Asus Zenfone 10 Recensione: piccolo, potente e originale

Cosa abbonda oggi nel panorama degli smartphone Android? Sicuramente i dispositivi con schermi di grandi dimensioni, un trend che ha portato in pochi anni all'arrivo di tonnellate di telefoni con schermi da 6.5 pollici in su. Asus questo lo sa bene, come sa bene che i top di gamma compatti sono in netta minoranza rispetto ai modelli più grandi, ecco perché un prodotto come lo Zenfone 10 ha perfettamente senso nel mercato attuale.

Il suo schermo da 5.9 pollici, unito a un design che ci ha convinti fin dal primo sguardo, sono solo la punta dell'iceberg di uno smartphone che saprà ritagliarsi il suo spazio in un settore in cui le alternative di piccole dimensioni sono sempre meno.

Zenfone 10 riesce a differenziarsi? Assolutamente si

Asus ha ripreso molto del modello dello scorso anno a livello di design e ha fatto bene, perchè lo Zenfone 10 si riconosce subito dalla massa, complici delle scelte cromatiche a nostro avviso azzeccate.

Ovviamente il punto forte del dispositivo sono le sue dimensioni, di 146.5 x 68.1 mm, con uno spessore di 9.4 mm e un peso di 172 grammi. Negli ultimi mesi ho utilizzato soprattutto un Galaxy S23 Ultra e passare da un peso massimo al piccolo di casa Asus fa riscoprire la comodità di uno smartphone di piccole dimensioni. Ovviamente ci sono anche i contro, nell'utilizzo multimediale e nella lettura lo schermo da 6.9 pollici di casa Samsung si fa preferire, ma a giovarne sono la maneggevolezza e la portabilità, che rendono lo Zenfone 10 comodissimo da portare in tasca.

Asus ha scelto delle colorazioni particolari per il suo Zenfone 10, si passa dal classico nero al blu, fino al verde al bianco e al rosso. Come lo scorso anno la backcover ha una finitura particolare, totalmente repellente alle ditate e che dona un grip nettamente superiore al vetro.



A nostro avviso siamo di fronte a uno degli smartphone visivamente più belli che siano stati fatti quest'anno, di certo uno dei più particolari. Unico neo la porosità della particolare finitura posteriore, che potrebbe nel medio-lungo periodo generare delle zone di sporco: finora non è successo ma la nostra impressione è che sia piuttosto suscettibile a questo problema, meglio usare questo telefono con una cover.

Le particolarità dello Zenfone 10 non sono finite, perchè guardando la scocca spunta subito un elemento ormai rarissimo, il jack audio, installato nel bordo alto.

La scelta di Asus è in assoluta controtendenza e farà la gioia di chi cerca un dispositivo per ascoltare musica lossless alla massima qualità. Sul lato destro troviamo invece il bilanciere del volume e il sensore per le impronte digitali. Questo funziona bene ed è reattivo ma a nostro avviso è stato collocato troppo in basso e per appoggiare il pollice bisogna fare un movimento poco naturale rispetto alla presa del telefono.

Passando al frontale la cam è collocata in alto a sinistra e non da alcun fastidio, peccato invece per le cornici dello schermo, piuttosto evidenti rispetto ad altri modelli.

In definitiva il design di Zenfone 10 ci è piaciuto molto ed è particolare, ancora qualcosa da limare c'è, come le cornici dello schermo e la posizione del lettore d'impronte, ma la maneggevolezza e la qualità costruttiva sono punti forti importanti, così come la certificazione IP68 per la resistenza ai liquidi e alla polvere.

Potenza e autonomia

Quest'anno Qualcomm ha compiuto un piccolo miracolo con lo Snapdragon 8 Gen 2. In qualsiasi smartphone lo abbiamo provato è sempre riuscito a tirare fuori il meglio in termini di prestazioni, autonomia e consumi, ovviamente lo ZenFone 10 non fa differenza. In realtà una differenza c'è, rispetto ad altri telefoni qui abbiamo una batteria e una scocca più piccoli, nonostante questo non ci sono problemi.

Le prestazioni sono paragonabili a quelle dei top di gamma che utilizzano lo stesso SoC, quindi massima fluidità e scorrevolezza nell'utilizzo del sistema operativo ma anche tanta potenza per le applicazioni che richiedono più risorse, come il gaming.

Ovviamente con uno schermo più grande si gioca meglio ma Zenfone 10 vuole offrire un'alternativa proprio a quegli utenti che non vogliono portarsi dietro uno smartphone troppo ingombrante. Sul fronte performance non ci sono limiti, è impossibile ottenere di più da uno smartphone Android di fascia alta, merito anche dei 16 GB di RAM e dei 512 GB di memoria interna UFS 4.0.

Lo Snapdragon 8 Gen 2 rimane quindi una sicurezza assoluta, ma come se l'è cavata con la batteria da 4300 mAh installata nello Zenfone 10? Anche in questo caso a meraviglia, il telefono in stand-by consuma pochissimo e anche quanto utilizzato intensamente arriva sempre a fine giornata, mentre con un utilizzo normale si possono fare anche due giorni. Asus ha anche messo una toppa a una mancanza dello scorso modello, aggiungendo la ricarica wireless da 15 W, mentre quella rapida cablata è da 30 W. Non siamo di fronte a una ricarica ultra rapida ma siamo in linea con le prestazioni velocistiche di tanti top di gamma.

