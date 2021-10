Asus ROG Falchion Recensione: un'ottima tastiera meccanica wireless

Le tastiere compatte nei formati 60% e 65% stano diventando particolarmente popolari nel segmento gaming: tra il design minimal e la praticità d'uso in ogni ambiente, questa tipologia specifica di periferiche sta lentamente conquistando sempre più utenti. Anche i maggiori produttori hanno notato questo trend e hanno deciso di lanciare modelli particolari, implementando funzionalità specifiche per renderli più accattivanti.

Tra questi troviamo la ASUS ROG Falchion, che rientra a pieno titolo tra le tastiere 65% più interessanti attualmente disponibili per l'acquisto, complice l'introduzione del supporto all'utilizzo wireless non ancora semplice da ritrovare in questa categoria.

Design, materiali e funzionalità

All'apertura della scatola ci sembra immediatamente di trovarci dinanzi a un prodotto di pregevole fattura. La custodia in cartone presenta subito il logo lucido della divisione Republic of Gamers altrimenti detta ROG e, una volta aperta anch'essa, troviamo una busta in tessuto contenente la tastiera e la sua cover.

Non manca la consueta manualistica per le informazioni tecniche e qualche adesivo a tema ROG. Nascosto nel piano inferiore troviamo il cavo USB-A-to-USB-C per l'utilizzo cablato e la ricarica della batteria contenuta nella tastiera. Infine, troviamo un adattatore per collegare direttamente il cavo al dongle necessario per l'utilizzo wireless.

La ASUS ROG Falchion ha un design particolarmente compatto con i suoi 305 x 101 x 38 mm e un peso pari a 520 grammi. Ciò si nota in maniera piuttosto chiara anche nelle dimensioni dei tasti stessi: chi si approccerà per la prima volta al formato 65%, o anche al più piccolo 60%, dovrà abituarsi alla presenza di una barra spaziatrice meno larga e alla maggiore compattezza del tasto Shift, del Backspace e dell'Invio. Inoltre, il posizionamento di frecce e tasti Canc, Pag Su, Pag Giù e Ins è ben diverso dalle tastiere dal form factor tradizionale e completo.



A parte le differenze nella localizzazione e dimensione dei tasti, la qualità di costruzione è davvero ottima e l'unico, possibile difetto che qualcuno potrebbe percepire è la sensazione di leggerezza e lieve instabilità dei keycap in policarbonato, specialmente nelle prime giornate di utilizzo.

Le abitudini di utilizzo di chi proviene da altri formati inizialmente potrebbero richiedere un tempo di adattamento mentre un eccesso di rapidità potrebbe anche portare alla rimozione dei keycap, pur senza minare l'integrità strutturale della tastiera.

Allo stesso modo, però, la digitazione restituisce una particolare piacevolezza al tatto, di cui parleremo meglio in seguito. Sul lato superiore della tastiera troviamo una piccola rientranza che ospita lo slot magnetico del dongle USB 2.4GHz per l'utilizzo wireless, assieme alla porta USB-C per la ricarica e l'utilizzo cablato e lo switch per accendere la connessione senza fili. Il focus va posto però sullo slider touch con barra LED posizionato sul lato sinistro della ASUS ROG Falchion, forse il dettaglio più caratteristico del prodotto.



Questo espediente tecnico consente di gestire rapidamente, per impostazione predefinita, il volume del PC in due modi diversi. Il più intuitivo è lo scorrimento del dito dal basso verso l'alto e viceversa mentre, in alternativa, riconosce anche i tap in prossimità dei simboli + e - per la stessa funzione. Il LED, invece, funge da indicatore dello stato di carica della batteria ed è personalizzabile tramite software Asus Armoury Crate, assieme alle macro associabili al pannello touch.

Similmente a quanto sperimentato nel caso di altre tastiere del brand taiwanese, come raccontato, per esempio, nella recensione di ROG Strix Scope RX, l'attivazione dei tasti da F1 a F12 sarà subordinata alla pressione del tasto funzione Fn. Per le prime tre righe della tastiera, il lato inferiore dei copritasti mostra i controlli multimediali e la selezione dei profili macro. Come per ogni tastiera ROG che si rispetti, l'illuminazione RGB della Falchion è stellare: ogni switch è retroilluminato da LED compatibili con AURA Sync e personalizzabili con uno spettro vastissimo di colori grazie ad Armoury Crate. Per impostazione predefinita, mostreranno tutto lo spettro supportato con effetto arcobaleno.



