ASUS ROG Rapture GT-AC2900 Recensione: un router pensato i gamer

Uno degli aspetti più sottovalutati dai videogiocatori è la qualità della connessione mentre si sta giocando online. D'altronde, la situazione delle reti nel nostro Paese non aiuta di certo e in molti pensano che gli accessori non possano in alcun modo rimediare a questa situazione. Da una parte questo è vero: se si dispone di una connessione pessima, non sarà di certo un router a fare miracoli. Tuttavia, se si utilizza un prodotto low cost a cui sono connessi innumerevoli dispositivi, il rischio è quello di peggiorare enormemente la situazione.

Soprattutto in ambito gaming, a causa della latenza, può tornare utile un router pensato per questo scopo. Oggi testiamo un dispositivo che cerca di configurarsi come la soluzione definitiva per coloro che necessitano di un prodotto di questo tipo in grado di fare tutto a un prezzo tutto sommato ragionevole. Stiamo parlando di ASUS ROG Rapture GT-AC2900, un router da gaming venduto a circa 290 euro su Amazon Italia.



Pack di vendita, design e connessioni

Il design del router ASUS ROG Rapture GT-AC2900 ricalca quasi in toto quanto visto in passato con gli altri prodotti di questo tipo della società taiwanese. Un prodotto dal design ricercato e che potrebbe non piacere a tutti, questo bisogna dirlo. Nonostante questo, il risultato finale si fa apprezzare grazie alle sue forme aggressive e al suo particolare posizionamento verticale, che gli consente di occupare meno spazio e di mostrare comunque tutta la sua imponenza. In questo caso, ASUS ha trovato anche una soluzione piuttosto interessante. All'interno della confezione di vendita è infatti presente un comodo stand che si può avvitare sia alla base del router che sul retro, per posizionarlo verticalmente o appenderlo al muro.

Non mancano anche l'apposito cacciavite, il cavo Ethernet e tutte le istruzioni del caso. Abbiamo apprezzato particolarmente quest'idea, visto che risolve il classico problema degli apparati di rete di questo tipo, che spesso presentano dimensioni piuttosto generose.



A proposito, quelle dell'Asus ROG Rapture GT-AC2900 sono di 221 x 169 x 111 mm, per un peso di 780g. L'ampio stand di sostegno si è rivelato molto solido e le tre antenne dual-band regolabili poste sulla sommità del dispositivo fanno sicuramente la loro figura. Per completezza d'informazione, il router possiede, come spesso avviene, anche un'antenna interna.

Per il resto, la parte anteriore del dispositivo è particolarmente bella da vedere, grazie al logo ROG e alle linee oblique illuminate tramite LED Aura RGB. Sono anche presenti i 3 LED di stato che danno un riferimento sullo stato di utilizzo del router: quello posto più in alto si riferisce alla WAN, mentre i due più in basso sono legati rispettivamente alla rete 2,4 GHz e a quella da 5 GHz.



Molto bella anche la parte posteriore, con un'ampia superficie pensata per dissipare al meglio il calore e le varie connessioni in basso. Insomma, un design dal quale traspare tutto l'animo gaming del prodotto, ma d'altronde ASUS non ha mai fatto mistero di rivolgersi proprio a questo target. Tornando alle connettività, nella parte posteriore del router sono presenti una porta Gigabit WAN RJ45, quattro porte Gigabit LAN RJ45 10/100/1000, una porta USB 2.0 e una porta USB 3.0.



Non mancano, ovviamente, anche il tasto di accensione e la presa per l'alimentazione. Il tasto per accendere/spegnere i LED anteriori, quello per effettuare il reset, il pulsante per il WPS e quello per abilitare/disattivare il Wi-Fi sono invece presenti sul lato destro. Per quanto riguarda la configurazione, il router dispone di un completo manuale multilingua e della classica e rapida installazione guidata, che consente di iniziare a utilizzare il router in meno di 5 minuti, salvo la richiesta di scaricare possibili aggiornamenti del firmware.



Caratteristiche tecniche

Asus ROG Rapture GT-AC2900 supporta praticamente tutte le migliori tecnologie di trasmissione oggi disponibili, con velocità fino a 2917Mbps (750+2167 Mbps) in Wi-Fi. La connessione senza fili funziona in modo simultaneo sulle due frequenze di 2.4 e 5 GHz, con la prima ad offrire un massimo di 750 Mbps e la seconda 2167 Mbps. Pieno supporto agli standard 1024-QAM (Nitro-QAM) e MU-MIMO, che consentono prestazioni elevate anche in caso di più dispositivi connessi contemporaneamente. Troviamo poi il QoS dinamico, in grado di ottimizzare la rete dando priorità ai pacchetti in base alla tipologia e al loro utilizzo finale. Per farvi un esempio concreto, esso potrebbe fornire più banda a un gioco piuttosto che ad un programma di streaming.

Un'altra importante funzionalità è quella denominata WTFast (Way Too Fast), che è una complessa "rete privata riservata ai giocatori", ma vi basti sapere che questa tecnologia è in grado di migliorare sensibilmente la latenza nelle vostre sessioni di gioco. Abbiamo provato il tutto per svariate ore e ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi.



