Asus ROG Swift PG27AQDM Recensione: OLED, 27 pollici e 240Hz, serve altro?

Sin dall'alba dell'era dei pixel autoilluminanti, ci siamo spinti con la fantasia immaginandone l'impatto nel mondo del gaming e dei PC in generale. Dopo qualche lustro e un bel po' di ricerca ci siamo arrivati, dapprima con soluzioni adattate (la recensione dell'LG C2 42 ne è solo un esempio) e con una vera e propria invasione nel segmento dei notebook. Nell'ultima parte del 2022 abbiamo assistito alle prime, timide incursioni nel mercato desktop, per poi arrivare al CES 2023 e alla definitiva consacrazione dell'OLED al servizio dei campi di battaglia virtuali.

Oggi, con questa recensione del ROG Swift PG27AQDM, festeggiamo un traguardo particolare perché già l'arrivo due anni fa dei primi 42 pollici aveva fatto urlare al miracolo e mai avremmo pensato che in così poco tempo si sarebbe arrivati addirittura a 27, per giunta a 240 Hz.



Specifiche tecniche e prime impressioni

Il ROG Swift PG27AQDM è stato annunciato a marzo dopo una breve apparizione al CES 2023 e ha rubato la scena a parecchi altri dispositivi. Si tratta di un monitor OLED da 26,5 pollici, con frequenza di aggiornamento da ben 240 Hz, superficie antiriflesso, dissipazione dedicata e tanta tecnologia - RGB inclusi, non vi preoccupate...

La sua risoluzione è 2560x1440 pixel, una combinazione perfetta per scrivanie di medie dimensioni che non possono contare su ampie distanze dal punto di visione. I tempi di risposta, trattandosi di un pannello Premium da gaming, sono ridotti all'osso e non stupisce affatto che si parli di appena 0.03 ms.

Il codice estetico è mutuato dal fratello maggiore della gamma OLED (qui la recensione del ROG Swift PG42UQ) dal quale si discosta per la presenza di un gigantesco "occhio" ROG retroilluminato sul retro e per un piedistallo leggermente semplificato, tripode, con due proiezioni più lunghe in avanti e verso i lati e un solo lato corto verso il retro, in linea con il braccio del monitor, perpendicolare e composto da due binari lungo i quali scorre un corpo centrale su cui è agganciato a sua volta il pannello.

La parte centrale del braccio è quindi vuota, perfetta come passacavi sia nella parte inferiore che superiore. In cima, infine, troviamo un foro filettato standard per avvitare eventuali webcam.

Neanche a dirlo, il pannello è praticamente privo di cornici. Il peso totale sulla scrivania è di 7 Kg, mentre il supporto consente l'escursione, l'inclinazione e la rotazione a destra e a sinistra. Possibile anche la rotazione frontale, per mettere il monitor in verticale come schermo sussidiario.

Il pannello è molto sottile nella parte superiore, come del resto qualsiasi soluzione OLED sul mercato, mentre l'elettronica è contenuta nel corpo centrale.

Sul fondo spicca, infine, un faretto LED rosso che proietta sulla scrivania il logo ROG, ma in dotazione riceverete anche altre lenti per modificare il motivo a vostro piacimento. Il colore, purtroppo, è solo rosso, così come quello del LED di stato frontale (sempre a forma di occhio).

L'azienda dichiara 1000 nit di picco (3% con HDR attivo) con una luminosità massima di 450, ed effettivamente già a primo impatto lo schermo risulta particolarmente brillante, merito anche della diagonale contenuta, senza grosse perdite sui colori.

Sempre secondo scheda tecnica si parla di una copertura pressoché totale (99%) su DCI-P3 e del 135% nello spazio colore sRGB, con un DeltaE inferiore a 2.



Nonostante la risoluzione massima 1440p/240Hz, tra gli input non figura alcuna HDMI 2.1 ma solo due 2.0, adatte comunque per abilitare tutto il necessario su PS5 e Xbox Series, incluso il VRR e la frequenza di aggiornamento massima di 120Hz. A proposito di tecnologie, sono presenti anche il FreeSync Premium e la compatibilità con G-Sync.

Una DisplayPort 1.4, infine, abilita i 240Hz su PC e chiude il parco terminali video, che si completa con due USB 3.2 tradizionali e una tipo B per l'upstream.

La sfida all'LG UltraGear 27GR95QE sul piano delle caratteristiche è quasi un pareggio, eccezion fatta per la presenza di due HDMI 2.1 su quest'ultimo, prodotto dalla casa sudcoreana.

Molto interessante anche il quadro energetico, con consumi dichiarati inferiori a 38W, un vero portento di efficienza.



