ASUS ROG Rapture GT-AC5300 Recensione: un router senza compromessi per i gamer

ASUS ha da sempre molto a cuore i videogiocatori più incalliti, lo dimostra del resto la sua linea ROG (Republic of Gamers), che spazia in diversi ambiti: dalle cuffie ai notebook passando per i router. Parlando proprio di questi ultimi, avevamo già recensito qualche tempo fa l'ottimo modello RT-AC86U, oggi facciamo un ulteriore passo in avanti andando ad analizzare nel dettaglio un modello ancora più avanzato, l'ASUS ROG Rapture GT-AC5300, un prodotto che non bada alle dimensioni né al costo. Il router in questione, infatti, viene venduto ad un prezzo di circa 420 euro su Amazon.it, una cifra sicuramente importante, ma che saprà garantirvi parecchie soddisfazioni.

Pack di vendita, design e connettività

Il design del router ROG Rapture GT-AC5300 è quanto di più aggressivo si sia mai visto in un prodotto di questo tipo. Il tutto è chiaramente pensato per i gamer più incalliti, le dimensioni però sono notevoli e bisogna trovare un posto adatto a ospitare un prodotto del genere, ma siamo sicuri che l'utenza a cui il router è rivolto non avrà problemi in tal senso. Per farvi capire, l'imponente ROG Rapture GT-AC5300 ha dimensioni 245 x 245 x 65 mm, per un peso di 1880g. Questo, però, è dovuto all'ottima solidità costruttiva del router, che deve sostenere ben otto antenne tri-band regolabili poste attorno al dispositivo, che fanno sicuramente la loro figura e consentono un raggio di copertura di circa 50 metri. Nella parte anteriore sono anche presenti i 6 LED di stato che danno un riferimento sullo stato di utilizzo del router.

Molto bella da vedere la parte centrale, con un'ampia superficie pensata per dissipare al meglio il calore e il logo ROG in bella vista proprio al centro delle griglie. Le varie connessioni sono poste, invece, nella parte posteriore del router. La parte sottostante del prodotto, composta quasi solamente da altre griglie, invece, non ci ha convinto, ma d'altronde andrà a posizionarsi dove non la vedrete quasi mai e non risulta quindi un grande problema. Insomma, un design dal quale traspare tutto l'animo gaming del prodotto.

Tornando alle connettività, sono presenti una porta WAN, otto porte Gigabit BaseT LAN RJ45 10/100/1000 e due porte USB 3.0. Non mancano, ovviamente, anche il tasto per accendere/spegnere i LED anteriori, quello per effettuare il reset, il tasto di accensione, quello per il WPS e, infine, il pulsante per l'accensione/spegnimento del Wi-Fi. Ottimo il pack di vendita, con una confezione che, come avviene per tutti i router di ASUS, spiega in modo molto semplice la miriade di funzionalità che è in grado di svolgere il prodotto. All'interno di essa, oltre al router e alle 8 antenne da montare con un aggancio a vite, troviamo un completo manuale di istruzioni multilingua, l'alimentatore e un cavo di rete. Uno dei punti fondamentali per questo tipo di prodotti è la facilità di configurazione. Sotto questo punto di vista ROG Rapture GT-AC5300 se la cava egregiamente nonostante il quantitativo di funzionalità offerte, con una velocissima installazione guidata che in meno di 5 minuti vi consentirà di iniziare ad utilizzare il vostro router.

Caratteristiche tecniche

ROG Rapture GT-AC5300 supporta tutte le migliori tecnologie di trasmissione oggi disponibili. La connessione senza fili funziona in modo simultaneo sulle due frequenze disponibili di 2.4 e 5 GHz, con la prima a offrire un massimo di 1000 Mbps e la seconda 2167 Mbps. Pieno supporto alle tecnologie 1024-QAM e MU-MIMO, che consentono prestazioni elevate anche in caso di più dispositivi connessi contemporaneamente. Troviamo poi il QoS dinamico, in grado di ottimizzare la rete dando priorità ai pacchetti in base alla tipologia e al loro utilizzo finale. Per farvi un esempio concreto, esso potrebbe fornire più banda a un gioco piuttosto che a un programma di streaming. Un'altra importante funzionalità è l'oramai famosa WTFast (Way Too Fast), in grado di migliorare sensibilmente la latenza nelle vostre sessioni di gioco. Abbiamo provato il tutto per svariate ore e ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi. Interessanti anche Game IPS realizzata in collaborazione con Trend Micro, che protegge l'intera rete (inclusi i dispositivi IoT), e Dual-WAN, che consente di "trasformare" una delle porte LAN del router in una seconda WAN per ospitare due connessioni a banda larga contemporaneamente.



