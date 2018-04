ASUS ROG Strix Flare Recensione: ottima tastiera meccanica con switch Cherry MX

A definire l'esperienza di gioco su PC concorrono diversi fattori. Dal processore alla GPU, passando per schede madri, RAM e tutti i componenti di un PC, si passa poi alle periferiche, come monitor, mouse e tastiere. In particolare, la scelta di quest'ultime può risultare particolarmente influente nell'esperienza finale. Innanzitutto, giocare con una tastiera meccanica è tutto un altro mondo rispetto a farlo con una tradizionale. Non parliamo poi del gaming notturno, in cui una buona retroilluminazione è di fondamentale importanza. Ebbene, uno dei prodotti che più ci ha convinto in tal senso è la nuova ROG Strix Flare di ASUS, venduta in Italia al prezzo di circa 180 euro. Per il momento il sito ufficiale della società descrive Drako.it come l'unico rivenditore ufficiale ad avere il layout italiano, che si trova attualmente in sconto a 149.90€.



Caratteristiche, design e compatibilità

ROG Strix Flare presenta delle dimensioni di 454 x 155 x 35 mm per un peso di 1256 grammi, considerando anche il cavo incorporato da 2,0 metri. Quest'ultimo si "sdoppia", presentando due uscite USB. I sistemi operativi ufficialmente supportati sono Windows 10 e Windows 7. Il polling rate, ovvero la frequenza con cui il computer esegue il check delle informazioni ricevute dalla tastiera, è di 1000 Hz, un valore tipico dei prodotti da gaming di fascia alta che consente un'esperienza molto più fluida rispetto a una keyboard tradizionale. Per farvi capire, la più classica delle tastiere economiche solitamente ha un polling rate di 125 Hz. Non manca poi una funzionalità di anti-ghosting avanzata: N-Key rollover. Questa consente virtualmente di premere tutti i tasti della keyboard in contemporanea senza perdere nessun "comando". Vi facciamo un esempio pratico: dovete premere nello stesso istante tre pulsanti che si trovano nella stessa colonna/riga, ma possedete una tastiera a membrana ed essa non riesce a rilevare la pressione dell'ultimo tasto. Capite bene che, applicato ai pulsanti WASD, potrebbe essere un problema non di poco conto. Il tutto viene chiamato ghosting e grazie a N-Key rollover non lo incontrerete mai con ROG Strix Flare.



Passiamo ora all'aspetto che forse più interessa ai giocatori PC: gli switch Cherry MX, che nel sample arrivato in redazione troviamo in configurazione RED. In Italia sembra sia attualmente disponibile solamente questa versione, anche se sul sito di ASUS viene fatto riferimento anche alle varianti BROWN, BLUE e BLACK. Cosa cambia tra le varie versioni? Ebbene, con RED o BLACK si indica che i tasti rispondono in maniera lineare, ovvero senza fornire alcun feedback alla fine della corsa, mentre BROWN e BLUE garantiscono all'utente una risposta al tatto. In parole povere, i RED/BLACK sono silenziosi, mentre con i BROWN e in particolare con i BLUE la pressione di un tasto provoca un "click" marcato. Le altre differenze riguardano la forza richiesta per la pressione, che è di circa 60 grammi per i BLACK, 50 grammi per i BLUE e 45 grammi per i RED e i BROWN. I RED sono gli switch maggiormente adatti al gaming, visto che il punto di attivazione e rilascio è sullo stesso livello. Inoltre, in questi casi è di fondamentale importanza il delay. In questo senso, gli switch in questione vanno più che bene, visto che garantiscono tempi di risposta on possono manmassimi di appena 5 ms.



Software, personalizzazione ed esperienza d'uso

La tastiera di Asus offre la piena compatibilità con lo standard AURA Sync, che permette di sincronizzare l'illuminazione di più periferiche. In particolare, ASUS mette a disposizione dell'utente un apposito software denominato Armoury 2. Per usufruire dell'esperienza completa, dunque, dovrete collegarvi al sito ufficiale della società e scaricare questo programma, che vi consentirà di scegliere il colore del LED associato a ogni singolo tasto. Funzionalità chiaramente pensata per i gamer più attenti all'estetica, mentre chi non vorrà personalizzare la tastiera potrà comunque godere della "configurazione base" e utilizzare l'apposito tasto per accendere e cambiare d'intensità le luci. Gradevole anche l'illuminazione laterale offerta dalla tastiera, che rende il tutto ancora più bello da vedere al buio. In alto a sinistra troviamo anche i cosiddetti "tasti multimediali", che consentono all'utente di avviare la riproduzione di un contenuto, metterlo in pausa e "scorrerlo" direttamente dalla tastiera.

Non manca poi un'apposita rotella per alzare/abbassare il volume e il pulsante per disattivare i tasti Windows. Durante le nostre lunghe sessioni di gioco, abbiamo trovato il tutto particolarmente utile, visto che i tasti in questione sono facilmente raggiungibili con la mano sinistra. Interessante poi anche l'etichetta personalizzabile da apporre nell'apposito "slot" posto in alto a destra sulla tastiera. Essa non è altro che un badge acrilico che verrà poi illuminato dai LED interni alla tastiera, fornendo un effetto decisamente piacevole.

In particolare, all'interno della confezione ne troviamo due, una con il logo ROG e l'altra vuota. Quest'ultima è pensata per rendere ulteriormente personalizzabile la tastiera, con ASUS che consiglia di utilizzare della vernice o degli adesivi bianchi o chiari per risultati migliori. A nostro modo di vedere, se siete interessati a questo tipo di "modifica", vale la pena rivolgersi a un'azienda che realizza stampe professionali.



Da non sottovalutare anche la porta USB passthrough posta sul retro, che consente di collegare comodamente alla tastiera gli altri accessori come mouse da gaming e cuffie. Inoltre, all'interno della confezione troviamo, oltre alla tastiera, due adesivi riportanti il logo ROG, le istruzioni e il comodo poggiapolsi soft-touch removibile. Quest'ultimo si appoggia tramite le sottili scanalature poste nella parte inferiore della tastiera e dobbiamo dire che risulta essere molto comodo all'atto pratico. Non mancano ovviamente i "piedini" per rialzare la tastiera. Essa dispone anche di una "memoria integrata" in grado di salvare fino a 6 profili (1 predefinito + 5 personalizzati) e della possibilità di registrare le macro on-the-fly ("al volo") e mapparle sui tasti.

Abbiamo, inoltre, apprezzato le scanalature sul lato inferiore destinate all'instradamento dei cavi. Per quanto riguarda l'ergonomia, ASUS ROG Strix Flare risulta molto comoda e abbiamo impiegato poco tempo per abituarci e raggiungere la nostra abituale velocità di scrittura. Inoltre, durante le nostre prolungate sessioni di gioco, siamo riusciti ad apprezzare la qualità dei suoi LED RGB e dei tasti multimediali.