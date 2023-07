AMD Ryzen 9 7950X3D Recensione: la migliore CPU da gaming sul mercato?

Quanto tempo è necessario per essere sicuri di un parere tanto definitivo come "il migliore" in un particolare campo come quello dell'hardware? Sono passati cinque mesi dal lancio dei Ryzen 7000 con tecnologia 3D V-Cache, tra cui proprio l'attuale top di gamma Ryzen 9 7950X3D, di cui vi parleremo in questa recensione completa.

Abbiamo finalmente messo le mani sul pezzo più pregiato del portfolio AMD dedicato al mercato consumer e, dopo l'antipasto della nuova tecnologia esclusiva del team rosso con la recensione del Ryzen 7 5800X3D, non vedevamo l'ora di raccontarvi la nostra esperienza con il nuovo flagship.



Un po' di numeri

Come al solito, partiamo dalla scheda tecnica. Non vi nascondiamo il nostro hype prima dell'arrivo di questo processore, ma finalmente abbiamo potuto dargli un'occhiata più da vicino e i risultati sono stati molto interessanti.

La CPU flagship di AMD per il 2023 viene proposta, ma attualmente esaurita, sul sito ufficiale AMD a 747 euro, ma è disponibile all'acquisto anche su Amazon Italia, con spedizione Prime, a circa 735 euro.

Si tratta di un processore che riprende grandi linee la configurazione espressa nella recensione del Ryzen 9 7950X, con alcune sottili differenza.

La prima è chiaramente di natura strutturale, con la presenza di moduli di espansione della cache L3 disposti in stacking 3D per arrivare a un totale di 128 MB (il doppio del 7950X), più 1 MB di cache L1 e 16 MB di cache L2, per un totale di 144 MB tra L2 e L3.

A supportare le prestazioni del 7950X3D ci sono 16 Core e 32 thread, con una frequenza di base di 4.2 GHz, leggermente più giù del corrispettivo senza cache 3D con i suoi 4.5 GHz, e un massimo in modalità boost che può arrivare fino a 5.7 GHz, un miglioramento importante in tal senso, con frequenze di gran lunga superiori rispetto a quanto proposto nella prima iterazione di questa tecnologia, con frequenze massime di 4.5 GHz per il 5800X3D.



Anche qui troviamo un adattatore grafico integrato AMD Radeon, con 2 core a 2.2 GHz. Nulla di sorprendente, poiché il suo scopo è quello di fornire un semplice output video in caso di emergenza, con supporto a risoluzioni fino al 4K/60. Sempre parlando di iGPU, ricordiamo che dalla serie 7000 anche i Ryzen 7000X3D ereditano il supporto al decoding AV1, HVEC e H.264.

Il TDP scende da 170 a 120W, con un PPT di 162W.

Con l'architettura Zen4 AMD ha deciso di proseguire sulla sua strada, una struttura monolitica basata sul nodo avanzato TSMC a 5 nanometri che ha raccolto i suoi frutti, mostrando un balzo generazionale importante, a doppia cifra su pressoché tutta la lineup. Con l'arrivo dei processori 7000X3D questo gap è destinato ad ampliarsi ulteriormente, soprattutto dopo aver osservato le differenze tra il 5800X e il 5800X3D.

Se da un lato ci aspettiamo un corposo incremento prestazionale in gioco, dall'altro lato il leggero sacrificio in frequenze potrebbe incidere in maniera più o meno trascurabile nella produttività.

A differenza dei Ryzen 7000, tuttavia, ci aspettiamo al contrario un discreto beneficio in termini di efficienza termica, sia per via di un limite dichiarato di 89 °C ma anche per ragioni pratiche. La prima riguarda proprio le frequenze inferiori, mentre la seconda è relativa al miglior contatto tra die e heatspreader rispetto ai modelli classici, che invece sono limitati da uno spessore superiore per garantire la compatibilità spaziale nel medesimo socket (i 7000X3D si sviluppano anche in verticale per via dello stacking 3D).



