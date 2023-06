Aorus GeForce RTX 4060 Elite 8G Recensione: più fredda ma anche più veloce

La prima recensione della RTX 4060, nello specifico della versione MSI Ventus 2X Black Edition, ha messo in luce i punti di forza e gli aspetti meno convincenti della nuova scheda video mainstream di NVIDIA.

Alla luce di un MSRP di appena 335 euro, si tratta dell'opzione più accessibile per provare con mano le nuove tecnologie tra cui il DLSS3 con Frame Generation.

Trattandosi di una scheda priva di versioni "reference", ci saranno a disposizione molti modelli custom tra cui scegliere; tuttavia, non tutti saranno proposti al prezzo consigliato dal produttore, a seconda delle caratteristiche estetiche e funzionali messe a disposizione dai partner.

È il caso della Aorus GeForce RTX 4060 Elite 8G, modello di punta di Gigabyte con sistema di dissipazione maggiorato, materiali premium e illuminazione RGB.



Dove eravamo rimasti

Come già spiegato nella recensione del modello più economico, la RTX 4060 è una scheda video che in termini puramente numerici potrebbe apparire quasi come una sorta di downgrade rispetto al passato, con un chip praticamente minuscolo, un numero inferiore di core rispetto alla RTX 3060 e, soprattutto, meno memoria su un bus più stretto.

Tuttavia, scende anche il prezzo (benché di pochissimo), aumenta in maniera esponenziale la cache L2 migliorando la situazione lato memoria, seppur non in maniera determinante, e aumentano sensibilmente le memorie, fino a 2.460 MHz come valori di riferimento.

Il chip AD107 della RTX 4060 è sviluppato con architettura Ada Lovelace su nodo N4 di TSMC a 5 nm, quindi supporta tutte le novità della Serie 40 di NVIDIA tra cui il DLSS3 (DLSS Super Resolution + Frame Generation + NVIDIA Reflex) e l'encoding/decoding hardware AV1.

Il nuovo DLSS3 è reso possibile grazie alla presenza di hardware dedicato, i Tensor Core di quarta generazione, mentre il Ray Tracing è gestito dai nuovi RT Core di terza generazione, che offrono fino al doppio delle prestazioni rispetto al passato.

La RTX 4060 sulla carta è una scheda piuttosto contenuta in termini di consumi (120W di media in-game) e temperature, con un TGP di appena 115W.



Una custom... sovradimensionata?

Guardando alla Ventus 2X, appena 20 cm di lunghezza, sembra molto strano giudicare a pochi giri d'orologio una scheda video con il medesimo chip e il doppio delle dimensioni. Vale la pena notare, però, che le temperature raggiunte dalla scheda prodotta da MSI non ci avevano convinto del tutto: quasi 80 gradi, su una scheda video di nuova generazione con un'architettura notoriamente efficiente sul fronte termico, non ci hanno entusiasmato affatto.

La Aorus Elite 8G è una scheda video basata su sistema di dissipazione Windforce, triventola con ventole a orientamento alternato da 90 millimetri.

La scheda misura 30,5 centimetri di lunghezza, per 5 di spessore (poco meno di 3 slot) e 12,5 di profondità.

La scocca è in plastica, quasi completamente nera sul frontale, eccezion fatta per un accento metallizzato. Il backplate invece è in una lega metallica leggera, verniciata color canna di fucile con finitura alternata, metà opaca e metà spazzolata.

L'alimentazione è gestita da un singolo connettore a 8-pin, quindi perfettamente compatibile con gli alimentatori di vecchia generazione senza l'ausilio di fastidiosi adattatori.

Vicino alla placca I/O è presente lo switch per il doppio BIOS, per passare rapidamente dalla modalità OC (2.640 MHz) a quella Silent.

In entrambe le modalità verrà tenuto attivo il sistema di raffreddamento a 0 giri, ovvero a ventole spente fino al raggiungimento di determinate temperature. Questo, insieme a un TGP molto basso, ci preannuncia anche quale sarà il suo comportamento in termini puramente acustici.