L'utilizzo dell'ultimo SoC Qualcomm porta in dote anche altri vantaggi, come un comparto connettività con davvero tutto quello serve, si parte dal Wi-Fi 7 per poi arrivare al Bluetooth 5.3 e all'NFC, con la presenza del jack audio a dare manforte in questo ambito.

Audio top, lo schermo non delude

Il comparto audio dello Zenfone 10 è molto curato, merito anche della mano di Dirac, che ha contribuito ad alzare l'asticella della qualità. Ci sono due speaker stereo dal volume massimo non esagerato ma molto equilibrati e senza distorsioni, ed è disponibile la tecnologia LDAC per la trasmissione senza di fili in alta risoluzione.

Il vero boost lo si ottiene utilizzando il cavo jack, in questo caso consigliamo fortemente di utilizzare tracce audio lossless per godere appieno di questa caratteristica. Asus ha inserito l'applicazione AudioWizard, per una regolazione fine dell'esperienza d‘ascolto, che da accesso a diversi preset (Dinamico, Musica, Cinema e Gioco), a un equalizzatore e a dei profili preimpostati per diversi modelli di cuffie Asus, che possono così essere sfruttate al meglio delle loro possibilità.

Passando allo schermo abbiamo un display AMOLED da 5.92 pollici con risoluzione FullHD+ e un refresh rate massimo di 144 Hz. I 144 Hz sono attivabili solo dall'utility Game Genie e solo durante il gioco, in tutti gli altri casi il refresh viene gestito in modo adattivo in base all'applicazione scelta. Lo schermo ha una taratura dei colori piuttosto neutra che non enfatizza troppo la saturazione, a disposizione ci sono vari preset per chi preferisce invece immagini dai colori più brillanti. La luminosità massima è di 1100 nit, non il massimo ma quanto basta per poter utilizzare il telefono anche sotto alla luce diretta del sole.

Software leggero, fotocamere da affinare

La Zen UI è un'interfaccia completa di tante opzioni ma dal design semplice e moderno, basata su Android 13 con patch di sicurezza aggiornate ad Aprile nel momento in cui scriviamo. Asus garantisce due major release di Android e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

Gli ultimi update hanno portato a una maggiore customizzazione dell'always on display, a un miglioramento dell'applicazione Phone Clone, per il trasferimento di dati da altri smartphone, e poco altro. L'offerta di opzioni rimane comunque completa, nella schermata home troviamo una barra laterale per aggiungere scorciatoie ad app e ad alcune impostazioni, inoltre ci sono applicazioni preinstallate utili come il già citato AudioWizard e come GameGenie, quest'ultimo ereditato direttamente dal ROG Phone e molto completo. Interessanti anche le funzioni accessorie legate a ZenTouch, il lettore di impronte, con sui assegnare dei compiti precisi in base al tipo di pressione, ad esempio si può assegnare una doppia pressione per avviare le fotocamera, oppure uno slide dall'alto verso il basso per lo scorrimento delle pagine web.

A proposito di fotocamere, Zenfone 10 non è stato pensato per competere con i top di gamma, del resto il prezzo di listino è nettamente inferiore, ma è stato concepito in modo molto razionale, senza sprecare spazio per cam inutili, come quelle macro. A bordo troviamo un sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel con apertura f/1.9 una particolarità, ovvero lo stabilizzatore a sei assi, che Asus chiama "Gimbal Stabilizer 2.0". C'è poi una cam ultra wide da 13 Megaxpiel, mentre sul frontale ce n'è una da 32 Megapixel di tipo RGBW, che scatta immagini da 8 Megapixel tramite Pixel Binning, per ottenere una maggiore luminosità. Partiamo dalla fotocamera principale, che è poi quella che verrà usata nella maggior parte delle occasioni. La qualità delle foto è discreta di giorno, le immagini godono di un buon dettaglio e di colori bilanciati, forse un po' troppo in confronto ad altre soluzioni che spingono di più sulla saturazione.

Anche con poca luce si possono tirare fuori scatti senza eccessivo rumore, da migliorare è invece l'HDR, che dovrebbe gestire meglio alcune situazioni, soprattutto in controluce, ma sappiamo che Asus è al lavoro su un aggiornamento importante in uscita proprio in questi giorni. Ottima poi la possibilità di sfruttare lo zoom 2x per i ritratti, un'opzione sempre più utilizzata per questo tipo di scatti ed efficace anche su questo Zenfone. Molto positivo è il riscontro sulla stabilizzazione dei video, la tecnologia di Asus funziona, l'abbiamo provata anche su una barca e riesce perfettamente a stabilizzare il video nonostante il movimento continuo dell'imbarcazione. La fotocamera Ultra Wide è funzionale per gli scatti in cui è assolutamente necessario un campo visivo più elevato, non lavora male ma sia a livello di colore che di dettaglio la differenza con la cam principale è evidente.

Fotocamera Principale Fotocamera Ultra Wide

Tirando le somme sul comparto fotografico di Zenfone 10, siamo rimasti soddisfatti ma non è certo questo il punto forte di questo smartphone, che deve anche sottostare ai limiti imposti dalle sue dimensioni, in attesa dell'aggiornamento software che dovrebbe migliorare la resa generale delle fotocamere.