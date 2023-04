Amazon Ring Intercom Recensione: anche i vecchi citofoni diventano smart

Ring, brand di proprietà di Amazon, ha da poco lanciato in Italia Intercom, un dispositivo in grado di rendere smart anche i citofoni più vecchi. Lo chiamiamo "dispositivo" perché nelle ultime settimane è stato definito in tanti modi diversi, da "interfono" a "citofono", ma in realtà non è nessuna di queste cose, visto che non può funzionare senza un vero citofono già configurato.

Intercom nasce per fare da ponte tra il vecchio mondo analogico e quello digitale, aprendo le porte della domotica ai dispositivi più datati, ma anche per rendere compatibili i citofoni più moderni con l'ecosistema di Alexa. Insomma, la sua utilità varia in base al contesto di utilizzo, noi lo abbiamo impiegato per collegare un vecchio citofono Terraneo 600 ad Alexa e ha funzionato alla perfezione, grazie anche a un servizio di assistenza davvero utile e puntuale.

Installazione e configurazione

Ring Intercom viene venduto con un bundle completo di tutto quello che serve per il montaggio, compreso il cacciavite. Una volta aperta la confezione troviamo il dispositivo con la batteria estraibile già installata, vari strumenti e cavi per l'installazione e una guida rapida all'uso. In realtà la guida non serve, perchè l'installazione si può fare passo passo utilizzando l'applicazione proprietaria di Ring.

La prima fase dell'installazione è piuttosto semplice, viene chiesto di caricare completamente la batteria prima di iniziare la configurazione vera e propria e di associare il tutto con Alexa, in modo sfruttare ancora meglio le funzionalità smart messe a disposizione dall'apparato. Una volta connesso il dispositivo al telefono arriva la parte più delicata, soprattutto per chi, come chi scrive e come la maggior parte delle persone, non conosce nulla del funzionamento di un citofono.



L'applicazione infatti chiede il modello esatto di citofono che si sta connettendo al sistema, un'operazione che può essere semplice ma anche complicata, soprattutto con apparati vecchi come quello che abbiamo utilizzato noi. Qui però viene in aiuto un servizio davvero utile, che mette a disposizione un operatore da remoto che aiuta nella ricerca del modello.

A noi sono bastate due mail, con tempi di risposta di circa 12 ore per la prima e di un paio d'ore per la seconda, in cui abbiamo allegato le immagini del citofono, per capire che il nostro modello è un Terraneo 600. Una volta selezionato nell'applicazione viene indicato il tipo di cavo da utilizzare (in bundle ce ne sono tre diversi) e dove collegare i cavi all'interno del citofono, nel nostro caso quattro in tutto.

Le indicazioni sono molto semplici, ogni cavo è identificato in modo chiaro e la stessa cosa vale per le connessioni all'interno del citofono. Abbiamo impiegato circa 20 minuti per concludere l'operazione, facendo tutto con molta calma e attenzione, una persona pratica può finire in meno tempo. Terminata questa parte abbiamo agganciato al muro l'Intercom con del nastro bi-adesivo, chiuso il tutto con il coperchio fornito in dotazione e iniziato la breve configurazione software.

Cosa si può fare con Ring Intercom

Ring Intercom porta le classiche funzioni di un citofono nell'ecosistema Ring e Alexa. L'utilizzo è possibile anche senza ulteriori dispositivi Amazon, in questo caso alla pressione del campanello viene inviata una notifica allo smartphone, da cui si può interloquire direttamente con la voce e aprire la porta.

Queste funzioni sono disponibili anche se si è lontano da casa: ad esempio in una casa indipendente è possibile aprire il cancellino di ingresso in giardino a un corriere, in modo che possa depositare il pacco in cortile se lo si desidera. Altre funzioni consentono, sempre con l'applicazione Ring, di fornire chiavi di accesso ad amici e familiari, attivandole solo per determinati intervalli di tempo.

Un'altra alternativa prevede la possibilità di attivare la verifica automatica per le consegne Amazon, che permette ai corrieri di ricevere una chiave temporanea per l'accesso, un'opzione che siamo pronti a credere in pochi useranno, ma è comunque disponibile.

Queste sono le possibilità offerte dall'applicazione Ring, ovviamente se si sfrutta l'ecosistema di Alexa l'offerta aumenta. Ad esempio è possibile aprire la porta d'ingresso con la voce, chiedendolo a un Amazon Echo Dot o Show, e sempre da questi dispositivi si può ricevere una notifica quando qualcuno suona e rispondere al citofono senza prendere in mano la cornetta. Insomma Intecom funziona e funziona pure bene, seppur con qualche limite.

Un solo tasto è troppo poco

Intecom è riuscito a rendere smart un citofono con molti anni sulle spalle, per di più consentendoci di rispondere e aprire la porta d'ingresso senza più dover andare per forza alla cornetta. Nel nostro caso è un prodotto perfettamente riuscito, ma così potrebbe non esserlo per tutti, a partire dall'installazione. É vero, senza alcuna esperienza siamo riusciti a configurarlo senza problemi, ma l'operazione potrebbe risultare più ostica per qualcuno, anche perchè i collegamenti dei citofoni non sono tutti uguali, potrebbero esserci delle differenze rispetto alla guida legate a installazioni particolari o a impianti molto vecchi. Basta leggere le recensioni su Amazon per capire che non sempre tutto va per il verso giusto, meglio verificare bene la compatibilità prima di effettuare l'acquisto.

La seconda criticità è legata poi alla possibilità di collegare un solo tasto. Nel nostro caso abbiamo installato l'Intercom all'interno di una casa indipendente, con un cancellino che da accesso al giardino e una seconda porta per l'ingresso nello stabile. Abbiamo potuto collegare un solo tasto purtroppo, quello del cancellino, senza poter aprire anche la porta di casa. A nostro avviso Ring ha progettato Intercom per il pubblico americano, dove le classiche villette in periferia hanno solo la porta d'ingresso collegata al citofono. In Italia la situazione è molto diversa, quindi se avete due porte da gestire purtroppo non è ancora possibile farlo, e non basterà un upgrade software per aggiungere la funzione, visto che ogni singolo tasto all'interno del citofono va collegato fisicamente.