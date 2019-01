Apeman Trawo: la recensione di una economica action camera 4K

Dopo la recensione della IP Camera IH74, torniamo ad occuparci di Apeman, brand che vanta nella sua vasta gamma di prodotti anche l'interessante action camera Trawo. Un completo modello capace di catturare video in 4K e scattare foto con risoluzione di 20 Mp.

Camera accompagnata da numerosi accessori di vario genere e acquistabile a meno di 100 euro. Scopriamo quindi nel dettaglio tutte le caratteristiche della Apeman Trawo.

Apeman Trawo: design e caratteristiche

La Trawo adotta il classico design delle action camera, senza particolari innovazioni. Una scocca in plastica che ospita sul retro un display LCD da 2 pollici LTPS, mentre nella parte superiore troviamo il pulsante di alimentazione/menù ed il comando per scattare foto e registrare nuovi video. Ricordiamo inoltre le frecce su/giù sul lato destro, utili anche alla gestione del WiFi, il vano batteria posizionato in basso, il led di stato anteriore e due piccoli speaker ai lati.

Sul lato sinistro sono invece alloggiate, sotto uno sportellino, una Micro USB, una Micro HDMI e lo slot per la microSD fino a 128 GB, da acquistare separatamente.

Occupiamoci ora della caratteristiche tecniche della Apeman Travo che monta un chip Hisilicon Hi3559 ed un sensore Panasonic da 20 MP MN34120 con ottica grandangolare a 170° , apertura f1.8 e stabilizzazione elettronica (EIS); sensore in grado di registrare video in 4K/30fps, 2.7K/30fps, 1440P/60fps, 1080P/60fps, 720P/120fps.

Tra le altre funzioni citiamo le riprese in Time-Lapse (1-60 s), le registrazioni in loop ( 3-15 minuti), il timer e lo scatto continuo fino a 15 foto. Concludiamo con l'interfaccia di controllo, in italiano e di facile utilizzo, che consente di intervenire sul bilanciamento del bianco, sui valori ISO, sulla compensazione dell'esposizione e sulla grandezza dell'angolo di ripresa. Non mancano inoltre varie scene predefinite (Automatico, Persona, Scenario, Subacqueo, Disappannamento), la funzione di risparmio energetico e lo spegnimento automatico.

Accessori e app dedicata

All'interno della confezione dell'action camera di Apeman troviamo numerosi accessori, a partire da una custodia impermeabile di buona qualità in grado di resistere ad immersioni fino a 40 metri di profondità; custodia accompagnata da un coperchio di ricambio. Troviamo inoltre due batterie da 1350 mAh, supporti con attacco GoPro per casco e bicicletta, a vite (anche girevoli a 360 gradi), due cinturini da polso ed una clip per lo zaino. Non mancano inoltre vari supporti adesivi, un cavo di sicurezza in acciaio ed un cavetto USB-Micro USB.

La cam è dotata dell'app dedicata YUTUPRO, in inglese, scaricabile su smartphone con Android e iOS. Applicazione di facile utilizzo che consente il controllo completo di tutte le funzioni, sfruttando il collegamento in WiFi con il nostro cellulare.

Esperienza d'uso e prezzo

Concludiamo la prova dell'Apeman Trawo con l'esperienza d'uso quotidiana partendo dall'autonomia, di circa 40 minuti ( con WiFi attivo e riprese in 4K) utilizzando una singola batteria da 1350 mAh.

Giudizio positivo sui vari accessori in dotazione e sulla qualità costruttiva della camera, con i pulsanti facilmente accessibili.

Discreta la valutazione su foto e video con colori in alcuni casi un po' troppo caldi e con un dettaglio non elevatissimo; sufficiente l'audio, buono il lavoro svolto dallo stabilizzatore. Analoga valutazione per lo schermo con ampi angoli di visione, ma con una luminosità non altissima. Non sempre stabile infine il collegamento in WiFi con lo smartphone.

L'action camera Apeman Trawo può essere acquistata su Amazon a 99,99 euro.