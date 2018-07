Apeman M4 Recensione: alla prova un micro proiettore DLP a batteria

Nel vasto mercato dei proiettori è possibile trovare modelli di ogni genere; prodotti dalle dimensioni generose come l'Optoma UHD 65, provato qualche tempo fa, o soluzioni tascabili come l'M4 oggetto oggi della nostra prova.

Un prodotto realizzato da Apeman, azienda che vanta nella sua vasta gamma videocamere di vario genere (action cam, dash cam, Ip camera), diversi modelli di videoproiettori e binocoli. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche dell'Apeman M4.

Apeman M4: design curato e dimensioni davvero contenute

L'Apeman M4 si presenta con un design elegante e un'ottima costruzione; davvero contenute inoltre le dimensioni pari a 98x98x21.5 mm, per un peso di soli 213 grammi.

Realizzato interamente in plastica di buona qualità, questo proiettore ospita sul frontale una feritoia per la dissipazione dell'aria calda a fianco dell'ottica, mentre al posteriore troviamo una HDMI/MHL, un'uscita audio analogica con jack da 3,5 mm ed una micro USB per la ricarica della batteria integrata. Non manca anche una porta USB, ma con funzione solo di alimentazione ed utile, ad esempio, per il collegamento di una Chromecast.

A sinistra è inserita una rotellina per il controllo della messa a fuoco, mentre a destra troviamo il pulsante di alimentazione ed i comandi per la regolazione del volume dei due speaker alloggiati ai lati. Pulita la zona superiore che ospita solo quattro piccoli led utili al monitoraggio della carica della batteria. Infine in basso dove troviamo lo sfogo dell'aria della piccola ventola integrata, quattro piedini antiscivolo e l'attacco per il treppiedi fornito in dotazione; un accessorio ripiegabile e completamente regolabile, interamente in plastica di buona qualità, con punte in gomma morbida.

Completa la confezione che oltre al treppiedi include un cavo HDMI, un cavo USB-microUSB, l'alimentatore da parete (5V/2.4A), un adattatore Mini HDMI ed un piccolo manuale in lingua inglese.

Caratteristiche tecniche, prestazioni e prezzo

Passiamo ora ad analizzare le caratteristiche tecniche di questo proiettore DLP, con LED garantiti per 25.000 ore, risoluzione nativa di 854x480 pixel e in ingresso fino a 1080p. La luminosità massima è di 50 lumens con un rapporto di contrasto di 1000:1 . Questo modello è in grado di proiettare un'immagine da 30 a 100 pollici ad una distanza raccomandata compresa tra 0.8 e 2.6 metri.

Non dimentichiamo la batteria integrata da 3400 mAh, che garantisce un'autonomia di quasi due ore, e i due speaker da un watt. L'Apeman M4 si distingue, oltre che per le sue dimensioni ridotte, anche per l'assenza di un'interfaccia utente; non è quindi possibile intervenire sui parametri video e audio. Manca inoltre il telecomando, lo zoom e la regolazione del keystone.

L'utilizzo risulta, quindi, davvero immediato: una volta collegato ad una sorgente video basta accenderlo e regolare volume e messa fuoco. Concludiamo la prova dell'Apeman M4 analizzando le sue performance video e audio. E' consigliabile utilizzare questo proiettore solo in ambienti completamente bui; in queste condizioni si riesce ad ottenere un'immagine a bassa risoluzione di qualità discreta e dai colori abbastanza naturali; segnaliamo solo un contrasto in alcuni casi un po' elevato.

Durante le nostre prove siamo riusciti a proiettare un'immagine con luminosità accettabile ad una distanza massima dalla parete di circa due metri, ottenendo uno schermo poco più grande di 75 pollici.

Positivo il giudizio anche sull'uniformità e sui neri; non dimentichiamo la rumorosità davvero bassa, con la ventola interna praticamente inudibile. Poco potenti infine gli altoparlanti integrati, ma viste le ridotte dimensioni del prodotto era difficile pretendere di più. Concludiamo ricordando l'elevata qualità del treppiedi, orientabile a 360 gradi, che semplifica il posizionamento del proiettore. L'Apeman M4 può essere acquistato su Amazon al prezzo di 199,99 euro.