Quelle citate sono tuttavia delle funzionalità che esistono ormai da molto tempo e che sono già state implementate in passato da altri router da gaming di ASUS. Le novità in tal senso arrivano dalle certificazioni legate a NVIDIA GeForce Now, il servizio di gaming in streaming dell'azienda californiana, e a PlayStation 4. Possono sembrare dettagli di poco conto, ma in realtà fanno capire che il prodotto volge uno sguardo anche al futuro ed è in grado di fornire ottime prestazioni testate e certificate.

Oltre a questo, troviamo anche il supporto alla tecnologia AiMesh, che consente di creare un sistema Wi-Fi casalingo affidabile collegando più router ASUS, e AiProtection, che consente di proteggere la rete a livello di privacy e di applicare il classico controllo parentale sui contenuti.



L'apparato è gestito da un processore dual-core 64-bit a 1.8 GHz con 512MB di RAM DDR3 e 256MB di memoria interna, in cui è installato il software di configurazione, che abbiamo trovato completo e tutto sommato facile da utilizzare. Come potete ben vedere, il router in questione ha delle caratteristiche rivolte ad un particolare target d'utenza. Se non utilizzate in modo intensivo la rete o se non siete degli esigenti gamer, rivolgetevi altrove.

Del tutto diverso il discorso se invece la rete viene utilizzata quotidianamente da più persone, magari tutte appassionate di videogiochi online. Tirando le somme, il router dispone di caratteristiche tecniche leggermente migliorate rispetto a quanto visto in passato, ma introduce delle nuove funzionalità particolarmente interessanti pur rimanendo sulla stessa fascia di prezzo.



Software ed esperienza d'uso

La prima cosa da tenere in considerazione è che il prodotto è un router e non è quindi possibile utilizzarlo come modem. Questo significa che non è possibile utilizzare l'ASUS ROG Rapture GT-AC2900 da solo per configurare la propria rete domestica. Esso va infatti collegato a un normale modem tramite cavo Ethernet (sul retro del router è presente una porta azzurra pensata proprio per far "passare" la connessione).

L'interfaccia di gestione del router è completamente separata da quella del modem e si può accedervi tramite l'indirizzo router.asus.com, mentre il software del modem sarà sempre accessibile mediante il suo classico indirizzo (192.168.1.1 o simili).

Per il resto, l'interfaccia di configurazione è stata ridisegnata da ASUS per l'occasione e dispone quindi di un look che ben si adatta all'ambito gaming, ma in realtà il metodo di utilizzo è sempre quello. Troviamo quindi ad accoglierci la classica mappa di rete con stato del router, client in linea, traffico di rete, ping, deviazione ping, Game Radar (con preset dedicati a giochi come Diablo 3 e DOTA 2) e Aura RGB (la solita "ruota dei colori" per gestire i LED).

Possibile anche associare una modalità a propria scelta tra AURA Shuffle (possibilità di cambiare il colore dei LED), DFS Channel (per avere meno interferenze sulle frequenze), Game Boost (per dare priorità ai pacchetti legati ai videogiochi online) e GeForce Now (per dare priorità ai pacchetti legati al servizio di gaming in streaming di NVIDIA).



Non manca ovviamente la possibilità di cambiare modalità operativa al router. In particolare, la funzionalità di default è ovviamente quella di router wireless (connesso ad Internet via PPPoE, DHCP, PPTP, L2TP o IP statico). Le altre modalità disponibili sono quella di Ripetitore, che farà collegare il router ad una rete wireless già esistente per amplificarne il segnale, quella di Access Point, funzionante collegando Asus ROG Rapture GT-AC2900 via Ethernet ad un modem wireless, quella di Media Bridge e quella di nodo AiMesh (per collegare il dispositivo ad altri router ASUS). Abbiamo testato tutte le modalità e non abbiamo avuto problemi di sorta con nessuna di esse.



Come in praticamente tutti i router moderni è presente anche la funzionalità legata alle reti per gli ospiti, in questo caso tre per frequenza. Oltre a questo ci sono tante altre opzioni legate alla gestione del router, che per ovvi motivi non staremo a qui ad elencarvi. Tra queste, però, va sicuramente segnalata ASUS AiCloud 2.0, che garantisce l'accesso ai dati legati al router ovunque, e l'app ASUS Router, che permette di gestire a distanza alcune funzionalità del prodotto.

Interessante anche la funzionalità Open NAT, che dispone anche di preset in grado di configurare le porte del router a seconda del gioco a cui si sta giocando. Per citare alcuni giochi supportati, troviamo Battlefield V, DOTA 2, Fortnite, PUBG, Pokémon: Let's Go Pikachu e Super Mario Odissey. Ovviamente, ci sono anche molti altri titoli popolari e la lista è in continuo aggiornamento.



Insomma, il comparto software è sicuramente completo di ogni funzionalità di cui un utente amante del gaming abbia bisogno e non ha nulla da invidiare ai ben più costosi router di fascia enthusiast.

Per quanto riguarda le prestazioni, durante la nostra prova il router ha retto in modo eccellente sia per quanto riguarda lo streaming che per quanto riguarda il gaming, con un lag ridotto all'osso anche in presenza di molti dispositivi collegati. Abbiamo testato il tutto anche con una connessione molto lenta ed è proprio in questi casi che si notano maggiormente i benefici apportati da tecnologie come il QoS. Ottima la copertura del segnale, con la banda da 2.4 GHz che riesce a connettere senza problemi anche parti della casa coperte da ostacoli strutturali.