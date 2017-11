ASUS ROG Strix Fusion 300 Recensione: cuffie gaming comode ed equilibrate

I gamer più incalliti utilizzano anche per molte ore il proprio headset, molte persone però ancora sottovalutano l'importanza di disporre di un buon paio di cuffie. Passare un lungo periodo di tempo con delle cuffie pesanti, ingombranti e dalla bassa qualità del suono significa far soffrire la testa, le orecchie e l'udito, penalizzando l'esperienza di gioco. La domanda che sentiamo spesso è sempre la solita: "Vale la pena investire quanto due titoli tripla AAA al day-one per prendersi un buon headset?". La nostra risposta è assolutamente affermativa, in quanto delle cuffie di qualità possono durare anche anni. Oggi, dunque, andiamo ad analizzare proprio quello che si è rivelato un ottimo headset da gaming: ASUS ROG Strix Fusion 300, venduto al prezzo di circa 140 euro su Amazon.it.



Design e connettività

Come molti prodotti dedicati ai giocatori, il design delle ROG Strix Fusion 300 è molto aggressivo e lascia trasparire tutto l'animo gaming dell'headset. L'archetto è imbottito in tessuto e consente alle cuffie di risultare molto comode una volta appoggiate sul capo, mentre all'interno troviamo un'anima in metallo, rivestito da una plastica grigia che protegge bene il tutto senza appesantire l'insieme. Sulla destra e sulla sinistra, appena sopra il padiglione auricolare, troviamo sapientemente posizionato il logo ASUS ROG. Le linee sono un po' troppo "spigolose", ma tutto sommato il design ci ha convinto. Ottimo anche il fatto che le ROG Strix Fusion 300 vengano fornite con due set di imbottiture che andranno a posizionarsi a contatto con le nostre orecchie. Non si tratta di due set uguali: uno isola al meglio il suono dalle interferenze esterne, l'altro è realizzato in un tessuto molto più traspirante da utilizzare quando fa caldo per ridurre al minimo la quantità di sudore. Nelle prolungate sessioni di gaming, abbiamo preferito il secondo, più confortevole e adatto ad essere utilizzato per più tempo.

In questo contesto l'headset non ha mai affaticato la testa e il collo e anche la pressione dei padiglioni sul capo non crea problemi. La scelta della connettività è un po' inusuale: una porta microUSB sul lato inferiore sinistro e un jack da 3.5 mm sulla destra, con i relativi cavi realizzati in un materiale molto resistente inclusi nella confezione. Da segnalare il fatto che, una volta connesso tramite cavo USB al PC, l'headset si illumina di un piacevole LED rosso ai lati. Certo, avremmo preferito un LED personalizzabile RGB, ma anche questa scelta può andare. Inoltre, la parte sinistra dell'headset integra anche un microfono, che dalla nostra prova è risultato di ottima qualità, trasmettendo una voce sempre chiara.

Suono

Se il mercato delle normali cuffie punta tutto sulla qualità del suono, quello degli headset da gaming è decisamente un mondo a parte, dove la maggioranza delle aziende punta tutto sui bassi, in modo da far risultare il suono più potente e di impatto. ASUS, però, con queste ROG Strix Fusion 300 punta a realizzare un headset che possa risultare interessante anche per quei videogiocatori dalla vena musicale. Durante la nostra prova, abbiamo potuto constatare come il suono sprigionato da queste cuffie risulti piuttosto equilibrato, almeno per la categoria a cui appartiene questo prodotto, con dei bassi veramente ben tarati, dei buoni alti e, cosa molto inusuale per delle cuffie da gaming, una presenza rilevante anche nella gamma media. Nelle sessioni di gioco, utilizzare questo headset è un vantaggio non di poco conto, visto che riuscirete a sentire anche il minimo movimento effettuato dagli altri giocatori, il tutto senza perdere troppa qualità quando vorrete ascoltare della sana e buona musica. Il suono dispone anche del Virtual Surround 7.1, anche se questo è disponibile solamente quando si collega il tutto tramite cavo USB al PC e non utilizzando il jack. È presente anche un pulsante per attivare/disattivare il Virtual Surround, in modo che possiate sentire la differenza, che si fa notare eccome.