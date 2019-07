ASUS ROG Delta Core Recensione: delle buone cuffie gaming per PC e console

I videogiocatori PC sono costantemente alla ricerca di accessori da abbinare al proprio computer. In particolare, uno dei più ricercati sono le cuffie, necessarie per ottenere una buona esperienza di gioco.

Molto spesso però chi gioca su computer possiede anche una o più console, per non perdersi proprio nulla del mondo videludico, e per questo necessita di un headset che funzioni con più piattaforme possibili. Ebbene, è proprio pensando a questo che ASUS ha realizzato le cuffie ROG Delta Core, vendute a un prezzo di circa 100 euro su Amazon Italia (ma disponibili oggi a circa 70€). Andiamo, quindi, ad analizzare questo interessante headset da gaming.



Design e connettività

All'interno della confezione troviamo uno splitter che esce con due jack da 3,5 mm (audio/microfono), il microfono estraibile, manualistica varia e i classici due cuscinetti di ricambio ROG Hybrid. Per chi non lo sapesse, questi ultimi sono più spessi e traspiranti di quelli montati sulle cuffie, visto che combinano pelle e tessuto. Si tratta quindi di una possibilità di scelta in più per il videogiocatore, che può così scegliere i giusti cuscinetti a seconda delle proprie esigenze. Per il resto, il packaging è come sempre curato e garantisce sin da subito la sensazione di trovarsi dinanzi a un prodotto "premium". Il design è essenzialmente uguale a quello delle ROG Delta, ma in questo caso non è presente alcun tipo di illuminazione.



D'altronde, stiamo parlando di un prodotto di fascia inferiore, che non ha troppe pretese visto anche il suo prezzo. Nonostante questo, vengono riconfermati gli ottimi materiali già visti con le ROG Delta e, di conseguenza, l'ottima solidità costruttiva e il comfort.



Le ROG Delta Core presentano quindi un design più sobrio del solito per quanto riguarda la gamma gaming, anche se chiaramente il look rimane sempre piuttosto "aggressivo" per coloro che sono abituati a utilizzare delle normali cuffie per ascoltare musica. In ogni caso, l'headset non sfigura di certo anche quando viene utilizzato, ad esempio, con il proprio smartphone. Parlando del look delle cuffie, i padiglioni auricolari sono in colorazione grigia e sfoggiano in bella vista il logo ROG (sia all'interno che all'esterno), mentre l'archetto superiore riporta l'immancabile scritta "Republic of Gamers".



Diminuisce invece il peso, che passa dai 387 grammi delle ROG Delta ai 346 grammi delle ROG Delta Core. Questo non va in realtà a farsi sentire troppo nell'utilizzo (visto che la differenza non è poi così marcata), ma è in ogni caso un punto a favore per quanto riguarda la comodità delle cuffie, che non vanno mai a premere troppo sul capo e non ci hanno mai dato problemi in tal senso durante le lunghe sessioni di gioco.



Le ROG Delta Core sono delle normali cuffie con uscita tramite jack audio da 3,5 mm, che può poi essere collegato collegato allo splitter presente in confezione per uscire con due jack audio (audio e microfono). Il cavo del jack da 3,5 mm non è removibile, parte dal padiglione sinistro ed è lungo circa 1,5 metri. Su questo padiglione troviamo anche la rotella per gestire il volume, il pulsante per abilitare/disabilitare il microfono e l'ingresso per il microfono estraibile.



Non c'è alcun LED di stato ed è chiaro che le cuffie si rivolgono a quei videogiocatori che non vogliono spendere troppo per avere un headset da gaming. Per quanto riguarda il microfono estraibile, dobbiamo dire che esso è particolarmente comodo, visto che non va ad occupare troppo spazio e può essere rimosso in men che non si dica. La qualità è piuttosto buona per la fascia di prezzo e non abbiamo mai avuto problemi durante le conversazioni.



Qualità audio ed esperienza d'uso

Le ASUS ROG Delta Core dispongono di driver ASUS Essence al neodimio da 50mm. Stiamo parlando essenzialmente della stessa configurazione offerta dalle ROG Delta e quindi confermiamo tutte le ottime impressioni che abbiamo già avuto con quel modello.

Abbiamo testato queste cuffie con diversi titoli, in particolare Battle Royale e FPS. Ebbene, con le ROG Delta Core udire gli spari e i passi dei nemici diventa più semplice, difficile trovare di meglio in questa fascia di prezzo. Le cuffie vanno a riconfermare quasi nella sua totalità quanto visto con le ROG Delta (anche se i più esperti noteranno qualche differenza, vista la mancanza del Quad-DAC) e vantano anche la certificazione Hi-Res Audio di Sony.



Passando alle altre specifiche, il microfono è a riduzione di rumore unidirezionale e ha una frequenza di risposta che va da 100Hz a 10KHz, mentre la sensibilità è di -40 dB. Parlando invece delle ROG Delta Core, troviamo una risposta in frequenza da 20Hz a 40KHz. Le ROG Delta Core prediligono sicuramente gli alti e i bassi, penalizzando le frequenze medie. Tuttavia, questo è normale visto il target d'utenza a cui si rivolgono e non possiamo che dire che la qualità generale si è rivelata ottima per la fascia di prezzo.



Durante la nostra prova, abbiamo testato le ROG Delta Core su smartphone, PC e PS4 Pro. L'esperienza offerta è essenzialmente identica in tutte le piattaforme (non essendo presenti troppe funzionalità oltre a quelle base) e in linea generale queste cuffie sono in grado di garantire un ascolto di buon livello durante il gioco. Il microfono estraibile ha funzionato correttamente su tutti i dispositivi. ASUS afferma che l'headset è pienamente compatibile con PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e smartphone e tablet.