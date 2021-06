Amazon Echo Show 8 2021 Recensione: il display intelligente del Prime Day

Sono passati più di 12 mesi dalla pubblicazione su queste pagine della recensione di Amazon Echo Show 8. In quel caso si faceva riferimento alla prima generazione del display intelligente con Alexa. Tuttavia, l'azienda di Jeff Bezos è solita effettuare degli upgrade ai suoi dispositivi: nel 2021, dunque, è arrivata sul mercato le seconda generazione di Echo Show 8, motivo per cui è bene tornare ad analizzare il prodotto. Visto che quanto affermato nella recensione uscita nel 2020 è ancora valido, effettueremo un'analisi tutto sommato rapida, soffermandoci più sulle novità introdotte dal nuovo modello che sul resto (d'altronde, ormai un po' tutti conoscono quali sono le principali funzionalità offerte da un display smart).

In ogni caso, nonostante le migliorie apportate, il prezzo consigliato non è cambiato: 129,99 euro (durante l'Amazon Prime Day 2021, il prezzo è scontato a 84,99 euro e aggiungendo 5 euro è possibile portarsi a casa una presa intelligente TP-Link).

Design e novità

A prima vista il modello 2021 potrebbe sembrare identico a quello di prima generazione uscito nel 2019 in termini estetici. Tuttavia, in realtà le differenze non mancano. Basta infatti dare un'occhiata alla parte in alto a destra, ovvero all'inserto utilizzato per "coprire" la fotocamera, per notare che Amazon ha effettuato qualche cambiamento. Infatti, in passato l'inserto era circolare, mentre ora è rettangolare. Sicuramente si tratta di un cambiamento di poco conto a livello di design, ma potete utilizzare questo "trucco" per distinguere il dispositivo di prima generazione da quello di seconda generazione. Per il resto, un'altra differenza la si nota sul retro del prodotto, dato che sparisce il jack audio.



Permane invece la porta microUSB standard, che viene però utilizzata solamente per la manutenzione. In ogni caso, oltre a questi aspetti, la seconda generazione riprende quasi a piene mani da quanto visto in passato in termini estetici. I materiali rimangono dunque principalmente plastica e tessuto antracite (c'è anche una variante bianca sul mercato).



Persino dimensioni e peso sono totalmente identici: 200,4 x 135,9 x 99,1 mm, per 1037 grammi. Risultano inoltre ancora presenti i classici pulsanti in alto, dal tasto per attivare/disattivare il microfono ai pulsanti per il volume, passando per lo slider per "coprire" la fotocamera. Immancabili i soliti quattro microfoni, utili per far comprendere correttamente i comandi all'assistente vocale Amazon Alexa. Insomma, la seconda generazione di Echo Show 8 punta molto sulla continuità, mantenendo una certa familiarità: chi è solito utilizzare il precedente modello si ritroverà dunque a casa.



Questo vale anche per tutte le funzionalità disponibili, dalla possibilità di utilizzare servizi come YouTube (tramite browser) e Prime Video, nonché le skill di Alexa. Volete gestire i dispositivi intelligenti iOT, ad esempio le lampadine, presenti in casa vostra? Ovviamente potete farlo, tra l'altro in modo rapido e particolarmente semplice. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: il display è sempre un 8 pollici con risoluzione 1280 x 800 pixel. Quest'ultimo si adatta in base alla luminosità della stanza.



Ma perché allora comprare il modello 2021? Oltre al fatto che si tratta del dispositivo di questo tipo più aggiornato, ci sono anche varie migliorie che rendono Echo Show 8 ancor più interessante che in passato. Non sono infatti in pochi coloro che utilizzano questo display intelligente per le videochiamate: proprio in questo campo Amazon ha fatto il "salto in avanti" più consistente, implementando una fotocamera anteriore da 13MP (un cambiamento non di poco conto rispetto al precedente sensore da 1MP). I passi in avanti in termini di qualità si notano e finalmente è possibile utilizzare il dispositivo per questo scopo senza scendere a troppi compromessi.



A tal proposito, Echo Show 8 si arricchisce con questa iterazione di alcune funzionalità interessanti per le videochiamate, dallo zoom all'inquadratura automatica del soggetto. La telecamera può anche essere utilizzata per questioni di sicurezza: ad esempio, tramite l'app Alexa per smartphone è possibile accedervi da remoto (l'opzione "Monitoraggio di casa" va attivata dall'Echo Show e ci sarà un'indicazione relativa al fatto che il feed è accessibile da altri dispositivi). Tra l'altro, è possibile anche impostare un ritardo video oppure far emettere al dispositivo un segnale acustico ogni qualvolta qualcuno accede alla telecamera in questo modo.

C'è poi una certa integrazione con Amazon Photos, che può essere utilizzato per personalizzare la schermata principale ("trasformando" il prodotto in una sorta di cornice digitale). Incluso nell'abbonamento Prime, quest'ultimo servizio potrebbe rivelarsi interessante, specialmente ora che Google Foto non dispone più dello spazio illimitato gratuito. Interessante anche la modalità risparmio energetico, che si attiva in automatico quando il dispositivo non è in funzione. Per il resto, la qualità del comparto sonoro stereo è buona, anche se resta un po' troppo tarata sui bassi (ma Echo Show 8 non è un prodotto per audiofili).

Da notare infine un cambiamento "dietro le quinte", dato che il processore è un MediaTek MT8183 operante alla frequenza massima di 2 GHz (e non più un MT8163 operante a 1,3 GHz). Questa "modifica" non cambia poi molto rispetto al passato, visto che le prestazioni erano già più che sufficienti per lo scopo di questo dispositivo. Tuttavia, sicuramente si tratta di un dettaglio che può interessare coloro che sono particolarmente attenti alla scheda tecnica.