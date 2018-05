Ambi Climate, recensione: il condizionatore d'aria diventa intelligente

L'estate è alle porte e con il gran caldo che incombe non potevamo non occuparci di un nuovo e interessante dispositivo hi-tech in grado di rendere più confortevole la nostra casa durante i prossimi mesi. Stiamo parlando di Ambi Climate, un piccolo accessorio (giunto alla seconda generazione) che consente di rendere intelligenti i tradizionali condizionatori d'aria installati a parete. Il prodotto, sviluppato da Ambi Labs grazie a una campagna di crowdfunding, promette una riduzione dei consumi energetici del 30%. Scopriamo tutte le sue caratteristiche.



Design e confezione

Ambi Climate si presenta come un oggetto dalle dimensioni davvero contenute (10.8 x 4.2 x 8.1 cm per 110 grammi) e dal design moderno e raffinato grazie a una scocca in plastica bianca impreziosita alla base da una verniciatura con effetto legno. In alto su entrambi i lati sono presenti due inserti neri che coprono i numerosi sensori integrati. All'interno del device, infatti, sono stati inseriti 7 emettitori IR per il controllo del condizionatore. Inoltre Ambi Climate è in grado di raccogliere dati ambientali come temperatura, umidità e luce solare ed è anche capace di riconoscere le condizioni meteorologiche grazie al modulo Wifi integrato per il collegamento a internet. Sul lato posteriore troviamo una Micro USB e una USB standard per l'alimentazione dell'unità, affiancate dal comando di reset; assente il pulsante di alimentazione. Il frontale è infine caratterizzato da un LED di stato RGB e una base in gomma antiscivolo. Non dimentichiamo la confezione in cartone riciclato che include una breve guida d'installazione e un alimentatore USB.



Installazione, funzionamento e prezzo

L'Ambi Climate, grazie ai suoi emettitori IR, va a sostituire il telecomando del nostro climatizzatore. Deve essere quindi posizionato a qualche metro di distanza dallo split, su una superficie piana. Sono oltre 1200 i modelli compatibili, praticamente tutti quelli con schermo a LED sul telecomando: sul sito dell'azienda è presente una lunga lista con tutte le informazioni del caso. La procedura di installazione è abbastanza semplice e può essere eseguita in pochi minuti. Una volta caricata sul proprio smartphone l'app dedicata e creato un account utente, si dovrà collegare il dispositivo alla rete elettrica e seguire la guida passo-passo per collegarlo a internet e al condizionatore. Una volta completato il tutto potremo comandare direttamente il nostro split tramite smartphone. Ambi Climate può essere acquistato sul sito ufficiale a un prezzo di 149 euro.



App dedicata ed esperienza d'uso

Passiamo ora ad analizzare l'app Ambi Climate; software curato e ricco di opzioni che consente di controllare il nostro condizionatore attraverso cinque diverse modalità, anche quando siamo fuori casa. La modalità principale è chiamata Comfort ed è in grado di gestire in modo autonomo il condizionatore garantendo un'ottimale temperatura dell'ambiente, grazie all'elaborazione dei vari dati e ai feedback dell'utente. Il software intelligente, cuore pulsante del prodotto, è infatti in grado di adattarsi alle esigenze di chi lo utilizza: si ha la possibilità di segnalare se l'ambiente è confortevole o se invece è troppo caldo o freddo senza utilizzare il telecomando. Oltre all'impostazione Comfort, citiamo inoltre la modalità "Temperatura" e quella completamente manuale oltre ai setting "OFF" e "Assente" che consente di mantenere stabili temperatura e umidità anche quando siamo fuori casa.

Non manca inoltre la funzione di geolocalizzazione con l'Ambi Climate in grado di attivare automaticamente il condizionatore al nostro rientro a casa. All'interno dell'app sono stati inseriti vari grafici dedicati all'analisi dell'ambiente e al funzionamento del condizionatore. Da sottolineare, inoltre, la presenza di un timer completo nonché del supporto alla piattaforma IFTTT e all'assistente virtuale di Amazon Alexa. Dopo alcuni giorni di "apprendimento" non possiamo che essere soddisfatti della nostra esperienza d'uso. Ambi Climate è stato in grado di garantire un ambiente confortevole, anche di notte, senza nessun nostro intervento. Il dispositivo, grazie ai diversi dati raccolti e al suo software intelligente, si è dimostrato molto più efficiente rispetto alla semplice modalità "Auto" presente di default nei condizionatori utilizzati per la prova. Giudizio positivo anche sulla procedura di installazione/configurazione che può essere eseguita in pochi minuti. Davvero completa l'app dedicata, di facile utilizzo e quasi completamente tradotta in italiano.