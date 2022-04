AMD Ryzen 7 5800X3D Recensione: la CPU con 3D V-Cache riconquista la vetta

AMD torna alla carica con la sua migliore e più innovativa interpretazione dell'architettura Zen3, proponendo un processore votato al gaming e non solo. Il nuovo Ryzen 7 5800X3D si colloca nella stessa fascia di prezzo del modello da cui eredita la configurazione di base, il 5800X, con i suoi 511,22 euro sul sito ufficiale.

La nuova proposta del team rosso viene lanciata in un tritacarne composto dai nuovi processori Intel ad architettura ibrida, che hanno mostrato uno straordinario rapporto qualità prezzo soprattutto nelle zone più basse della lineup e una spiccata attitudine al gaming. Come se la caverà?



L'importanza della cache

Niente di nuovo - o forse tutto - sotto l'heatspreader. La configurazione del 5800X3D segue il fratello minore 5800X nei suoi caratteri macroscopici, con una struttura a 8 Core e 16 Thread, lasciando a casa 400 e 200 MHz in frequenza di base e in modalità boost, con i suoi 3,4 e 4,5 GHz (il Ryzen 7 5800X, invece, spinge fino a 3,8 e 4,7 GHz).

Come se non bastasse, si tratta della prima CPU Ryzen non overclockabile. Un'eccezione alla regola che potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma resasi necessaria per farlo rendere al massimo con la tecnologia 3D V-Cache. Anche il TDP rimane identico, con i suoi 105W.

A cosa serve questo sacrificio, quindi, e com'è possibile che sia migliore nel "gaming"? Il sistema di stacking 3D adottato da AMD consente di espandere il chiplet non solo sulla board su cui è installato, bensì anche in verticale. Questo significa che gli ingegneri del brand sono riusciti a impilare 64MB aggiuntivi al di sopra della cache L3 di 32MB del modello standard, superando, quindi, anche il Ryzen 9 5950X.



Questo, in tutti quei task che prediligono un accesso rapido alla memoria piuttosto che una frequenza superiore o un maggior numero di core, può effettivamente rivelarsi determinante, poiché consente di incappare con meno frequenza in colli di bottiglia.

Trattandosi di una memoria più veloce rispetto a quella del sistema, non dobbiamo lasciarci ingannare dalla sua quantificazione in una manciata di MB, poiché anche quantitativi all'apparenza così esigui possono fare realmente la differenza.

Infatti, maggiore è il quantitativo di cache a disposizione e maggiore sarà la coda di istruzioni e informazioni che il processore sarà in grado di processare senza accedere ad altri mezzi di memorizzazione. Dal momento che a determinare la velocità di un sistema è sempre la componente più lenta (poiché, di fatto, impedisce agli altri componenti di rendere al meglio generando bottleneck) viene da sé che questa nuova tecnologia potrebbe rivelarsi determinante in alcuni scenari tipici.



In effetti, il gaming è proprio uno di questi frangenti. Non a caso AMD ha proposto la sua ultima creatura come il miglior processore da gaming, sia contro il flagship di casa (+15% nel gaming in FullHD contro il Ryzen 9 5900X) che contro la versione standard dell'i9 di dodicesima generazione.

Diverso il discorso per il nuovo i9-12900KS, poiché si tratta di un processore binnato, venduto a cifre quasi doppie rispetto a questo Ryzen 7 e con consumi decisamente superiori.

La V-Cache 3D sul Ryzen 7 5800X3D è installata al di sopra del die, sovrapponendo la cache L3 condivisa del Ryzen 7 5800X e uniformandola tramite ponti verticali rame su rame a bassa latenza. Trattandosi di una superficie ridotta rispetto a quella dell'intero chip e lasciando scoperti i CCD Zen 3, per migliorare l'efficienza termica e per livellare la superficie superiore a contatto con l'heatspreader, le zone non sovrastate dalla cache aggiuntiva sono state ricoperte da silicio strutturale, come illustrato da AMD nella sua documentazione ufficiale e visibile ai lati del chiplet nella prima immagine.



A farci ben sperare per il futuro è il fatto che non esiste un reale limite al numero di strati di cache sovrapponibili. O meglio, in questa generazione si è reso necessario fermarsi a un singolo strato per mantenere la perfetta compatibilità dimensionale con schede madri e dissipatori in commercio, ma questo confine potrà essere tranquillamente superato un domani in cui AMD deciderà di riproporre tale tecnologia nel segmento consumer.



Configurazione di prova

Per l'occasione, abbiamo ricevuto in prova anche una scheda madre Asus ProArt X570-Creator WiFi, proposta a 427,90 euro su Amazon. È un prodotto particolarmente spinto per creator ma che non disdegna il gaming ad alto framerate.

Discreta ed elegante, fornisce tutto ciò che serve per portare a termine la batteria di test nel tradizionale formato ATX su piattaforma AMD X570, con 14+2 stadi di potenza, controllo dell'alimentazione DIGI+, pieno supporto allo standard PCIe Gen4 (16x sulla GPU e ben tre slot M.2 Gen4), fino a 128GB di RAM DDR4 con tecnologia OptiMem II, WiFi 6E e, naturalmente, compatibilità con il processore AMD Ryzen 7 5800X3D tramite socket AM4.

Nulla è lasciato al caso e il chipset AMD di fascia alta viene sfruttato anche in termini di espansione. Infatti, lato I/O troviamo una selezione completa di terminali, dall'uscita video HDMI 2.1 alla DisplayPort In per Thunderbolt 4, quattro USB Type-A 3.2 Gen1 e quattro Gen2, due Type-C Thunderbolt 4 e due porte ethernet, una 10G e una 2.5G. Inoltre, è presente anche il comodo pulsante per attivare il BIOS Flashback. Il sonoro è coperto dalla tecnologia Crystal Sound 3 con codec Realtek S1220A.



