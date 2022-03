Amazon Echo Show 15 Recensione: Alexa arriva sul grande schermo

In principio c'erano gli smart speaker, delle piccole casse connesse a un assistente vocale. Piano piano questi dispositivi hanno guadagnato un audio di sempre maggiore qualità e infine lo schermo, porta d'accesso a un modo tutto nuovo di gestirli. A guidare questa evoluzione c'è anche Amazon, che con Alexa e con la sua gamma Echo ha già da tempo varcato il confine del semplice audio. I vari Echo Show che si sono succeduti nel corso del tempo hanno visto una crescita importante nella diagonale del display, ma ora con il nuovo Echo Show 15 le dimensioni diventano sempre più simili a quelle di un piccolo televisore, con tutti i vantaggi del caso.



Il nuovo membro della grande famiglia Amazon ci ha conquistati fin da subito, se avete una casa connessa all'ecosistema di Alexa probabilmente è proprio questo il prodotto a cui guardare per avere un'esperienza di utilizzo completa e soprattutto per poter utilizzare in un modo tutto nuovo un Echo Show.

Un hub per tutta la casa

Molto spesso gli smart speaker sono oggetti estranei all'ambiente domestico. Il design moderno non si sposa bene con tutto, ora però con Echo Show 15 Amazon ha trovato il modo per fondere meglio il prodotto con ambienti più tradizionali, adottando un design che lo fa sembrare una cornice. Questo semplifica molto il posizionamento del prodotto da un lato, dall'altro però è anche vero che le dimensioni sono notevoli. Con i suoi 402 mm di larghezza per 252 mm di altezza non tutti hanno lo spazio per un prodotto simile, tuttavia Amazon ha pensato a diversi modi per posizionarlo, un pregio non da poco per un dispositivo simile.

É possibile, come nel nostro caso, utilizzare uno supporto da tavolo oppure appenderlo al muro, sia con orientamento orizzontale che verticale, grazie all'aggancio da parete incluso nella confezione. Qui c'è da aprire una piccola parentesi sul prezzo, perché la versione base da 249 euro non offre il supporto da tavolo, disponibile invece in quella da 279 euro. Cifre elevate per uno smart speaker, ma come vedremo Echo Show 15 fa molto di più.



Tornando al design, la qualità costruttiva è buona, con un policarbonato solido al tatto. Particolare che non tutti noteranno è la lavorazione del display, che ha una distanza minima dal vetro, un po' come la "laminazione completa" vista negli iPad di Apple, che conferma un'attenzione nella realizzazione del prodotto davvero certosina, regalando un colpo d'occhio notevole. La webcam è posizionata nella parte alta a sinistra, almeno se si utilizza Echo Show 15 in orizzontale, mentre nel bordo alto sono installati i pochi tasti che servono per controllarlo, utili per abbassare e alzare il volume, per disattivare la cam con una copertura fisica e per spegnere il microfono.

Più privacy con il chip AZ2

Le specifiche tecniche di Echo Show 15 mostrano uno schermo particolarmente adatto alla riproduzione video, oltre a tutti i compiti svolti normalmente dagli altri dispositivi simili. Il grande display da 15.6 pollici ha una risoluzione Full HD e un aspect ratio 16:9, anche se dal vivo sembra più largo.

La webcam è da 5 Megapixel, qui qualcosina in più per aumentare la qualità poteva essere fatta, mentre l'audio viene gestito da due speaker paragonabili a quelli installati su un TV di piccole dimensioni, più che sufficienti per gestire chiamate e video in streaming. Il processore è un Amlogic Pop 1 con 8 Core, ma l'elemento più interessante di questo modello è il chip Amazon AZ2, che si occupa di gestire i compiti legati al machine learning in locale. Questo è importante perché con Echo Show 15 viene introdotto il Visual ID, un'opzione che se attivata permette di sfruttare il riconoscimento facciale: questo adatta automaticamente l'interfaccia al singolo membro della famiglia che sta usando Echo Show, in questo modo ognuno avrà sottocchio solo ciò che gli serve davvero. Avete più promemoria appartenenti a diversi membri della famiglia? Ecco che con Visual ID ognuno vedrà solo i propri. L'aspetto da sottolineare è che il riconoscimento facciale viene eseguito in locale dal chip AZ2, non vengono impiegate risorse remote per questo compito, a tutto vantaggio della privacy.

Smart Speaker o mini Smart TV?

Amazon Echo Show 15 non è un prodotto per tutti ma trova un'ottima collocazione all'interno del mondo Alexa. Ovviamente chi non ha necessità di uno schermo così grande può andare sui modelli inferiori, tutti gli altri invece si troveranno per le mani un dispositivo che non può definirsi uno smart speaker.

Le dimensioni del display trasformano Echo Show 15 in un ibrido tra un televisore e un hub per gestire tutti dispositivi legati ad Alexa, con in più i widget dell'interfaccia a creare altre occasioni di utilizzo. Amazon lo ha pensato per essere posizionato al centro della vita domestica, in salotto o in cucina, in questo senso la tecnologia Visual ID è fondamentale, perché permette un utilizzo combinato e personalizzato tra più membri del nucleo familiare.

I widget nella home permettono di gestire calendari, riproduzione musicale, liste e promemoria, oltre a degli utili post-it virtuali, tutte elementi che, se ben sfruttati, possono rendere più semplice l'organizzazione della casa e della vita di tutti i giorni. Utile anche il widget per gestire i dispositivi connessi, dalle lampadine alle prese smart, passando per le videocamere, il cui flusso video può essere visualizzato su Echo Show 15 semplicemente richiamandole con la voce. Tutto ciò che si può fare con gli altri Echo Show è presente anche qui, ma su uno schermo nettamente più grande e di qualità.



Abbiamo paragonato il nuovo dispositivo di Amazon a una mini Smart TV, il motivo è la possibilità di sfruttare diversi servizi di streaming, da Amazon Video a Netflix, passando per audiolibri e podcast, fino alla musica, con Amazon Music, Spotify e Apple Music. Echo Show 15, se non si ha la necessità di avere tutti i servizi di streaming e il digitale terreste, può sostituire facilmente un piccolo televisore, pensiamo ad esempio a quelli che si piazzano spesso in cucina, regalando per altro una qualità d'immagine che non si trova spesso in prodotti della stessa dimensione.

Come sempre quando si parla di prodotti Amazon legati ad Alexa la valutazione va di pari passo con l'utilizzo e con la presenza di dispositivi connessi allo stesso ecosistema. Non conviene acquistare un Echo Show 15 solo per il grande schermo, o solo per gestire promemoria, oppure per accendere un paio di lampadine.



La sua utilità diventa esponenziale a mano a mano che crescono le occasioni di utilizzo. Nel nostro caso, tra prese della corrente, lampadine, videocamere, sistema dall'allarme, led sparsi per la casa, e senza dimenticare l'utilizzo prettamente televisivo con i servizi di streaming, dobbiamo ammettere di aver utilizzato parecchio Echo Show 15. Questo non avveniva con gli Echo Show più piccoli, a testimonianza che le dimensioni dello schermo possono fare davvero la differenza e che l'esperienza d'uso ne trae grande giovamento.