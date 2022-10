ASUS ROG Swift PG42UQ recensione: monitor OLED 4K definitivo per il gaming

Quando abbiamo provato il nuovo LG C2 da 42" come monitor da gaming siamo rimasti sorpresi dall'efficacia di questa soluzione: in un mercato dove era evidente la lacuna di modelli dalla diagonale importante, l'OLED della casa sudcoreana si è dimostrato forse come il dispositivo più valido per rapporto qualità-prezzo.

Nel 2022, tuttavia, abbiamo assistito al lancio di quello che è stato definito come il "primo monitor da gaming OLED 4K da 42 pollici al mondo", ovvero l'ASUS ROG Swift PG42UQ.

Con il suo prezzo di listino fissato a 1.599 euro, potrebbe già allontanare alcuni consumatori a favore dello stesso C2, il cui prezzo è inferiore di almeno 400 euro. Ci sono, però, degli accorgimenti tecnici che rendono effettivamente il monitor ASUS ROG una soluzione migliore per i videogiocatori.



Un design aggressivo

Inquadrare questo monitor come tale è difficile: oltre all'abitudine a dimensioni simili esclusivamente sui televisori, il suo design resta più vicino a quello di un TV.

A caratterizzare l'ASUS ROG Swift PG42UQ rispetto a tale segmento sono gli iconici dettagli estetici della gamma Republic of Gamers, dallo stand futuristico al logo presente sul retro del pannello, passando per la zona I/O una volta rimossa la cover. Se un occhio meno esperto dovesse guardare il monitor, tuttavia, lo definirebbe quasi sicuramente come un TV dal design aggressivo, o almeno "particolare".

Le dimensioni, del resto, rimangono generose: con lo stand misura 932.08 x 611.3 x 255.4 mm, per un peso di 14.77 chilogrammi.

Il supporto tripode del monitor è molto robusto, facile da montare e offre anche la regolazione dell'inclinazione, sebbene di appena +/- 5°; in alternativa, c'è il supporto all'attacco VESA 300x300 mm.



Osservandolo frontalmente, il pannello è molto elegante e mostra con fierezza lo stile ROG nel logo posizionato centralmente alla base, dove si collocano i controlli per accedere al menu OSD e alle opzioni rapide, e negli spigolosi speaker da 10W posti ai lati, accompagnati da un subwoofer da 15W.

Il retro non impressiona per il design (la cui semplice texture lascia spazio esclusivamente a qualche foro per il passaggio dell'aria) quanto per la possenza, in virtù dell'implementazione di un dissipatore di calore personalizzato senza ventole. Questa soluzione, stando a quanto dichiarato da ASUS, è in grado di ridurre le temperature dell'8% rispetto al tipico pannello OLED presente sui TV.

Superiormente fa capolino la scritta "Republic of Gamers" assieme a una porta USB coperta da una gomma rossa, utile per collegare una webcam e facilitare il cable management. Sul lato destro, oltre al logo ROG e alla dicitura "Sound by Harman Kardon", abbiamo la porta d'alimentazione.



A sinistra, sotto la cover (attaccata alla quale abbiamo una piccola brugola per il montaggio della base), troviamo la sezione I/O con le seguenti porte: due HDMI 2.0, due HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, una SPDIF-out, un jack per cuffie e quattro porte USB 3.2 Gen 2 Type-A. Rispetto a un TV OLED di ultima generazione, pertanto, spicca una maggiore possibilità di espansione con un vero e proprio HUB USB.

Entrambe le porte HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4 supportano il gaming in 4K fino a 138Hz.



La qualità costruttiva dell'intero kit di ROG Swift PG42UQ è ottima come per il resto dei prodotti della medesima linea, dai monitor alle tastiere (a proposito, vi rimandiamo alla recensione di ASUS ROG Falchion).

Il packaging utilizzato per contenere il monitor è estremamente sicuro e, al suo interno, oltre alla manualistica troviamo una custodia per telecomando, il cavo d'alimentazione, un cavo DisplayPort e uno HDMI Ultra High Speed, oltre a un cavo USB 3.0 per l'upstream.



Un OLED per ogni scenario

Il display OLED in dotazione all'ASUS ROG ha una diagonale di 41,5 pollici, con risoluzione 4K pari a 3840 x 2160 pixel, frequenza di aggiornamento overclockabile di 138 Hz e tempo di risposta di 0,1ms GtG.