Che salto in avanti!

La base è sempre la stessa, quindi non ci sarà necessità di apportare modifiche alla propria piattaforma. Il socket è il nuovo AM5 che, oltre a passare da 1331 a 1718 contatti, ha cambiato anche interfaccia adottando la già nota LGA in uso in casa Intel da svariate generazioni: questo porta a una sensibile differenza in termini di esperienza di assemblaggio, riducendo il rischio che maneggiando il processore si possano storcere o danneggiare i contatti.

Ultimo, ma non per importanza, l'aspetto: anche l'heatspreader infatti cambia radicalmente forma, con la sua ormai tipica forma frastagliata.

Per la nostra prova, abbiamo deciso di utilizzare la solita scheda madre AsRock Taichi X670E già in uso per il resto della famiglia Zen4. Accanto a lei, 32 GB di memoria DDR5-5200 Corsair Dominator Platinum RGB. La dissipazione, non inclusa nel pacchetto, è stata affidata a un Corsair H115i Elite Capellix, con pasta termica Arctic MX6 di nuova generazione.

Per i test in game ci siamo spostati sulla RTX 4070 di NVIDIA, versione Founders Edition.

Abbiamo scaldato il motore con il classico set di benchmark sintetici, a partire da Cinebench R23 che conferma i nostri sospetti sulla produttività e sulle performance nude e crude.

Il 7950X3D ottiene poco più di 34.000 punti nel test Multi Core, piazzandosi esattamente a metà strada tra il Ryzen 9 7900X e il Ryzen 9 7950X. Identiche le gerarchie in Time Spy (CPU Score), mentre resta piuttosto curioso il caso di CPU-Z, dove le differenze in Multi Thread sono marginali ma in Single Core più che sensibili, piazzandolo addirittura al di sotto del 7600X.



In nessun caso, dunque, potremo aspettarci gli incredibili risultati del 13900K in produttività, non solo per via dei compromessi strutturali per garantire la piena funzionalità dello stacking 3D, ma anche perché i processori del team blu sono particolarmente votati per questo tipo di utilizzo con la loro architettura di tredicesima generazione, oltretutto ibrida.

In gioco, proprio come ci aspettavamo, i risultati sono praticamente opposti. Senza particolari accortezze, già su Gears 5 in FullHD possiamo osservare un corposo balzo in avanti rispetto al 7950X (+10%), ma è in titoli come Shadow of the Tomb Raider e FarCry 6 che si registrano i punteggi più impressionanti, con uno scarto rispetto al modello di riferimento che va dal 15 al 22%.

Nella stessa fascia.

Della medesima generazione.

Gears 5 - SOTB Farcry 6 - Forza Horizon 4

I test proseguono in maniera piuttosto altalenante, perché non tutti i giochi in esame sembrano trarre vantaggio dal maggiore quantitativo di cache L3. Le differenze tendono ad assottigliarsi molto, fino ad annullarsi del tutto, all'aumentare della risoluzione, ma non è da escludere che col tempo e con schede video più spinte anche a risoluzioni più elevate questa CPU possa beneficiare di un maggiore spunto rispetto alla sorella priva di stacking 3D.



Ottimi i consumi, buone le temperature

Nel corso della nostra prova, la macchina si è mantenuta nei range di efficienza dichiarati da AMD. Lato consumi il massimo registrato è stato di 127W, mentre le temperature più estreme le abbiamo toccate nei benchmark sintetici, senza però superare gli 82 °C nonostante il caldo estivo e le temperature ambientali comprese tra i 28 e i 34 °C di giorno.

Tra utilizzo ufficio, multimedia e gioco, invece, abbiamo registrato una media temperature di 58 °C, più che adeguato se consideriamo che in questi contesti si devia leggermente dall'uso quotidiano tipico.