Esperienza d'uso

Si tratta di un pannello che mira a una fascia molto particolare di utenti, anche in virtù del prezzo di listino di 1.399 euro.

Con questo prodotto Asus ROG si rivolge agli utenti che puntano alla fascia Premium, che non hanno molto spazio sulla scrivania o che comunque non sono disposti a guardare ai 32 o 42 pollici, che possibilmente ne fanno un utilizzo multipiattaforma prediligendo una risoluzione più contenuta su console per puntellarne il framerate rispetto all'UltraHD. Il tutto senza compromessi di alcun tipo.

Il punto prezzo è un fattore cruciale per determinarne il pubblico di riferimento, poiché non tutti possono permettersi tali cifre e perché per il gaming da salotto solitamente si prediligono diagonali più ampie.

Il refresh rate così elevato strizza l'occhio al pubblico competitivo, in cui soprattutto sopra certi livelli si tende a mettere in secondo piano il costo in favore del meglio sulla piazza a livello di performance. Tuttavia, anche qui occorre aprire una parentesi, poiché esistono pannelli ben più performanti se guardiamo agli IPS e ai TN.



Il suo target, quindi, potrebbe essere più limitato del previsto, senza intaccare la qualità costruttiva e d'immagine che questo piccolo concentrato di potenza è in grado di offrire.

La cura nel dettaglio è sbalorditiva ed è molto solido. Il ROG Swift PG27AQDM è un monitor che sin dai primi istanti rivela il suo carattere, sia per i giochi di luce dei LED che per via della bellezza del pannello.

L'immagine è ben contrastata, con neri profondi e colori calibrati correttamente, precisi e brillanti, per un'immagine nel complesso di qualità molto elevata. La temperatura di default è leggermente calda, ma si può aggiustare tramite il menu OSD in pochi clic.

Guardando al gaming ad alto framerate, in presenza di overdive si può notare un leggero ghosting inverso, ridotto però ai minimi termini, mentre gli angoli di visuale sono infiniti in ogni direzione con un leggero viraggio del bianco verso il blu ad angoli estremi.

Con HDR attivo, si possono raggiungere fino a 1000 nit di luminanza, ottenendo immagini ancora più contrastate e definite, con colori che rimangono sempre all'altezza della situazione e una responsività perfetta sia su PC che su console.



La tecnologia Uniform Brightness è cruciale nell'utilizzo di tutti i giorni, per il lavoro, lo studio e la navigazione, dove evitando picchi in finestra si riesce a garantire un livello di comfort alto e soprattutto costante. Ottimo in tal senso anche per l'editing fotografico, mentre è da segnalare un minimo bagliore sulle scritte bianche ad alto contrasto su sfondo nero.

La densità dei pixel non è eccessiva, tipica di un 27 pollici QuadHD, e questo si traduce in una nitidezza dei testi non sempre all'altezza; purtroppo non si può fare molto per questo elemento, del tutto fisiologico con tale combinazione.



Il software a bordo offre la solita interfaccia di Asus ROG a sfondo nero, spartana ma efficace, e include anche una serie di feature esclusive per la cura del monitor, tra cui la pulizia dei pixel.

Inoltre, Asus ROG offre la possibilità di controllare la periferica anche direttamente dal PC (dopo averlo collegato tramite il cavo USB-B in dotazione per l'upstream) utilizzando la suite per monitor Asus DisplayWidget Center, in cui si possono accendere o spegnere determinate feature, gestire i preset immagine e applicare a schermo eventuali crosshair, oltre a poter aggiornare il firmware (con tanto di possibilità di rollback!).

Con questo prezzo di cartellino e con la sua forte tendenza a guardare al mercato console, forse sarebbe stato gradito l'inserimento di una coppia di speaker, ma è chiaro che il pubblico più esigente opterà sempre e comunque per un sistema dedicato.

Rispetto a una Smart TV di ultima generazione, oltre al sonoro qui perdiamo anche eventuali interfacce avanzate per il gioco, con monitoraggio delle performance e opzioni attive/spente con accesso rapido, come accade per esempio con il Game Optimizer di LG che consente di avere un controllo superiore in pochi istanti tramite il telecomando.

Dando uno sguardo alle peculiarità messe a punto da Asus ROG per garantire il corretto funzionamento di questo monitor, troviamo un sistema di dissipazione custom che dovrebbe garantire sicurezza e longevità in collaborazione con un sistema di ottimizzazione intelligente del voltaggio.

Nel corso della nostra prova, il pannello si è dimostrato sempre tiepido se non freddo al tatto, indice di una buona distribuzione e gestione delle temperature operative.