L'abbiamo affiancato con 32 GB di memoria DDR4 a 3200 MHz e, sul fronte video, con una NVIDIA GeForce RTX 3060, già utilizzata nella recensione dell'Intel Core i7-12700K, uscita nelle scorse settimane su queste pagine.



Come (e dove) la V-Cache 3D mostra i muscoli?

Come già evidenziato, sotto lo strato di memoria verticale si nasconde un 5800X con frequenze ridotte per mantenere la tensione stabile entro 1,35 V. Per range superiori, AMD non garantisce supporto in caso di danneggiamento e non a caso l'azienda ha richiesto ai produttori partner di disabilitare la gestione delle frequenze e della tensione sul BIOS. A questo punto, è già possibile iniziare a tirare le somme sui task in cui non si avrà alcun beneficio ma anzi, possibilmente anche una perdita. Parliamo, per esempio, di specifici carichi di lavoro professionali, dal calcolo al rendering.

Ryzen 7 5800X Ryzen 7 5800X3D

Dove vengono chiamate in causa le capacità del singolo core, la gestione multi-core e la frequenza, come nel caso di Cinebench R23, è possibile rendersi conto di come stanno le cose. Infatti, in questo genere di attività il 5800X3D non porta grandi novità, comportandosi come o peggio del fratello minore 5800X per via delle limitazioni. Anche il tool 3DMark CPU Profile mette in luce una situazione sovrapponibile, con il 5800X3D indietro rispetto ad altri attori.



In effetti, era matematicamente impossibile impensierire non solo i processori top di gamma AMD in questi ambienti, ma anche e soprattutto la gamma Intel Alder Lake, dei veri e propri mostri del multitasking spinto.

Non è un caso, quindi, che AMD abbia indicato questo processore come un prodigio nel gaming, delimitandone appositamente il target con una sorta di "omaggio" agli appassionati in occasione dell'addio all'architettura Zen3. La perfetta quadratura del cerchio per salutare questa incredibile generazione concedendo un'ultima possibilità di upgrade ai giocatori che non se la sentiranno di avventurarsi nell'immediato futuro in un cambio di piattaforma.

Senza troppe sorprese, nel gaming il 5800X3D si dimostra un processore da primato. AMD ha mantenuto la sua promessa e questo è particolarmente evidente in FullHD ad alto framerate, contesti in cui la CPU viene chiamata in causa in maniera più aggressiva rispetto a risoluzioni superiori.



Scendendo di qualità e di risoluzione e aumentando progressivamente il numero di fotogrammi al secondo, la differenza si fa sempre più netta ed evidente. I risultati presenti nei cicli di prova effettuati in questi giorni sono stati raccolti a settaggi alti ma non massimi, proprio per avere modo di evidenziare il più possibile queste differenze che, sebbene con Alder Lake vadano ad assottigliarsi, sono piuttosto evidenti rispetto alla Serie 5000 e ancor di più se messi a confronto con generazioni precedenti.

I suoi consumi sono decisamente contenuti e raramente si sono superati i 115W in benchmark. Nel gioco si è rivelato ancora più parsimonioso e complessivamente meno energivoro rispetto allo stesso Ryzen 7 5800X. Non molte novità da questo punto di vista, dal momento che abbiamo a che fare con una soluzione a clock ridotto. Se negli scenari meno dipendenti dalla cache questo si traduce in performance sottotono rispetto al fratello, non possiamo comunque parlare di una CPU che rende poco o al di sotto delle aspettative, le cui differenze nell'uso reale sono quasi impercettibili.

Anche in termini di temperature vale grossomodo lo stesso discorso. Operando a frequenze inferiori e senza margini di reale overclock, difficilmente si riescono a sforare gli 80 °C su un dissipatore AIO classico ed economico come l'Arctic Liquid Freezer II da 240 mm, utilizzato anche per gran parte delle altre CPU messe a confronto.



Vale la pena l'upgrade?

Una domanda insidiosa, la cui risposta è il più classico dei "dipende". È evidente che si tratti di un'operazione destinata principalmente se non esclusivamente ai gamer. I risultati, del resto, non mentono: AMD aveva promesso la migliore CPU da gaming e, a onor del vero, nessuna prova ha potuto smentire quest'affermazione. Tuttavia, bisogna anche contestualizzarne l'uscita. A distanza di ormai pochi mesi dal lancio della prossima generazione, con rumor sempre più insistenti sulla Serie 7000 con nuovo socket AM5, appare chiaro come questo prodotto sia arrivato sul mercato al capolinea della sua piattaforma.

Se in molti vorranno aspettare l'arrivo dei nuovi processori, però, non è da escludere che più di qualcuno abbia intenzione di assemblare ex novo anche in questo momento, proprio dopo aver atteso l'arrivo di questa CPU. Vale la pena ribadire come, per quanto si tratti obiettivamente del miglior processore da gaming su piattaforma AMD, costruire da zero oggi una macchina che non sarà predisposta per futuri upgrade potrebbe essere un azzardo.



Messo da parte questo nodo, già da mesi si parla del supporto alla Serie 5000 su chipset X370, ormai imminente: questo potrebbe cambiare le carte in tavola e fare davvero la differenza per chi ha già una macchina in attesa di aggiornamenti lato CPU. In questo frangente, soprattutto se si parte da Zen+ o Zen2, il Ryzen 7 5800X3D può essere inteso come un upgrade obbligatorio.