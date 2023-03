Asus Zenbook Fold 17 Recensione: alla prova il portatile pieghevole

É uno schermo portatile? È un notebook? O è un PC desktop? Lo Zenbook Fold 17 è un po' tutte e tre le cose, un ibrido che cerca di raggiungere la massima flessibilità e... ci riesce, seppur con dei limiti. Il settore dei portatili pieghevoli è soltanto all'inizio, sul mercato si contano meno di una manciata di modelli e nessuno con schermo da 17 pollici, ma già ora è possibile osservare quello che potrebbe essere il futuro di questi dispositivi.

Abbiamo provato lo Zenbook Fold 17 soprattutto in viaggio, che dovrebbe essere il suo utilizzo primario, e ne abbiamo apprezzato i tanti pregi, rilevando però anche qualche difetto, derivato dalla poca maturità della tecnologia pieghevole applicata ai laptop. Nonostante questo il lavoro di Asus è per certi versi impressionante e cambia il paradigma di utilizzo di un portatile.

Un design unico

Zenbook Fold 17 è particolare in tutto, a partire dalla sua confezione, davvero strana e creata con un gioco di incastri particolare ma anche difficilmente richiudibile. All'interno il bundle comprende la tastiera bluetooth, staccabile dalla scocca per garantire la massima versatilità, un caricatore da 65 W e la custodia in pelle, oltre a un cavo USB.

La dotazione è completa ma non impeccabile. Un esempio? Il caricatore da 65 W è molto piccolo per la media e facilmente trasportabile, ma non ha uno spazio in cui poter essere riposto nella cover in pelle (di ottima qualità per altro). Come vedremo nel corso dell'articolo l'esperienza d'uso con il Zenbook Fold 17 è un po' tutta su questa falsariga, ci sono elementi che lasciano a bocca aperta, altri invece che convincono meno.

Il primo contatto con il notebook è ottimo per quanto riguarda i materiali, tra eco-pelle e lega di magnesio si vede che ci si trova di fronte a un prodotto curato a puntino. Considerata la presenza di un cerniera molto complessa il peso di 1.5 Kg non è nemmeno elevato (1.8 Kg con tastiera all'interno), un po' meno convincente è invece lo spessore, di circa 34 mm nel punto più largo.



Asus è dovuta scendere a compromessi da questo punto di vista, del resto si tratta della prima generazione di portatili pieghevoli e non è semplice gestire uno schermo di queste dimensioni. A proposito di cerniera, questa si è rivelata eccezionale nel nascondere la curvatura con display aperto, merito della forza che viene applicata alla tensione del schermo.

La qualità costruttiva è ai massimi livelli oggi possibili, la cerniera è pensata per resistere a oltre 30.000 aperture, inoltre il portatile è certificato MIL-STD810H, che lo rende adatto per l'utilizzo in ambienti caldi e freddi, inoltre è resistente alla cadute.

Sul fronte ergonomia qualche miglioramento da fare c'è, ad esempio l'apertura del portatile con tastiera inserita all'interno non è molto pratica, la rigidità della cerniera ha anche i suoi contro, con il risultato che bisogna utilizzare due mani per aprirla, e anche usandole capita di staccare la tastiera dalla sua sede (l'ancoraggio magnetico utilizzato non è dei più forti). Tastiera che per altro avrebbe bisogno di una maggiore rigidità, visto che basta piegarla di poco per cliccare con il touchpad.

Una volta aperto lo schermo è circondato da cornici piuttosto evidenti ma non fastidiose, anche se il rivestimento in gomma tende ad accumulare sporco. Altro limite, almeno per alcune tipologie di utenti, potrebbero essere le connessioni fisiche, troviamo infatti solo due porte USB C Thundebolt 4 e il jack per cuffie e microfono, mentre quelle senza fili sono complete di Wi-Fi 6E e Bluetooth. Insomma, per quello che abbiamo detto fino ad ora sembra chiaro che siamo di fronte a un prodotto non del tutto maturo, ma sarebbe strano il contrario visto il carico innovativo che lo caratterizza. Peccato che tutti i limiti di cui abbiamo parlato passino in secondo piano una volta acceso lo splendido display OLED da 17 pollici utilizzato da Asus.

