ASUS Blue Cave, recensione: il router Wi-Fi pronto per le Smart Home

Nell'ampia offerta di router wireless di Asus non sono presenti soltanto modelli dedicati al gaming come il ROG Rapture GT-AC5300 provato qualche tempo fa. Il produttore taiwanese offre infatti anche soluzioni come il Blue Cave, oggetto oggi della nostra prova; un router wireless destinato a un pubblico più ampio, dalle forme estremamente moderne e dotato anche di un'avanzata piattaforma di sicurezza. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche dell'ASUS Blue Cave.



ASUS Blue Cave: design compatto e raffinato

L'ASUS Blue Cave colpisce già al primo sguardo per le sue forme davvero originali: appare infatti come un compatto parallelepipedo bianco con al centro una vistosa apertura circolare, rivestita di varie fasce azzurre, che si allarga sia all'anteriore che al posteriore. Non manca inoltre un vistoso LED blu, disattivabile e dall'intensità regolabile, che illumina l'interno del foro centrale quando il router è in funzione. Particolare anche il posteriore, dove troviamo numerose piccole aperture circolari che si irradiano verso l'esterno; lato B dove sono state inserite quattro Gigabit Ethernet, una RJ45 Wan, una porta USB 3.0 e i pulsanti di alimentazione, reset e WPS. Non dimentichiamo le dimensioni pari a 160 x 160 x 80 mm per un peso di 800 grammi. Concludiamo con la confezione che include un alimentatore esterno e una licenza valida per un anno per Trend Micro Mobile Security (per due dispositivi mobili) e Trend Micro Antivirus per due PC Windows.



Caratteristiche, funzionalità e prezzo

Il Blue Cave è un router wireless Dual-band (2,4 GHz e 5 GHz) basato sulla tecnologia Intel WiFi 4x4 fino a 2600 Mbps (802.11n TurboQAM fino a 800 Mbps e 802.11ac fino a 1734 Mbps). Al suo interno, oltre al processore con tre core e 512 MB di RAM, troviamo tre antenne verticali e un'antenna orizzontale che aiuta a trasmettere il segnale WiFi attraverso vari piani di un edificio. Un prodotto in grado di funzionare anche come Access Point e Media bridge, progettato per garantire un'elevata sicurezza per tutta la famiglia. Nel Blue Cave troviamo infatti l'AiProtection basata su tecnologia Trend Micro.



Si tratta di una piattaforma che utilizza il monitoraggio della rete in tempo reale per rilevare malware, virus e altre intrusioni prima che raggiungano il PC o i dispositivi collegati, compresi gli elettrodomestici smart e i prodotti per la domotica. Funzione con incluso anche il rilevamento e il blocco delle periferiche infette, basata su un database aggiornato quotidianamente che non richiede nessun canone di abbonamento.



Inoltre in questo router troviamo un'evoluta piattaforma per il Parental Control che consente di programmare quali sono i lassi temporali consentiti a un dispositivo collegato per accedere a Internet. I controlli parentali consentono anche di bloccare l'accesso a specifiche categorie di siti dai vari dispositivi appartenenti a un singolo membro della famiglia.

In questo modo potremo, ad esempio, impostare dei limiti temporali per l'utilizzo di Internet da parte dei nostri figli, bloccando anche l'accesso a pagine web che ospitano contenuti non adatti ai minori. Infine il Blue Cave è anche un prodotto "Smart Home Ready" grazie al supporto dell'assistente virtuale Alexa di Amazon e della piattaforma IFTTT. Grazie a quest'ultima potremo ad esempio attivare automaticamente il WiFi del router quando arriviamo a casa, essere avvertiti quando un membro della famiglia si collega al Blue Cave oppure spegnere il WiFi all'ora di cena. L'ASUS Blue Cave è acquistabile al prezzo di 269.99 euro.



Installazione, app dedicata ed esperienza d'uso

È possibile installare e configurare il Blue Cave in pochi istanti grazie a una semplice procedura accessibile sia via Browser, sia tramite l'app dedicata Asus Router. Questo prodotto è poi configurabile nel dettaglio tramite la classica interfaccia software di ASUS, disponibile in italiano, che permette di accedere anche alla varie funzionalità già analizzate come l'AiProtection, il Parental Control e IFTTT. Citiamo inoltre altre funzioni presenti all'interno di questo prodotto come la Gestione del Traffico (QoS), un completo Media server per l'accesso e la condivisione dei dispositivi USB collegati al router e la possibilità di configurare una rete Ospiti. Il Blue Cave è inoltre accompagnato dalla completa App dedicata "ASUS Router" per iOS e Android che consente il controllo completo del prodotto, anche fuori casa.

App dal design curato e moderno che abbiamo già analizzato in precedenti recensioni, utile a monitorare e configurare facilmente tramite smartphone le varie funzioni del router, compreso il Controllo Genitori. Software che ospita anche un completo Monitor delle performance del Blue Cave, un'utility per la valutazione della sicurezza della propria rete e la modalità Eco per il risparmio energetico. Non manca infine la possibilità di installare plugin aggiuntivi, utili ad esempio per l'accesso alle periferiche USB collegate al router.



Concludiamo l'analisi del Blue Cave con la valutazione delle sue performance. In generale, durante i nostri test le prestazioni sono risultate buone con un collegamento sempre stabile anche in presenza di molti dispositivi collegati di vario genere (smartphone, console, notebook, Smart TV, prodotti di domotica). Ottima la potenza: grazie al Blue Cave siamo infatti riusciti a portare la rete WiFi in due stanze di un ampio appartamento prive in precedenza di collegamento a Internet. Inoltre è stato anche possibile espandere la rete WiFi al piano superiore di una villetta con il router installato al pian terreno. Analogo giudizio anche sul Parental Control, efficace e facile da configurare, e sulle utili funzioni offerte dalla piattaforma IFTTT. Ben realizzato anche il software del router e l'app dedicata dall'interfaccia moderna, ma non completamente tradotta in italiano.