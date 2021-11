Amazon Fire TV Stick 4K Max Recensione: lo streaming senza compromessi

Il mondo dell'intrattenimento è più vasto che mai, sia in termini di dispositivi che di contenuti, al punto che sicuramente più di qualcuno si sarà ritrovato a spendere più tempo per cercare che a guardare. D'altronde, il numero di servizi di streaming disponibili è talmente elevato e in costante evoluzione che da questo punto di vista c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Eppure, tra un'esclusiva e l'altra, in molti hanno la necessità di passare agevolmente tra vari servizi di streaming, magari avendo tutto a portata di telecomando.



In questo contesto, entra in gioco Amazon Fire TV Stick 4K Max, ovvero quella che all'apparenza sembra una semplice chiavetta ma che in realtà rappresenta una porta verso il mondo dell'intrattenimento in streaming. Abbiamo avuto modo di provare il nuovo modello, venduto a 64,99 euro su Amazon Italia, nel corso delle ultime settimane.

Che cos'è Amazon Fire TV Stick 4K Max

È passato un po' di tempo dalla nostra ultima recensione di Fire TV Stick, che Amazon è solita aggiornare a seconda degli sviluppi tecnologici del mercato, perciò risulta quanto mai importante analizzare brevemente l'utilità di questa tipologia di prodotto.



Per chi non lo sapesse, i dispositivi Fire TV Stick rientrano nella categoria dei dongle HDMI. In parole povere, si tratta di chiavette da collegare alla porta HDMI della TV che permettono, chi più e chi meno, di trasformare un comune televisore in una Smart TV. Questa tipologia di prodotto può tornare utile, per esempio, a chi apprezza il proprio modello a tal punto da non volerlo cambiare solo per queste funzionalità.

Al contrario di quanto si possa immaginare, però, la Fire TV Stick non si propone soltanto per offrire il minimo indispensabile e per questo motivo dispone di un comparto hardware pensato per garantire le giuste prestazioni per un'esperienza d'uso ottimale sia in generale che in ambito multimediale. Per fare ciò, la Fire TV Stick integra il sistema operativo Fire OS, basato su Android e che dispone di un negozio proprietario per le applicazioni, chiamato Amazon Appstore, e questa caratteristica le permette di accedere a una serie di app che sui sistemi operativi proprietari delle più comuni Smart TV non sarebbero disponibili.

Amazon Fire TV Stick 4K Max è il modello più recente della gamma, lanciato in Italia a inizio ottobre 2021. Si tratta della variante per chi non vuole scendere ad alcun tipo di compromesso, tanto che dispone del supporto al Wi-Fi 6 e di un telecomando che permette di utilizzare i comandi vocali mediante l'assistente Amazon Alexa. Insomma, in questa recensione analizzeremo quello che l'azienda di Andy Jassy descrive come il suo "lettore multimediale in 4K più potente".



Ovviamente Amazon offre soluzioni per tutte le tasche e, per farvi un esempio concreto, una soluzione equilibrata su cui molti decidono di puntare è il modello base Fire TV Stick, venduto a 39,99 euro su Amazon Italia. In questo caso si andrà incontro a diverse limitazioni, tra cui lo streaming massimo alla risoluzione HD e le prestazioni sicuramente inferiori.

Esperienza d'uso

La confezione di vendita include manualistica, telecomando con due pile AAA incluse, Fire TV Stick 4K Max, prolunga HDMI, cavo microUSB/USB Type-A e alimentatore.

La configurazione è piuttosto rapida e richiede semplicemente la connessione alla rete Wi-Fi e ben poco altro: dopo alcuni minuti sarà possibile sfruttare tutti i servizi Amazon, da Prime Video al negozio digitale Amazon Appstore. Le app disponibili sono collocate in evidenza in alto a destra della schermata, mentre in basso sono presenti dei consigli sui contenuti provenienti dai servizi di streaming che potrebbero interessare all'utente. Una delle prime operazioni da effettuare sarà proprio il download delle app. Da questo punto di vista, l'Amazon Appstore è molto completo per quel che riguarda il mondo dell'intrattenimento.



Immancabili, oltre al già citato Prime Video, Netflix, YouTube, NOW, DAZN, Disney+, Apple TV, RaiPlay e Mediaset Infinity. Interessante inoltre la presenza dell'app ufficiale di Discovery+, servizio che in televisori popolari, come quelli di LG, viene invece spesso relegato all'HbbTV. La collezione di app per l'ecosistema Fire non si limita allo streaming video, infatti sono presenti anche Spotify e Amazon Music. Insomma, l'adozione di un sistema operativo basato su Android si fa sicuramente sentire in positivo, tanto che non manca anche un browser, chiamato Silk, tutto sommato niente male, nel caso ci si volesse avventurare nella navigazione Web da telecomando. L'Amazon Appstore è piuttosto completo nel parco app per Smart TV, dove la limitazione della mancanza dei servizi Google si fa sentire ben poco rispetto al mondo smartphone. Superate le obbligatorie premesse sulle applicazioni disponibili, cerchiamo di analizzare i principali punti di forza della Fire TV Stick 4K rispetto agli altri dongle HDMI presenti sul mercato.