La luminosità tipica è pari a 450 candele per metro quadrato, il contrast ratio di 135.000:1 con massimo a 1.500.000 per contenuti HDR - essendoci il supporto a HDR10 - e la copertura colore è completa nello spazio sRGB e del 90% su DCI-P3, con precisione deltaE< 2.

Viene assicurata la compatibilità con AMD FreeSync e NVIDIA G-SYNC.

Il risultato finale è un pannello perfetto per il gaming, sia su console che su PC. Dalla nostra prova con Microsoft Flight Simulator, Elite Dangerous, Battlefield V, Horizon Zero Dawn e F1 2022 abbiamo potuto appurare che la profondità dei colori è straordinaria, il contrasto superbo e i neri perfetti; l'unico accorgimento, comunque minimo, riguarda la temperatura dei colori, leggermente elevata nella configurazione di fabbrica della modalità Gaming e dunque da aggiustare.



In titoli più movimentati come Apex Legends non abbiamo mai notato problemi come blurring o ghosting, segno che anche nel gaming competitivo il ROG Swift PG42UQ non scherza. Per giochi come Counter Strike: Global Offensive, League of Legends e Squad, ovvero i titoli più esport o immersivi, resta altamente consigliato giocare in finestra poiché i 42 pollici risultano eccessivi.

In merito all'utilizzo da ufficio o per esperienze casual in multitasking, la soluzione ideale consiste nel ridimensionamento dell'interfaccia tra 125% e 175% a seconda della distanza di visione.

Chi non ama le icone gigantesche potrebbe prediligere il mantenimento delle proporzioni originali; in tal caso, con Windows 11 si possono impostare con celerità quattro finestre separate a coprire tutto lo schermo, eccezionale per chi lavora in smart working.



Il trattamento anti-riflesso applicato è ottimo e i testi si leggono molto chiaramente rispetto ad altri pannelli OLED o 4K.

Il comparto audio ci ha soddisfatti: le cuffie rimangono preferibili, ma gli speaker e il subwoofer installati nel ROG Swift PG42UQ garantiscono comunque un'ottima resa, specie durante la visione di film.

A questo proposito, il giudizio sul fronte video resta identico al precedente: basta selezionare la già ottimizzata modalità Film nel menu OSD e sedersi comodamente alla giusta distanza dallo schermo per farsi avvolgere e stupire dalla qualità dell'immagine.

Piccola nota tecnica a margine riguarda il calore generato dal monitor, che non è affatto elevato e si percepisce soltanto al tatto su aree specifiche del retro, segnale che la dissipazione è ottima. Inoltre, per coloro che riservano ancora dubbi sul rischio di ritenzione temporanea e burn-in permanente dell'immagine, ASUS fornisce funzionalità pensate proprio per salvaguardare il display.



Tante opzioni per tutte le esigenze

Il menu OSD è facilmente accessibile grazie al joystick collocato centralmente sotto al display, accompagnato da due pulsanti ai lati per "OK" e accensione e spegnimento del monitor.

Per affrontare la questione dell'insorgere del burn-in, tra le feature integrate troviamo Screen Saver (riduce automaticamente la luminosità dello schermo quando non c'è attività), Pixel Cleaning (che apporta un "refresh" dei pixel a fine utilizzo del display), Screen Move (sposta l'immagine di alcuni pixel ogni di tanto in tanto) e la rilevazione automatica degli elementi statici su schermo al fine di ridurne la luminosità.

Tutto ciò, sul lungo termine, dovrebbe garantire un ottimo stato di salute al pannello OLED.

Il menu è facile da navigare e comprende tutti i preset per i differenti casi di utilizzo, oltre agli strumenti standard di regolazione dell'immagine e impostazioni avanzate per saturazione, gamma e nitidezza. Notiamo, oltretutto, il supporto alle modalità Picture in Picture e Picture by Picture. Per il gaming figurano opzioni per la visualizzazione su schermo di timer, tracker del refresh rate, "Sniper" per ingrandire l'area attorno al crosshair nei titoli FPS, e "Shadow Boost" per migliorare la visibilità nelle zone più buie.