A proposito dei tasti, la piccola ROG Falchion è dotata di switch Cherry MX Red con rollover a N-Key, Anti-Ghosting e polling rate di 1000Hz. Si tratta ormai di uno standard consolidato che soddisfa ogni esigenza, sia per la produttività che per il gaming.

Software Armoury Crate

Qualche parola va dedicata al software Armoury Crate, fondamentale per aggiornare la tastiera con gli ultimi firmware e accedere alle molteplici funzioni personalizzabili di ROG Falchion. Come per altre keyboard della gamma ROG, tramite il software ASUS è possibile impostare qualsiasi combinazione Macro per un massimo di sei profili, accessibili poi tramite la combinazione di Fn più i tasti dalla A alla G, identificati sul margine inferiore dai numeri romani da I a V e l'etichetta Default che invece identifica la lettera H.

Come per ROG Strix Scope RX, l'utilizzo della combinazione di Fn e delle frecce direzionali permetterà di controllare la luminosità dei LED RGB Per-Key e le modalità di retroilluminazione. Trattandosi di una tastiera con supporto ad AURA Sync, è possibile sincronizzare ROG Falchion con altre periferiche ASUS e persino la scheda madre, se compatibile, per ottenere effetti uniformi in tutto il nostro setup.

Nel caso specifico della tastiera ROG Falchion, Armoury Crate mostrerà alcune schermate dedicate allo stato della batteria e alla impostazione della barra touch. Nel primo caso, il software consentirà di scegliere opzioni per il risparmio energetico, tra cui avvisi luminosi in caso di raggiungimento di una determinata percentuale di carica, la sospensione dopo alcuni minuti di inattività e lo spegnimento dei LED durante l'utilizzo wireless.

Per quanto concerne la barra touch, Armoury Crate permette di personalizzare l'illuminazione del LED per visualizzare lo stato della batteria o per sincronizzarla con il resto della tastiera. Trattandosi a tutti gli effetti di un pulsante aggiuntivo, è inoltre possibile modificare le macro touch selezionando i controlli desiderati in caso di scorrimento o tocco. Quest'ultimo, tra l'altro, è diviso per sezione superiore, centrale e inferiore.

Esperienza d'uso

La scelta degli switch Cherry MX Red da parte di ASUS si è rivelata vincente. Dal momento che non richiedono particolare pressione per essere attivati, la reattività risulta eccellente anche nella digitazione rapido. Questo, unito alla sensazione di leggerezza dei keycap, permette alla ASUS ROG Falchion di offrire un feedback al tocco davvero piacevole e l'utilizzo intenso per la produttività ne giova enormemente. I nostri test WPM (Word Per Minute) hanno confermato la comodità e precisione nella battitura, mantenendo la media di 113 parole al minuto della nostra tastiera di riferimento e la precisione attorno al 97%.

L'esperienza d'uso nel gaming è altrettanto ottima: data la compattezza della tastiera e la sua leggerezza, è possibile passare rapidamente dalla posizione standard orizzontale alla posizione più inclinata che molti giocatori di FPS prediligono. Tuttavia, la ASUS ROG Falchion potrebbe non fare al caso degli amanti di titoli come Squad o Hell Let Loose, milsim dove la presenza del tastierino numerico è essenziale per comunicare con altri giocatori. Per quanto concerne l'utilizzo wireless, ASUS dichiara che la batteria da 4.000 mAh è in grado di offrire un'autonomia pari a oltre 50 ore con illuminazione RGB accesa o, altrimenti, 450 ore senza AURA Sync attivo.

Durante i nostri test abbiamo certamente notato la grande differenza tra le due modalità d'uso, ma anche alcuni problemi relativi all'indicazione dello stato della batteria e della ricarica. Armoury Crate, infatti, visualizza lo stato di carica a scaglie del 10% e, oltretutto, la ricarica stessa tramite cavo USB-C collegato al PC sembra avvenire in maniera scostante, impiegando tempi differenti per passare dall'80% al 90%, dal 70% all'80% o anche dal 50% al 60%. Ulteriore conferma giunge dalla stessa barra LED posta lateralmente, la quale si illumina in corrispondenza dello stato di carica anche senza la necessità di sincronizzare Armoury Crate. Tuttavia, in merito alla ricezione dell'input da parte del dongle non c'è nulla di negativo da dire e infatti la connessione è ottima e l'autonomia è davvero sorprendente.