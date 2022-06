Asus ROG Delta S Wireless Recensione: un headset per tutte le piattaforme

Asus, con la sua divisione ROG, ormai da anni affianca a componenti di alto livello anche un'ampia gamma di periferiche sviluppate appositamente per il mondo del gaming. Oltre a tastiere, mouse, controller e accessori, il colosso taiwanese si è fatto riconoscere per la qualità dei propri headset che, nel corso degli anni, sono arrivati a toccare vette di eccellenza. Tra i prodotti più riusciti sicuramente troviamo la serie Delta, con cuffie da gioco wired e wireless che, modello dopo modello, hanno implementato nuove funzionalità e soprattutto migliorato la qualità dell'esperienza sonora. Dopo essere rimasti colpiti dalla versione cablata con connessione USB-C, di cui abbiamo avuto modo di parlarvi nella nostra recensione delle ROG Delta S, abbiamo avuto la possibilità di mettere alla prova il nuovo kit Asus ROG Delta S Wireless, un headset da gaming pensato per un uso multitasking grazie alla doppia connettività a 2.4 GHz e Bluetooth. Leggete le prossime righe se volete conoscere le nostre impressioni.



Tradizione e innovazione

Il nuovo headset ASUS ROG Delta S Wireless si presenta con un packaging essenziale e curato: all'interno della confezione spiccano le cuffie da gioco, un adattatore USB-C/USB 2.0, un cavo di ricarica USB-C da 1 metro, un paio di padiglioni ROG Hybrid sostitutivi e una semplice guida.

Il design è immediatamente riconoscibile e definisce ormai l'intera gamma Delta grazie alla caratteristica forma a D, circoscritta da una striscia LED e su cui capeggia il blasone della casa retroilluminato. I perni color bianco metallizzato introducono l'archetto in plastica e pelle sintetica su cui emergono i loghi dell'azienda. I padiglioni auricolari in pelle sintetica preinstallati seguono alla perfezione le forme della scocca e sono stati studiati per ridurre al minimo le zone di contatto con l'orecchio. Nel caso la pelle non fosse di vostro gradimento è comunque possibile sostituirli facilmente con i comodi padiglioni in tessuto presenti nella confezione. Sulla parte posteriore del padiglione sinistro sono stati collocati tutti i controlli disponibili: oltre alla levetta che regola il volume, è presente uno switch che consente di accendere l'headset e di selezionare la modalità di connessione, mentre un tasto aggiuntivo permette di effettuare l'accoppiamento e di controllare il flusso audio con le funzioni play, stop e selezione traccia, rispettivamente con uno, due e tre tocchi. Subito sotto, una porta USB-C consente la ricarica delle cuffie.

Sulla parte anteriore del padiglione destro, una piccola cavità nasconde il controller wireless che può essere estratto facilmente. A differenza del modello wired, il microfono delle ROG Delta S Wireless è integrato nella scocca e risulta sostanzialmente invisibile. Nel complesso, la nuova proposta di Asus rimane fedele alla linea, riproponendo lo stesso design e la stessa comodità grazie anche ad un peso piuttosto ridotto per un headset wireless che si attesta sui 300 grammi.



Tanta qualità...con qualche funzionalità in meno

Le specifiche tecniche delle Delta S Wireless delineano la qualità generale del prodotto: i magneti al neodimio da 50 mm consentono alle cuffie di avere una risposta in frequenza compresa tra 20 e 20000 Hz con un'impedenza di 32 Ohm e fino a 7.1 canali virtuali. Il microfono bidirezionale offre una sensibilità di -37 dB con una risposta tra i 100 e 10000 Hz e funzionalità di cancellazione del rumore via software. Non manca l'illuminazione RGB compatibile con Aura Sync e gestibile dall'applicazione Armoury Crate. A chiudere il quadro la batteria da 1800 mAh, che garantisce fino a 25 ore consecutive di gioco e una ricarica completa in 3 ore.

La qualità audio delle ROG Delta S Wireless è di alto livello, grazie alla bontà dei driver e alla particolare inclinazione di 12 gradi che consente una migliore diffusione del suono. L'intervento della tecnologia ROG Hyper-Grounding filtra il segnale e dona pulizia e brillantezza al flusso senza snaturarne le sonorità.

Al contrario delle sorelle wired, però, il nuovo headset non offre alcun tipo di codifica loseless: le cause di questa mancanza vanno probabilmente ricercate nella difficoltà di mantenere i costi entro certi limiti in virtù della connettività wireless.

Questo deficit viene in parte compensato proprio dalla doppia connettività senza fili: l'headset offre, come già detto, la compatibilità con la rete Wi-Fi a 2.4 GHz fino a 25 metri e con il Bluetooth 5.0, aprendo le porte a un'ampia gamma di utilizzi differenti. Abbiamo testato le cuffie su diverse piattaforme e in tutti i casi la qualità del segnale si è dimostrata di alto livello. PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch e smartphone: in ogni caso la connessione si è rivelata rapida ed efficace con tutti i tipi di protocollo.



Va da sé che la resa massima viene raggiunta su PC, grazie all'intervento del software gestionale e dell'IA. Proprio quest'ultima consente al microfono di brillare particolarmente nelle sessioni multiplayer, con l'AI Noise Cancellation di Asus che raffina le proprie capacità a ogni nuovo aggiornamento ed elimina completamente i rumori collaterali.

L'utilizzo dell'applicazione Armoury Crate consente, poi, di intervenire su ogni parametro dell'headset, dall'EQ alla compressione, passando dalla virtualizzazione 7.1 e dalla scelta dell'illuminazione RGB.

Una menzione particolare la merita, infine, l'autonomia: per tutta la durata dei test, che sono durati svariate ore, non abbiamo mai avuto la necessità di una ricarica e persino nel momento in cui stiamo scrivendo, a circa una decina di giorni dall'inizio della prova, le cuffie non sono mai state ricaricate. Insomma, un risultato davvero notevole.