Prova sul campo

La nostra prova è stata eseguita con un sistema in tutto e per tutto identico a quello utilizzato per la scheda a prezzo di riferimento, quindi con un Ryzen 7 7700X, 32 GB di RAM DDR5-5200 su piattaforma AMD X670E Taichi di AsRock.

Il case scelto ha un frontale a mesh, coperto da un pannello solido con intake superiore e inferiore, quindi con airflow relativamente limitato. La temperatura ambientale è stata di circa 30 °C per gran parte dei giorni di prova.

Time Spy Extreme Port Royal

Abbiamo scelto di operare con BIOS OC. Siamo partiti con i soliti benchmark sintetici, che hanno messo in luce un maggiore spunto sia in raster che in Ray Tracing, nell'ordine di circa il 5% in più rispetto alla MSI Ventus 2X.

Proseguendo nella prova, abbiamo notato un atteggiamento lineare con questi valori in gran parte dei titoli di prova.

Tra questi, Cyberpunk propone un andamento sovrapponibile con i benchmark di 3DMark, mostrando un framerate superiore a risoluzione target (1080p) salvo poi restringersi arrivando al 4K, probabilmente per via dei limiti intrinseci di questa scheda, da ricercare nel framebuffer limitato sia in quantità che in larghezza di banda.



Il DLSS3 allarga il margine dal 3-5% al 7-8%, assottigliando il gap tra la RTX 4060 e i valori registrati nella recensione della RTX 4060 Ti Founders Edition.

In raster, invece, le differenze tra le due 4060 custom tendono ad assottigliarsi fino a quasi scomparire, come nel caso di Forza Horizon 5 e di Horizon Zero Dawn, dove si registra un miglioramento inferiore al 2%.

Tuttavia, l'utente che guarda a questo tipo di schede non lo fa necessariamente con l'obiettivo di discostarsi più di tanto dalle prestazioni iniziali, quanto più per altri fattori, tra cui banalmente l'estetica, la solidità e l'affidabilità costruttiva, la presenza del doppio BIOS e la maggiore silenziosità derivante da un sistema di dissipazione avanzato.

Andiamo a vedere, quindi, come si è comportata nel corso della nostra prova la Aorus Elite 8G.



Estate? No problem

La Aorus GeForce RTX 4060 Elite 8G si è dimostrata una scheda decisamente migliore in termini di raffreddamento rispetto a quanto osservato con la personalizzazione di MSI. Ovviamente tra le due "ballano" 10 centimetri di lunghezza, un'ampia finestra flow-through (Gigabyte lo chiama Screen Cooling) per l'aria e una ventola aggiuntiva, oltre a uno spessore superiore e alla presenza di un backplate metallico anziché di plastica che, oltre a garantire solidità, partecipa in parte anche alla dispersione del calore.

Il risultato? Abbiamo deciso di calcolare la sua capacità nello Stress Test di Speedway su 3DMark. Dopo 20 cicli consecutivi, la scheda misurava un massimo di 60,8 °C e una media durante tutti i test di circa 57 °C, poi mantenuti anche in-game nonostante le frequenze sensibilmente superiori (massimo clock raggiunto di 2.806 MHz).

In tutto ciò, le ventole vengono chiamate in causa solo sopra i 40 °C e non vengono mai portate a regimi di velocità particolarmente elevati nonostante i 30 gradi ambientali.

Quanto ai consumi, non abbiamo registrato picchi superiori ai 123W, nonostante le frequenze e le performance generalmente più spinte rispetto ai valori indicati da NVIDIA.

Il software richiesto per la gestione completa dell'esperienza con la nuova Aorus RTX 4060 Elite è la suite proprietaria Gigabyte Control Center, da cui è possibile non solo monitorare la scheda in tempo reale, ma anche gestire in maniera semplificata l'illuminazione RGB.