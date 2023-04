Asus RTX 4070 TUF Gaming OC Recensione: meno di 60 gradi, silenziosamente

A 24 ore esatte dalla nostra recensione della RTX 4070 Founders Edition, torniamo a raccontarvi qualcosa su questa particolare scheda video, poiché abbiamo avuto l'occasione di metterla alla prova anche in versione custom.

Abbiamo passato qualche giorno in compagnia della Asus GeForce RTX 4070 TUF Gaming OC, variante più che carrozzata di una scheda già molto efficiente sia sul fronte termico che dei consumi.



Come già preventivato, questa edizione triventola non sarà sicuramente la più economica sulla piazza, con i suoi 899,90 euro. Ma prima di conclusioni affrettate, analizziamo la scheda nel dettaglio.



Bentornati 8-pin

Con la TUF 4070, Asus ha deciso di fare un passo indietro approfittando del margine di manovra concesso da NVIDIA ai suoi partner: dati i consumi ridotti all'osso, infatti, il team verde ha dato libertà pressoché totale agli AIB riguardo la scelta del connettore da adottare e infatti la RTX 4070 TUF può essere alimentata direttamente tramite un classico 6+2 pin PCI Express.

Niente adattatori di sorta, dunque, per un cable management più pulito e ordinato (ammesso che non abbiate un alimentatore ATX 3.0 con 12VHPWR nativo) e una scheda per cui Asus consiglia un alimentatore da 650W.

La RTX 4070 TUF si presenta con il classico look industriale della serie TUF Gaming, form factor triventola che prosegue l'ormai tradizionale "overkill" di raffreddamento della Serie 40 e dimensioni che ricalcano quelle della RTX 4070 Ti, per 30 cm di lunghezza, 12 di profondità e uno spessore di 6,5 cm, praticamente tre slot.

Questa scelta sorprende alla luce delle performance termiche della Founders Edition, soprattutto messe accanto; tuttavia, chi ha clearance a sufficienza nel proprio case e ha una particolare preferenza per le linee "militareggianti" della serie, troverà nella RTX 4070 TUF una valida alleata di gioco.

Il backplate è metallico, con la solita finestra di passthrough per il raffreddamento della porzione terminale del dissipatore.

La sicurezza è garantita da condensatori di qualità militare e, dulcis in fundo, un tocco di personalizzazione: sobrio al punto giusto, sul lato corto della scheda, all'estremità di destra, è presente un piccolo logo con un accento sottostante, entrambi retroilluminati.



Cosa bolle in pentola

Rispetto alla Founders Edition, sotto la scocca non ci sono grossi stravolgimenti, per una scheda che offre come principale differenza i due vBIOS (Silenzioso e Prestazioni), con cui è possibile spingere le frequenze rispettivamente fino a 2550 MHz e 2580 MHz. Nel corso della prova, però, è arrivata a superare anche i 2600 MHz con picchi fino a 2800.

A bordo troviamo gli stessi 12 GB di memoria video GDDR6X su bus a 192-bit e clock a 21 Gbps, per una banda totale di 504 GB/s.

Il chip scelto da NVIDIA per la sua classe 70 è l'AD104-250 da 5888 Core CUDA, con RT Core di terza generazione e Tensor Core di quarta.

Questa GPU, così come tutte le altre basate sull'architettura Ada Lovelace, supporta pienamente la nuova proposta tecnologica di NVIDIA, vale a dire il DLSS3 con la tanto chiacchierata feature di Frame Generation, che consente la produzione di fotogrammi aggiuntivi al di là della pipeline di rendering, tramite ricostruzione temporale mediata dall'IA.

Gli output presenti sono i soliti quattro, ovvero tre DisplayPort 1.4a e una HDMI 2.1a, in tutti i casi con supporto fino a 4K/240 Hz o 8K/60Hz.



Mostruosa e glaciale

Nel corso della nostra prova, la scheda in Performance Mode si è comportata in maniera eccellente, ricalcando in larga parte le performance della Founders Edition e migliorando laddove possibile il framerate e le prestazioni generali della scheda.

Nel corso della nostra prova l'abbiamo affiancata allo stesso sistema utilizzato per la prova della versione reference, con un processore AMD Ryzen 7 7700X su X670E Taichi e 32 GB di RAM DDR5-5200.

Come potete osservare dai grafici, le prestazioni si discostano di poco dalla sorella FE.

Nei benchmark sintetici la situazione non è molto distante, con la TUF che ottiene 8628 punti in TimeSpy Extreme e 11260 in Port Royal. La Founders Edition, per riferimento, ne raggiunge rispettivamente 8451 e 11028, mentre 8810 e 11436 è quanto abbiamo ottenuto sulla RTX 3080.

Guardians of the Galaxy con e senza DLSS Horizon Zero Dawn con e senza DLSS

La RTX 4070 TUF è quindi una scheda perfetta per dominare a 1440p, che non si tira affatto indietro davanti alla prova del 4K, con o senza DLSS3, che in alcuni casi può rivelarsi determinante ma non sempre necessario, soprattutto in assenza di illuminazione in tempo reale.

Tuttavia, chi compra questo genere di schede difficilmente lo fa cercando una soluzione più potente rispetto alla versione di base: le ragioni principali sono infatti da ricercare nel design e nel comportamento generale della scheda.

Se nel primo caso si entra nel campo della mera preferenza personale, il secondo aspetto è tutt'altro che da sottovalutare, dato che già la RTX 4070 si è dimostrata una scheda sorprendentemente "educata" in termini di dissipazione.

La RTX 4070 TUF riesce a migliorare ulteriormente la situazione, abbattendo del tutto le temperature: con questa scheda si può giocare tranquillamente al di sotto dei 60 °C e nella nostra prova il picco più alto mai registrato è stato di 59,2 °C.



I consumi si confermano straordinariamente bassi per il target di riferimento, con picchi di 198W e un power draw medio in-game di 187W. In idle o uso ufficio, la scheda si attesta sui 33 °C e 14W.

Le ventole Axial-tech di Asus a 11 lame ondulate restano ferme quasi per tutto il tempo, attivandosi solo nelle fasi più concitate di gioco, rimanendo in larga parte dell'utilizzo pressoché inudibili.

Si tratta di una soluzione ideale per chi ha bisogno di quiete in casa o al lavoro e, proprio in ottica produttività, ricordiamo che i benefici della scheda non si fermano alla mera potenza di calcolo, dal momento che anche la RTX 4070 è equipaggiata con doppio encoder hardware NVENC che riduce drasticamente i tempi di produzione (intorno al 20% a parità di standard di compressione) e che supporta pienamente anche il codec AV1.