Un portatile, tante posizioni

Prima di parlare dello schermo è bene spiegare cosa permette di fare il form factor pieghevole, perché si tratta di uno dei punti fondamentali per capire questo Zenbook Fold 17. Partiamo con l'utilizzo come notebook puro, in questo caso è possibile piazzare la tastiera tra le due metà del display, con l'ancoraggio magnetico a tenerla in sede.

Questa modalità è utile in treno o in aereo, in generale nei luoghi dove non c'è molto spazio per poter posizionare un laptop. L'area di visualizzazione dello schermo è di circa 12.5 pollici, la piega dello schermo corrisponde alla barra delle applicazioni di Windows e non da alcun fastidio, sembra di essere di fronte a un comune notebook di dimensioni contenute. Se si vuole fare a meno della tastiera, mantenendo il form factor piegato, si può togliere e utilizzare il touch screen per scrivere, guadagnando così un desktop decisamente più spazioso. La flessibilità di questo Zenbook però non è finita, è possibile infatti aprire completamente lo schermo e avere così per le mani un tablet da 17 pollici, oppure utilizzare lo stand, nascosto in un inserto in ecopelle, per appoggiare lo schermo su un piano con la tastiera appena davanti ad esso: una configurazione che lo rende praticamente un PC desktop, viste le dimensioni del pannello.

Insomma, un solo dispositivo può sostituire, almeno se non si hanno esigenze particolari in termini di potenza, un PC desktop, un portatile e un tablet, benvenuto futuro.

Uno schermo con un PC dentro

Lo schermo è il vero perno dell'esperienza d'uso di questo portatile. Ha una diagonale, completamente aperto, di 17.3 pollici, con risoluzione di 2560x1920 pixel e aspect ragio 4:3. Il refresh rate è di 60 Hz, è certificato Pantone e offre addirittura il Dolby Vision, una rarità nei portatili.

Asus ha curato a puntino questo elemento, inserendo sensore di luminosità e di colore, per adattare la calibrazione all'ambiente d'uso. Se dovessimo trovare un difetto quello sarebbero i riflessi, che in alcuni ambienti si fanno notare, ma lavorare e guardare film e serie TV su questo pannello è un vero piacere. Con i contenuti HDR e Dolby Vision si arriva anche a 500 nit, un numero che potrebbe sembrare non così elevato, ma che va di pari passo con il contrasto di cui è capace questo schermo: durante l'uso in ambito multimediale non abbiamo mai sentito la mancanza dell'LG C2 che usiamo abitualmente.

Nell'utilizzo quotidiano poi lo Zenbook Fold 17 si comporta in modo eccellente, ovviamente il suo obiettivo non è la forza bruta ma l'equilibrio tra potenza, autonomia e dissipazione termica. Il processore Intel i7-1250U con architettura Alder Lake offre 2 Core ad alte prestazioni e 8 Core a elevata efficienza, con frequenze massime di 4.7 GHz e un TDP di soli 9 Watt, che sale a 29 W alla massima potenza. La GPU è integrata ed è una Iris Xe, pensata soprattutto per contenere i consumi e le temperature. L'hardware è quello di un normale ultrabook di dimensioni contenute votato alla portabilità e se utilizzato in questo modo lo Zenbook Fold non tradisce le aspettative. Navigazione web, gestione di documenti e mail, ma anche un po' di montaggio video senza troppe pretese: sono tutti compiti che vengono assolti in modo eccellente, per altro mantenendo una buona autonomia, che in base all'utilizzo può variare tra le 8 e le 10 ore, non male vista la particolarità del form factor. Tornando alle prestazioni, queste traggono vantaggio anche dai 16 GB di RAM installati ma soprattutto dall'ottimo SSD impiegato in questo modello, che su CrystalDiskMark ha mostrato numeri decisamente positivi.

Sul versante multimediale troviamo poi un'ottima webcam da 5 megapixel con sistema di riconoscimento facciale, perfetta con Windows Hello, e un sistema di speaker stereo di buona qualità, che permettono di guardarsi un film senza il bisogno di casse esterne.

Se per i contenuti video lo Zenbook Fold 17 è uno spettacolo da utilizzare lo stesso non si può dire nel gaming, come ampiamente prevedibile. Per giocare bisogna scendere alla risoluzione di 1280x720 pixel, in questo modo si riesce ad avere un frame rate migliore rispetto alla definizione nativa. Anche in questo caso tuttavia meglio puntare a titoli semplici, o meglio ancora allo streaming, in modo da aggirare i limiti imposti dalla GPU integrata.