Non mancano poi le funzionalità Wi-Fi Radar, che consente di individuare la frequenza con la minor congestione, e Game Radar, che consente di scegliere delle impostazioni già ottimizzate per giocare a molti titoli popolari (tra cui League of Legends e Diablo 3). Questo dimostra come ASUS non abbia solamente pensato alla velocità di banda, elemento fondamentale ma non l'unico importante nel gaming, ma anche a tutto ciò che ci ruota attorno, dall'ottimizzazione alla semplicità di utilizzo passando per l'hardware. Infatti, l'apparato è gestito da un processore quad-core 64-bit a 1.8 GHz con 1 GB di RAM DDR3 e 256 MB di memoria interna, in cui è installato il software di configurazione, che abbiamo trovato completo e user-friendly.



Software ed esperienza d'uso

L'interfaccia di configurazione è molto simile a quella a cui ci ha sempre abituati ASUS, ma con un design molto più dedicato ai gamer e con opzioni molto dettagliate. Troveremo, dunque, lo stato del router, il traffico di rete, le opzioni di modifica relative alle varie reti a 2.4 e 5 GHz e, cosa molto importante per i gamer, le informazioni relative al ping. Dalla schermata principale sarà possibile anche accedere alla pagina che consente di cambiare modalità operativa al router, scegliendo tra quelle che abbiamo già potuto apprezzare con altre soluzioni. In particolare, la funzionalità di default è ovviamente quella di router wireless (connesso ad Internet via PPPoE, DHCP, PPTP, L2TP o IP statico). Le altre modalità disponibili sono quella di Access Point, funzionante collegando Rog Rapture GT-AC5300 via Ethernet a un modem, e quella di Media Bridge. Abbiamo testato tutte le modalità e non abbiamo avuto problemi di sorta con nessuna di esse. Immancabile poi la possibilità di configurare le opzioni dedicate ai gamer accennate in precedenza, da Game IPS al Game Boost/QoS, passando per WTFast, Game Radar e Wi-Fi Radar. Inoltre, una volta configurato il router esso metterà a vostra disposizione ben tre reti, una a 2,4 GHz e due a 5 GHz di cui una già preimpostata e ottimizzata per il gaming.

Come in praticamente tutti i router moderni, non manca poi la possibilità di creare delle reti per gli ospiti, in questo caso tre per frequenza. Oltre a questo sono presenti moltissime altre opzioni legate alla gestione del router, che per ovvi motivi non staremo a qui ad elencarvi. Tra queste, però, va sicuramente segnalata ASUS AiCloud 2.0, che dà accesso alle impostazioni del router ovunque: vi basterà semplicemente essere collegati alla sua stessa rete. Questa funzionalità può essere utilizzata con qualsiasi dispositivo semplicemente tramite un collegamento personalizzato da inserire nel browser oppure tramite le apposite app per iOS e Android. L'app AiCloud in sé ha un'interfaccia molto spartana e non risulta molto utile all'atto pratico, se non come "hub centrale" per accedere alle altre applicazioni, come la più interessante ASUS Router.

Qui il discorso è totalmente diverso, con un'interfaccia al passo con i tempi e interessanti funzionalità. Durante la nostra prova, dunque, abbiamo potuto, grazie all'app in questione, gestire a distanza il router, cosa che ci è tornata utile in alcune occasioni (come l'aggiornamento del firmware da remoto). Da qui è anche possibile controllare l'accesso alla rete da parte di dispositivi sospetti ed eseguire il backup, per citare alcune delle funzionalità disponibili. Tirando le somme, il parco software sviluppato da ASUS è completo di ogni funzionalità e l'interfaccia grafica rende la maggior parte delle operazioni intuitive. Per quanto riguarda le prestazioni, durante la nostra prova il router ha retto molto bene sia per quanto riguarda lo streaming che il gaming, con un lag praticamente inesistente anche in presenza di molti dispositivi collegati. Abbiamo testato il tutto anche con una connessione molto lenta ed è proprio in questi casi che si notano maggiormente i benefici apportati da tecnologie come il QoS. Ottima la copertura del segnale, con la banda da 2.4 GHz che arriva fino a 50 metri di distanza dal router e riesce a connettere anche parti della casa con evidenti ostacoli strutturali.