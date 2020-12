Asus ROG Delta S Recensione: il primo headset con MQA, ideale anche per PS5

Asus è da sempre nell'olimpo dei grandi produttori tecnologici e negli ultimi anni, parallelamente allo sviluppo di hardware per PC, ha saputo presentare al pubblico una buona serie di periferiche dedicate al mondo del gaming. Nel segmento audio, ed in particolare in quello dedicato agli headset, la società ha vissuto una costante crescita qualitativa, tanto che con gli ultimi prodotti la Repubblica dei Videogiocatori ha toccato vette di eccellenza.

Dopo le maestose Asus ROG Theta 7.1, il colosso taiwanese è tornato a proporre le cuffie Asus ROG Delta S, che dietro ad un design semplice e compatto nascondono una qualità ed una fedeltà audio capaci di soddisfare il timpano più raffinato: questo particolare modello è infatti il primo headset creato specificamente per il gaming a supportare la decodifica MQA (Master Quality Authenticated), caratteristica che lo rende adatto anche all'ascolto musicale di livello superiore.

Attualmente il prodotto non è disponibile in Italia ma arriverà tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, a un prezzo non ancora comunicato, che dovrebbe essere di poco superiore a quello delle ROG Delta uscite lo scorso anno a 199 euro. Scopriamo insieme questo headset compatibile con PC (dove è stata effettuata la pro), Nintento Switch e con la nuova PlayStation 5.

Il design semplice nasconde...

Iniziamo la nostra analisi dal packaging: le Asus ROG Delta S si presentano in una confezione essenziale ma molto curata. All'interno del box oltre alle cuffie troviamo l'adattatore USB 2.0 da 1 metro, il comodo microfono estraibile e due tipologie di cuscini auricolari: un paio in normale pelle sintetica, indicato per l'utilizzo in mobilità, ed un altro nello speciale tessuto ROG Hybrid, che grazie ai materiali in memory foam offre il giusto comfort anche durante le sessioni più lunghe. Il design di questo headset è piuttosto semplice, soprattutto se paragonato ad altre soluzioni presentate dalla stessa Asus: l'archetto in plastica, ricoperto di pelle sintetica, nasconde uno scheletro in metallo con il classico meccanismo a scorrimento che permette di regolare l'ampiezza dei padiglioni.

Questi ultimi seguono l'ormai celebre design a conchiglia della casa, rifinito con il logo ROG leggermente decentrato e contornato da un LED: l'effetto RGB è semplice ma decisamente riuscito e può essere gestito via software o attraverso un comodo switch analogico posto sul padiglione sinistro, subito sopra ai controlli per il volume.

Sempre sul padiglione sinistro è poi saldamente collocato il cavo di collegamento USB-C in corda flessibile da 1,5 metri. I driver all'interno dei padiglioni sono inclinati di 12 gradi per adattarsi all'angolo naturale dell'orecchio umano e i 300 grammi totali di peso completano il quadro, restituendo una cuffia leggera, confortevole e dai materiali solidi. Insomma, Asus ROG Delta S offre un design subito riferibile all'ambito gaming ma piuttosto essenziale e pulito, adatto quindi anche alle ormai frequenti riunioni in streaming o all'ascolto musicale on the road.



...un hardware potente

Il cuore di queste Asus ROG Delta S porta in dote una serie di caratteristiche tecniche degne di nota. I driver al neodimio da 50 mm garantiscono l'ascolto sullo spettro di frequenze 20 - 40.000 Hz, brillantemente espresse grazie ad un'impedenza di 32 Ohm. L'asso nella manica di questo headset è però rappresentato dal QUAD-DAC ESS 9821, un convertitore digital-to-analog capace di elaborare l'audio con una fedeltà solitamente riservata a prodotti più votati all'ascolto musicale: grazie ai quattro DAC separati infatti il suono viene processato su segnali diversi e dedicati ad ogni specifica frequenza. Il rapporto segnale/rumore di 130 dB offre un audio brillante, potente e insolitamente nitido per una cuffia da gaming.



L'esperienza d'uso si è rivelata di alto livello in ambito gaming e per l'intrattenimento generale, con una resa sonora bilanciata e cristallina, enfatizzata dall'ottima virtualizzazione 7.1. Anche in mobilità questo headset passa l'esame a pieni voti, toccando vette di assoluta eccellenza quando si passa all'ascolto musicale.

La vera "killer feature" delle ROG Delta S è infatti dedicata ai timpani più fini: il supporto alla tecnologia MQA, acronimo che sta per Master Quality Authenticated. Questa particolare tecnologia permette di renderizzare i file audio "loseless", ovvero quei campioni sonori che non subiscono (o subiscono solo in parte) il processo di deterioramento della qualità dovuto alla compressione dei normali formati come MP3.

Sostanzialmente queste cuffie sono in grado di connettersi al segnale MQA e di esprimere quindi tutte le sfumature sonore pensate in fase di mastering dagli specialisti del mestiere. Attualmente tali formati audio possono essere acquistati su diverse piattaforme e tra queste primeggia TIDAL, che offre l'accesso ad una nutrita libreria di file MQA fruibili direttamente in streaming.



Per una cuffia da gaming un buon microfono è essenziale e anche in questo frangente le Asus ROG Delta S non deludono, proponendo una soluzione semplice e funzionale. Il microfono si presenta nella forma del classico stick flessibile, si collega all'headset tramite jack e fornisce una risposta in frequenza che varia dai 100 e 10.000 Hz con una sensitività di -40 dB, il tutto accompagnato dalla tecnologia proprietaria AI Noise Cancelling di Asus che permette una cancellazione del rumore gestita da un algoritmo basato su IA.

In generale la resa del microfono è buona e consente di affrontare qualsiasi sessione di gioco senza preoccupazioni, così come chiamate telefoniche e riunioni streaming di assoluto livello.

Software e gestione

Come per le altre periferiche Asus, anche le ROG Delta S possono fare affidamento sul software gestionale Armoury Crate con il quale controllare ogni aspetto dell'headset, dalla gestione dell'illuminazione RGB alla configurazione dei parametri audio. Partendo da questo secondo aspetto è infatti possibile regolare tutti i parametri da una singola schermata: EQ, compressione, reverbero, configurazione della virtualizzazione 7.1 e flusso MQA. Ovviamente l'applicazione mette a disposizione diversi preset e facilita l'aggiornamento del firmware, nonché la gestione completa dell'illuminazione RGB, che copre una vasta gamma di colori ed effetti che possono essere attivati anche dallo switch fisico posto sul padiglione auricolare.