Asus ROG Strix X470-F Gaming: scheda madre per CPU Ryzen pensata per i gamer

Con l'arrivo dei processori Ryzen di seconda generazione hanno fatto il loro debutto anche le schede madri con chipset X470. Rispetto allo scorso anno, i miglioramenti ci sono, non solo in quanto a prestazioni, ma anche nel design, con una maggior cura per i dettagli e più attenzione verso l'aspetto estetico, segno che la piattaforma Ryzen è ora più matura per affrontare un mercato sempre più competitivo. ROG propone a listino diversi modelli dal prezzo differente, che comprendono soluzioni di fascia alta come anche dal prezzo più in linea con la fascia media, a cui appartiene la Strix X470-F Gaming che analizziamo oggi. Si tratta di una scheda madre perfetta per creare il proprio PC da gioco basato piattaforma Ryzen, che alle ottime prestazioni e alle feature esclusive unisce anche un design curato e personalizzabile.

Prezzo, Pack di vendita e design

Asus ROG Strix X470-F Gaming è in vendita in Italia a circa 200€, un prezzo in linea con i listini Asus e con quanto offerto. Già dal bundle infatti si percepisce la cura nel prodotto, si tratta di dettagli, ma che di certo faranno piacere ai futuri acquirenti. La scheda è contenuta all'interno della classica busta anti statica, nella confezione troviamo però anche il manuale di istruzioni, in inglese, e un piccolo cartoncino di ringraziamento per l'acquisto. Asus ha inserito anche un altro cartoncino da appendere alla porta, per avvisare di non disturbare durante il gioco, e una serie di adesivi per personalizzare il proprio PC: questi possono essere applicati alle ventole, ai cavi e in altri punti del computer, niente di trascendentale ma si tratta di una buona idea per rendere la propria macchina più personalizzata. Il bundle comprende anche delle fascette nere per il cable management, le viti per l'utilizzo degli slot M.2, uno SLI Bridge, DVD con i driver, un cavo di estensione per strisce led e 4 cavi SATA per il collegamento di unità di memorizzazione.

Una volta presa in mano la scheda si percepisce fin da subito il desiderio di Asus di realizzare un prodotto aggressivo ma non eccessivo. Molto spesso, i produttori inseriscono troppi elementi in plastica per aumentare la "muscolarità" dei propri modelli, rendendoli fin troppo spinti da questo punto di vista. ROG invece ha puntato su una via di mezzo, una scelta a nostro avviso giusta per un scheda madre di questa fascia di prezzo, che bada più al sodo e meno agli orpelli estetici. Non mancano tuttavia elementi che sottolineano l'animo gaming della scheda, a cominciare dalla copertura che circonda le connessioni, che include al suo interno anche la mascherina posteriore. Ci sono poi dissipatori passivi posti sugli slot M.2, sul southbridge e vicino alle 11 fasi di alimentazione presenti sulla scheda, al fianco della CPU. Uno di questi, quello dedicato al southbridge, presenta delle scritte che modificano il loro colore in base alla luce, per un effetto semplice ma piacevole. Per consentire un tempo di vita maggiore al prodotto, soprattutto per coloro che cambiano spesso GPU, ROG ha rinforzato i due slot PCI Express 3.0 16x con degli inserti in metallo, confermando ancora una l'attenzione per i dettagli.

A differenza dei modelli dal costo superiore, in questa ROG Strix X470-F Gaming l'illuminazione LED è più basilare, seppur presente, e si concentra per intero nella zona dell'I/O Shield, dove sono collocate le connessioni posteriori. L'illuminazione è presente sul logo ROG e su una piccola striscia trasparente ricavata nel policarbonato, per un effetto poco evidente, ma non si tratta certo di un difetto. Tutti questi elementi sono installati su un PCB di colore nero, una scelta che dona allo stesso tempo sobrietà e aggressività all'insieme.

Chipset X470 vs X370

La scheda madre di Asus si basa sul nuovo chipset X470 di AMD, pensato espressamente per i processori Ryzen di seconda generazione. Le differenze rispetto alla famiglia X370 non sono abissali, ma vanno a completare un ecosistema che può oggi spingere maggiormente sull'overclock, offrendo un supporto migliore a processore e memorie. Maggiore cura è stata riposta nella scelta dei VRM e in generale nella gestione energetica delle mobo X470, consentendo, in base al modello e al processore impiegato, di raggiungere frequenze più elevate. Stessa cosa per le RAM, con supporto fino ai 3466 MHz. In entrambi i casi l'overclock consente di raggiungere frequenze più elevate, ma con le schede madri X470 il margine di guadagno è maggiore, andando incontro alle esigenze degli utenti più esperti in questo ambito. Troviamo anche un maggior numero di linee PCI Express dedicate ai dischi NVMe, che passano da quattro a sei, per una banda passante superiore per questa tipologia di supporti di memorizzazione.