Merita un approfondimento la questione prestazioni: quando Amazon afferma che questo il suo lettore multimediale in 4K più potente, non scherza.

Infatti, la fluidità dell'esperienza utente e della riproduzione streaming è ottima, grazie alla presenza di un prestante processore quad-core MediaTek MT8696 operante alla frequenza massima di 1,8 GHz, nonché di una GPU IMG GE8300 a 750 MHz e di 2GB di RAM. Si può anche fare del casual gaming, ma questo non è il focus principale del prodotto. La selezione non è troppo entusiasmante, ma potenzialmente possiamo collegare un controller Bluetooth e giocare ad Asphalt 8: Airborne. La memoria interna è da 8GB e non manca il supporto a Bluetooth 5.0 e Bluetooth Low Energy (BLE). Per intenderci, questo significa che è possibile collegare altoparlanti o cuffie Bluetooth direttamente all'Amazon Fire TV Stick 4K Max e godersi i contenuti multimediali persino tramite monitor sprovvisti di casse integrate. Un esempio estremo, che probabilmente consente di comprendere al meglio quanto possa essere versatile una soluzione di questo tipo.

I contenuti possono essere riprodotti con 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Atmos. Quest'ultimo, tra l'altro, è ora disponibile anche per Netflix. Parte della comodità dell'intera esperienza passa dal telecomando, attraverso il quale è possibile navigare facilmente, sia tramite pulsanti che attraverso i comandi vocali di Amazon Alexa, utili soprattutto per cercare app e contenuti (il riconoscimento ha ormai raggiunto ottimi livelli, anche se qualche imprecisione può sempre esserci). A tal proposito, risulta interessante la possibilità di utilizzare le skill, così come per qualcuno potrebbe sicuramente tornare utile la possibilità di tenere d'occhio una videocamera di sorveglianza senza dover mettere in pausa la riproduzione dei contenuti multimediali attraverso la modalità Picture in picture. Non mancano anche quattro pulsanti rapidi per Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music.



Le dimensioni della chiavetta non sono poi così elevate: 99 x 30 x 14 mm, per un peso di 48,4 grammi. Si tratta, dunque, di un dongle HDMI che può essere tranquillamente nascosto sul retro del televisore. A livello di impatto ambientale, il 50% della plastica utilizzata è riciclata post-consumo e non manca una modalità di risparmio energetico che si attiva in automatico quando il dispositivo non è in funzione.

Chiaramente, parte della prova di questo prodotto passerà anche da pareri non standardizzabili, poiché entrano in gioco variabili che non possono essere controllate del tutto, come il tipo di televisore e di router associati, che chiaramente devono essere in grado di supportare i succitati standard per garantire la migliore delle esperienze possibili. In ogni caso, il salto prestazionale rispetto ai modelli di Fire TV Stick meno costosi si fa notare in positivo, dai tempi di avvio delle app alla fluidità dell'esperienza in generale. Questo è sicuramente il principale punto a favore di Fire TV Stick 4K Max, che mira a garantire una visione comoda e ad alta risoluzione di tutti i contenuti dei servizi di streaming disponibili.



Non abbiamo mai avuto alcun problema durante la visione di intere serie TV e film, nonché durante la riproduzione di video su app come YouTube. Ovviamente, per beneficiare della risoluzione massima di Fire TV Stick 4K Max sarà necessario selezionare contenuti in 4K, ma non tutti i titoli disponibili sulle piattaforme streaming lo sono. In ogni caso, molto dipende da ciò che volete vedere, anche in base alle limitazioni legate al servizio di streaming in sé. In linea generale, però, l'esperienza d'uso è stata ottima sotto tutti i punti di vista. L'unica pecca? La porta ancorata allo standard microUSB, che può effettivamente dare qualche grattacapo con alcuni adattatori legati alla connessione a Internet. Tuttavia, la presenza del supporto al Wi-Fi 6 e il modo in cui generalmente viene usato questo tipo di prodotto fanno scomparire il problema per un buon numero di persone. Visto che si tratta della proposta più costosa di Amazon, destinata dunque al pubblico più esigente, era però giusto approfondire anche questo dettaglio.