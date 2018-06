AMD Ryzen 5 2600 Recensione: solide prestazioni nel gaming, con un TDP ridotto

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

La gamma Ryzen 2018 si sta dimostrando molto valida sotto diversi aspetti. Da un lato, l'elevato numero di core spinge in alto le prestazioni con gli applicativi più sensibili alla parallelizzazione dei task, dall'altro il miglioramento del processo produttivo ha permesso di incrementare le frequenze di clock, e quindi le prestazioni durante il gioco. In un certo senso, i nuovi Ryzen sono quello che avremmo già voluto vedere lo scorso anno, e che in parte abbiamo visto, con l'unico limite individuabile proprio nelle frequenze. Dopo le recensioni dei Ryzen 7 2700 e 2700X, e del Ryzen 5 2600X, passiamo oggi a testare il Ryzen 5 2600, variante che mantiene quasi del tutto le caratteristiche del fratello maggiore, ma che abbassa leggermente le frequenze operative, riuscendo comunque a conservare ottime prestazioni.

Ryzen 5 2600X vs Ryzen 5 2600

Come nel caso delle varianti Ryzen 7 2700X-2700, anche i Ryzen 5 2600-2600X mantengono le stesse caratteristiche di base, ma con delle differenze nelle frequenze, nelle possibilità di overclock e nel TDP. La base rimane la stessa per tutte le CPU introdotte quest'anno, con un processo produttivo ad 12 nm unito all'utilizzo del socket AM4. Il Ryzen 5 2600X offre 6 Core e 12 Thread, grazie al Simultaneous Multithreading, due in meno rispetto ai Ryzen 7. La frequenza base di questa CPU è di 3.6 GHz, mentre quella boost è di 4.2 GHz, con 16 MB di cache L3 e un TDP di 95W.

Il 2600 base invece offre caratteristiche simili, a variare sono le frequenze, base di 3.4 GHz e boost di 3.9 GHz, con il TDP che scende però a 65W. La mancanza della "X" al termine del nome della CPU indica l'assenza delle tecnologie XFR 2 e Precision Boost, che consentono al processore di spingere maggiormente, e in modo automatico, le frequenze operative verso l'alto, grazie all'analisi delle capacità di overclock della singola CPU e del sistema di dissipazione utilizzato.

Queste caratteristiche rendono il Ryzen 5 2600 un'ottima base per la realizzazione di PC da gioco di piccole dimensioni, dal costo relativamente contenuto. Ma perché utilizzare il Ryzen 5 2600 per creare un mini PC invece che un 2600X, o ancora un Ryzen 7 2700? I motivi sono differenti, partendo dal prezzo. Attualmente il 2600 costa circa 191€, il 2600X 212€ e il 2700 294€. Le prestazioni nei giochi sono influenzate maggiormente dalla frequenze operative rispetto al numero dei core, e vista la differenza di prezzo e il fatto che il Ryzen 7 2700 offre clock più bassi, se si cerca il giusto rapporto qualità-prezzo è meglio andare diretti sulla serie 2600 per creare un PC da gioco, o in alternativa puntare al 2700X. I 65W dichiarati per il 2600 inoltre sono meglio gestibili in spazi ristretti rispetto ai 95W del 2600X. Quest'ultimo rimane preferibile per la realizzazione di PC da gioco di dimensioni normali, viste le prestazioni superiori e il prezzo praticamente speculare al 2600 liscio, ma se si cerca la massima efficienza termica, unita comunque a ottime prestazioni, allora il 2600 diventa interessante.

Come vedremo, le prestazioni tra il 2600X e il 2600 vedono il primo in vantaggio, ma non in modo abissale, e applicando un leggero overclock si ottengo performance praticamente identiche.

Benchmark

La piattaforma di prova comprende una scheda madre MSI X470 Gaming, insieme a una GPU NVIDIA GTX 1080 e a 16 GB di RAM Sniper X di G.Skill da 3200 MHz. Partiamo da Cinebench R15, dove il Ryzen 5 2600 fa segnare 1262 punti, contro i 1398 del 2600X. Nel caso di 3D Mark: Time Spy, il CPU Score del Ryzen 5 2600 è di 6171 punti, contro i 6637 del 2600X.

Passando ai giochi invece, le frequenze più elevate del 2600X hanno il loro peso, con il 2600 che si colloca appena sotto in termini di prestazioni. Tutti i test sono stati effettuati con risoluzione Full HD e attivando le impostazioni grafiche più elevate.

In Rise of the Tomb Raider, il 2600 ha raggiunto i 127 frame, contro i 130 del 2600X. Deus Ex: Mankind Divided vede le due CPU sostanzialmente alla pari, con il 2600 capace di generare 97 frame, contro i 98 del 2600X. GTA V arriva a 82 fps sul 2600 e a 86 sul 2600X, interessante notare come le prestazioni superino quelle del Ryzen 7 2700 in entrambi i casi, a conferma che le frequenze di clock hanno un peso importante nelle prestazioni in-game. Infine, Ghost Recon Wildlands raggiunge i 90 fps sul 2600 e i 91 sul 2600X.