Come evidenziato nella recensione del nuovi Ryzen 2700X e 2600X, le CPU offrono le tecnologie XFR2 e un rinnovato Precision Boost, che permettono in modo automatico di spingere il clock della CPU a livelli più alti di quelli nominali. Il supporto per queste due novità è esclusivo del chipset X470X, per cui se volete sfruttare al meglio i nuovi processori, meglio puntare diretti al nuovo chipset, nonostante la piena compatibilità con quello dello scorso anno.

Connessioni, tecnologie proprietarie, BIOS e overclock

A disposizione troviamo un numero elevato di connessioni, che offrono all'utente un'ampia possibilità di scelta e permettono di sfruttare al meglio il proprio hardware. Nell'I/O Shield abbiamo una porta PS/2, uscite HDMI e DisplayPort, 4 USB 3.1 Gen 1, 1 USB 3.1 Type C Gen 2, 2 USB 3.1 Type A Gen 2, porta ethernet e le classiche connessioni audio, uscita ottica compresa. La presenza delle uscite HDMI e DisplayPort è dovuta alla compatibilità con le APU 2200G e 2400G, che integrano una GPU Vega, mentre i Ryzen 2700X, 2600X e tutta la gamma di seconda generazione ne sono invece sprovvisti, serve dunque una scheda video dedicata. Per questo troviamo 2 slot PCI Express 16x, con pieno supporto alla tecnologia SLI-Crossifire, 1 slot PCI Express 16x 2.0 e 3 slot PCI Express 1x 2.0. In tutto sono disponibili quattro slot per RAM, che tramite overclock possono raggiungere i 3466 MHz, troviamo poi 6 porte SATA e due slot M.2 per dischi NVMe. Osservando il layout della scheda si notano anche 2 header per strisce LED e ben sette header per i sistemi di dissipazione, con elementi dedicati ai sistemi di raffreddamento AIO (sistemi a liquido All in One) e a liquido. In merito alle strisce LED, uno dei due header disponibili è compatibile con la tecnologia Aura Sync, con cui gestire l'illuminazione del PC sincronizzandola con gli altri dispositivi compatibili, come ventole, GPU, monitor e tastiere, per un controllo totale sulla luce emessa computer.

La cura riposta nella realizzazione del prodotto è palese, dall'utilizzo di condensatori di alta qualità, capaci di rimanere operativi con temperature dai -55 ai 105 gradi, fino alla protezione contro le sovralimentazioni tramite fusibili sostituibili all'occorrenza. Anche la sezione audio gode di un'attenzione particolare, grazie all'utilizzo SupremeFX S1220A. Il sistema è schermato dalla interferenze elettromagnetiche, passo obbligato vista la vicinanza con gli altri componenti della scheda madre, e utilizza doppi amplificatori e condensatori audio realizzati in Giappone, per offrire un'impedenza della cuffie da 32 a 600 ohm. L'audio viene gestito attraverso il software Sonic Studio III, che permette il controllo su diversi elementi della scena sonora, dai bassi alle voci, offrendo anche diverse modalità preimpostate, come quella cinema, o quella dedicata al gaming. Interessante anche la presenza di LED sulla scheda che indicano lo stato di funzionamento del sistema, avvisando l'utente in caso di guasti o malfunzionamenti.

Il BIOS implementato da ROG soddisfa le esigenze degli utenti meno esperti come di quelli più smaliziati, grazie a due modalità di visualizzazione, una più basica, l'altra invece più completa, che permette un controllo fine sul sistema. L'interfaccia è ben organizzata e di facile comprensione, per overcloccare la CPU basta agire sul Core Ratio e, all'occorrenza, applicare un leggero aumento dei voltaggi. Nel nostro caso, abbiamo preferito agire direttamente sul processore piuttosto che sulla RAM, visto che le prestazioni durante il gioco sono influenzate maggiormente dalla CPU piuttosto che dalle memorie, in presenza di una GPU con memoria dedicata (cosa che non accade con le APU, dove la velocità delle RAM è fondamentale), senza contare che il kit utilizzato è certificato per raggiungere i 3200 MHz, più che sufficienti per mantenere alte le prestazioni. Durante l'overclock, abbiamo cercato di trovare un settaggio ideale che non spingesse troppo in alto le temperature e mantenesse a pieno la stabilità del sistema. Per la prova abbiamo utilizzato un Ryzen 2700X, che abbiamo spinto fino a 4.2 GHz su tutti i Core, utilizzando come sistema di dissipazione un Cooler Master Hydro H110i. Andare oltre è possibile, ma non senza agire sui voltaggi, o venendo a patti con la stabilità del sistema, confermando le buone prestazioni della scheda madre Asus anche in questo ambito.