli avvisi per l'idratazione o per la meditazione o di accedere dallo smartwatch a delle calcolatrici per la verifica dell'intensità degli allenamenti e del consumo di calorie.

Spazio anche per l'app di GoPro, che, in combinazione con una action camera, permette di registrare gli allenamenti da cima a fondo. La vera novità di ZeppOS 2.0, come vi abbiamo già anticipato, è però l'allenatore IA di Zepp Coach, che ha due funzioni principali, una su smartphone tramite la companion app di Zepp e una su smartwatch con delle app dedicate.



Sullo smartwatch, Zepp Coach predispone piani di allenamento per voi, basandosi sui vostri impegni settimanali e alternando giorni di allenamento e giorni di riposo. Non solo: l'IA identifica anche le tipologie di allenamento da eseguire (o meglio, il livello di sforzo aerobico o anaerobico di ciascun allenamento, poi la disciplina verrà scelta dall'utente) e la durata perfetta per ciascuna sessione, senza farvi sforzare troppo e inutilmente.

Accanto agli allenamenti, poi, il coach IA potrà posizionare i giorni di riposo nella vostra settimana e terrà traccia dei vostri progressi, gestendo anche l'intensità delle sessioni future a seconda dei vostri parametri biometrici e dei vostri miglioramenti. Su smartphone, invece, Zepp Coach ha la forma di un Chatbot del tutto simile a ChatGPT, capace di rispondere alle domande sullo sport e sugli allenamenti e di darvi consigli su di essi.

Ovviamente, il Chatbot si limita a rispondere alle domande di tenore sportivo, grazie anche ad un LLM proprietario, sviluppato appositamente da Zepp. Sfortunatamente, il coach IA, specie nella sua versione testuale, è poco più di un "gimmick", poiché non fornisce quasi mai delle risposte esaustive o dei consigli davvero interessanti per gli utenti: sicuramente esso non può sostituirsi ad un personal trainer o ad un esperto, mentre solo in rari casi le sue "dritte" sono praticabili o precise, rimanendo anzi molto spesso sul vago.

In più, ci sentiamo di dire che la mancanza del "fattore umano" nella preparazione atletica ci spaventa ancora un po', specie nel caso dei neofiti: che sia ancora troppo presto per un salto così importante?