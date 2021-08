ASUS ROG Strix Scope RX Recensione: nuovi switch, qualità di sempre

Quando si parla di tastiere da gaming, ormai, c'è l'imbarazzo della scelta sul mercato: tra modelli personalizzati che possono essere preparati online in ogni singolo componente, dal design agli switch in dotazione, e varianti da gaming colme di funzionalità e dettagli estetici che fanno subito colpo, l'offerta è davvero variegata.



Da diverso tempo, la divisione ROG di ASUS progetta tastiere di qualità con focus particolare per gli appassionati dei titoli FPS. In passato abbiamo avuto occasione di mostrarvi il modello ROG Strix Scope mentre oggi andremo a scoprire uno dei suoi eredi. Ecco ROG Strix Scope RX, variante rilasciata sul mercato a inizio 2021, dotata dell'ormai tipica retroilluminazione Full-RGB e la prima con i nuovi switch proprietari ROG RX Red.

Design, materiali e funzionalità

All'interno della confezione troviamo la tastiera e, sotto il divisore in cartoncino, due adesivi ROG, la documentazione per la garanzia e la manualistica per il corretto utilizzo di ROG Strix Scope RX. La tastiera in sé ha un design full-size, con dimensioni pari a 440 x 137 x 39 mm e peso di 1,07 kg. I materiali sono di ottima qualità e contribuiscono a rendere ROG Strix Scope RX un prodotto decisamente premium. Lo schema di colori prevede un dualismo fra nero e grigio su scocca in alluminio.

L'occhio non può fare a meno di esitare sul vistoso logo ROG con retroilluminazione RGB nell'angolo in alto a destra, affiancato dai classici LED dedicati all'attivazione del tastierino numerico e del Bloc Maiusc, ma anche del blocco del tasto Win. Nella parte inferiore sinistra, con un colore grigio appena visibile, è presente il motto Republic of Gamers. Posteriormente, invece, si nota il motivo a righe che si distacca dai piedini e, più lucido, il logo ROG.



Sul lato superiore della tastiera notiamo la presenza di una porta USB con funzionalità passthrough USB 2.0, resa possibile grazie a un cavo USB gommato dalla lunghezza di 2 metri, particolarmente spesso, dotato di doppio connettore USB. Inferiormente si fa decisamente sentire l'assenza del poggiapolsi che, per qualche utente, potrebbe costituire un malus.

Fra le funzionalità aggiuntive, segnaliamo la resistenza alla polvere e all'acqua, con certificazione IP56, e qualche modifica al layout standard, apportata con lo scopo di soddisfare soprattutto gli appassionati di videogiochi: non per niente siamo nella divisione Republic of Gamers.

Il tasto CTRL sinistro è a doppia larghezza, rendendo dunque questa tastiera ideale per gli amanti dei titoli FPS, e non manca il caratteristico tasto Stealth presente nella riga delle funzioni, che permette di nascondere rapidamente tutte le app aperte e disattivare l'audio del sistema. Infine, sempre nella riga delle funzioni, ASUS ha dato priorità ai controlli multimediali sui tasti da F5 a F12 che, dunque, richiederanno la pressione del tasto attivatore Fn per il loro utilizzo.



A tal proposito, le funzioni secondarie sono contrassegnate da un apposito indicatore posizionato sul lato inferiore dei copritasti. Scelta vincente, poiché risultano perfettamente leggibili, anche grazie alla leggera inclinazione della tastiera, per un approccio di etichettatura alquanto gradevole.

La retroilluminazione full-RGB per-key compatibile con AURA Sync è davvero soddisfacente e la scelta degli effetti applicabili e dei colori varia tantissimo grazie al software Armoury Crate.

Gli switch scelti da Asus per la ROG Strix Scope RX sono molto particolari: si tratta infatti della prima tastiera dotata di switch meccanici ottici ROG RX Red interamente sviluppati dal colosso taiwanese, con interruttori lineari in grado di resistere fino a 100 milioni di battute, un punto di azionamento di 1,5 mm, corsa totale di 4 mm e forza di attivazione pari a 40 g. La precisione della tastiera è garantita da un polling rate di 1000Hz e dal rollover a N-Key con Anti-Ghosting al 100%.

Software Armoury Crate

Prima di raccontarvi la nostra esperienza con ROG Strix Scope RX, occorre dedicare qualche parola anche al software Armoury Crate.

Questa suite permette di aggiornare la tastiera e sfruttarla al pieno delle sue potenzialità ma in realtà si tratta di un centro di controllo anche per le altre periferiche ASUS, fondamentale per gestire le impostazioni chiave, gli aggiornamenti del firmware e per gestire la tecnologia AURA Sync in modo da far brillare all'unisono tutti i prodotti compatibili.

Al suo interno potremo anche gestire le Macro personalizzate, registrabili al volo grazie alla combinazione di tasti dedicata Fn + Macro (ovvero Fn + Alt), per un totale di sei profili massimi, accessibili sempre con combinazioni apposite che vanno da Fn + 1 a Fn + 6. Ognuno di essi potrà avere assegnazioni di tasti specifici e anche effetti di luce differenti, impostabili a seconda delle proprie esigenze e preferenze.

Il gruppo delle frecce direzionali può essere attivato con il tasto Fn per gestire la luminosità e gli effetti dell'illuminazione in maniera ciclica fra i preset presenti in memoria.



Le combinazioni di illuminazione sono davvero tante e possono essere sincronizzate con altre periferiche e componenti, persino con la scheda madre del PC, a patto che si tratti di un prodotto compatibile con Aura Sync. Per gli amanti degli RGB, questo è ovviamente un aspetto non trascurabile.



L'importanza del software è evidente ma, allo stesso tempo, è apprezzabile che non sia vincolante per il corretto utilizzo della tastiera. I preset di illuminazione sono sempre accessibili tramite le combinazioni di tasti già a nostra disposizione, mentre Armoury Crate ci verrà incontro soprattutto per combinazioni più complesse poiché permette di espandere le possibilità di personalizzazione.

Prova sul campo

L'esperienza d'uso si è dimostrata eccellente. Gli interruttori lineari ROG RX Red durante un utilizzo quotidiano si comportano molto bene, hanno un'ottima reattività, quantificabile in una risposta di appena 1 ms, il feedback al tocco è soddisfacente e ogni keycap restituisce una sensazione di solidità. La digitazione oltretutto è risultata piuttosto silenziosa.

Nelle sessioni di gioco continua a non deludere, mantenendo una sensazione di consistenza sopra la media: non si muove di un millimetro. Per alcuni stili di gioco questo potrebbe rappresentare un problema relativo, a seconda delle preferenze personali nella posizione della tastiera. Passare dalla più classica posizione orizzontale a una diversa inclinazione richiede infatti il sollevamento della tastiera.

Sebbene sia evidente la differenza con le tastiere con formato 60%, più compatte e più leggere data l'assenza dei tastierini numerici, si nota comunque una certa compattezza che permetterà a chi è abituato a tale formato di passare a ROG Strix Scope RX senza problemi.



Come accennato in precedenza, abbiamo registrato un'elevata comodità e precisione nella battitura. I nostri test WPM (Word Per Minute) sono passati dalle 113 parole al minuto della nostra tastiera di riferimento alle 115 della ASUS ROG Strix Scope RX, mentre la precisione è stata rispettivamente del 96,6% e del 97,8%.