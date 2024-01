Aurvana Ace 2 Recensione: i primi auricolari MEMS sono una rivoluzione?

La tecnologia avanza di anno in anno, alle volte di più e alle volte molto di meno. Se prendiamo come riferimento il mercato degli auricolari wireless è però palese che siamo di fronte a un settore ormai maturo, che si rinnova periodicamente con nuove proposte, nessuna delle quali però riesce più a fare un salto in avanti rilevante a livello di innovazione.

Questo non si può dire dei nuovi Creative Aurvana Ace ed Ace 2, i primi auricolari con tecnologia MEMS ad arrivare sul mercato. Non una semplice evoluzione rispetto al passato, quanto più una vera rivoluzione, che va a cambiare radicalmente la tecnologia di emissione sonora alla quale eravamo abituati da ormai molto tempo.

Cos'è la tecnologia MEMS?

Gli auricolari true wireless usciti negli ultimi anni sono dei gioielli tecnologici. In uno spazio ristretto integrano batterie, driver e anche processori per la gestione del suono, un piccolo miracolo della miniaturizzazione. In tutto questo tripudio tecnologico c'è però qualcosa che stona, ovvero la tecnologia stessa alla base degli speaker al loro interno, che fa ampio uso di componenti meccaniche.

Qui entra in gioco il lavoro svolto da xMEMS, azienda californiana che ha sviluppato la tecnologia MEMS, acronimo che sta per Micro Electro Mechanical System. L'obiettivo di questo tipo di speaker è molto semplice: da un lato vuole migliorare la qualità d'ascolto, dall'altro ridurre il costo di accesso al mondo dell'audio di alta qualità.

In effetti, osservando le Aurvana Ace 2 ed Ace, si rimane stupiti dal prezzo di listino, rispettivamente di 179 e di 149 euro: quasi sempre da un avanzamento tecnologico di questa portata ci si aspetta un aumento nel prezzo, tuttavia non è questo il caso. Ma come funzionano questi driver? Addio a magneti e bobine, qui è il silicio a farla da padrone, ecco perché vengono chiamati anche driver a stato solido. Il silicio viene impiegato per la realizzazione di una membrana molto sottile e flessibile, che vibrando propaga il suono, convertendo i segnali elettronici in ingresso in energia meccanica.

Siamo solo all'inizio dello sviluppo di questa tecnologia e la conferma arriva proprio dalle cuffie di Creative, che utilizzano un sistema ibrido, in cui sono presenti anche due driver da 10 mm tradizionali per spingere al meglio sulle frequenze basse. Allo stato attuale infatti i driver MEMS, o almeno i modelli impiegati sulle Aurvana, riescono a rappresentare molto bene i suoni medi a alti, meno quelli bassi, ecco perchè serve un piccolo aiutino.

Il potenziale di questa tecnologia è enorme e lo si capisce fin dalla scheda tecnica di questi auricolari, sulla carta in grado di riprodurre uno spettro di frequenze dai 5 Hz ai 40 kHz: le Sony WF-1000XM5, che costano quasi il doppio, si fermano a 20 Hz - 40 kHz ad esempio. Insomma di carne al fuoco ce n'è tanta e Creative ha ben pensato di aggiungere ulteriore peso tecnologico, dotando le Aurvana di quasi tutte le migliori tecnologie oggi disponibili.

Aurvana Ace ed Ace 2: un tripudio di codec pensati per il futuro

Aurvana Ace ed Ace 2 sono state sviluppate su basi comuni, entrambe utilizzano la tecnologia MEMS ma ci sono delle differenze. Partiamo dal modello top di gamma, che si presenta con un design trasparente molto curato e bello da vedere.

Le plastiche sono di buona qualità e una volta indossate le Ace 2 sono davvero comode e leggere, calzando molto bene all'interno dell'orecchio. Non sono adatte per gli sport più movimentati, ma si riescono a indossare anche mentre si fa attività fisica moderata, inoltre resistono agli schizzi d'acqua, come conferma la certificazione IPX5.

L'offerta basa molta della sua sostanza sulle tecnologie di Qualcomm, a partire dalla cancellazione dei rumori esterni con l'Adaptive Active Noise Cancellation, che adatta la sua intensità in base all'ambiente in cui ci si trova, e fornisce anche una modalità "trasparente" per sentire i suoni esterni. La cancellazione dei suoni è presente pure durante le chiamate. La voce catturata dai sei microfoni, tre per cuffia, viene elaborata con la tecnologia Qualcomm cVc, andando a migliorare la resa della propria voce esaltandola rispetto all'ambiente in cui si effettua la chiamate, inoltre sono presenti tonnellate di codec per la trasmissione audio, che avviene tramite Bluetooth 5.3.



Ci sono AptX Lossless, AptX Adaptive e AptX di Qualcomm, troviamo poi AAC, SBC e infine LC3: praticamente tutti quelli disponibili oggi, ad esclusione purtroppo del codec LDAC, molto più diffuso negli smartphone e utile per sfruttare l'audio lossless.

La batteria garantisce fino a 6 ore di riproduzione con singola carica e 24 con l'autonomia aggiuntiva disponibile nell'astuccio, mentre la ricarica avviene con USB Type C o via wireless con standard Qi. Le Ace base perdono il controllo del rumore adattivo, pur conservando quello standard, il design trasparente e il codec l'aptX Lossless, per il resto la resa è la stessa del modello superiore.

Il potenziale c'è tutto, ma il software va sviluppato meglio

Un prodotto altamente innovativo come queste Aurvana porta con sé tanti vantaggi ma anche qualche problemino. Ce ne siamo accorti fin dal primo pairing con lo smartphone, un Samsung Galaxy S23 Ultra. Scegliendo infatti LE Audio per la connessione l'applicazione di Creative non rileva le cuffie, un problema noto e su cui l'azienda sta già lavorando per risolverlo.

Per la connessione allo smartphone bisogna quindi passare per sistemi più tradizionali, e qui l'assenza del codec LDAC si fa sentire. A che serve avere una tecnologia potenzialmente rivoluzionaria se poi nemmeno con uno dei migliori top di gamma del 2023 si può utilizzare l'audio lossless di alta qualità? S23 Ultra, così come tantissimi smartphone usciti quest'anno, non supporta il codec LC3 e nemmeno aptX Lossless, limitando così la qualità sonora a 44.1 kHz a 16 bit.

Anche tralasciando questo aspetto, l'applicazione di Creative necessita di una decisa rinfrescata nell'interfaccia, dal design un po' datato, e anche le opzioni a disposizione sono molto limitate. C'è un equalizzatore con vari preset, c'è la possibilità di attivare l'ANC adattivo o la modalità trasparente e infine si possono scegliere quali comandi utilizzare con la superficie touch presente sulle cuffie. A tal proposito, i comandi non vengono recepiti benissimo e non è nemmeno semplice trovare l'area adibita a questo scopo con le dita.

Ma come suonano alla fine queste Aurvana? Di default i bassi sono molto accentuati, ma basta utilizzare l'equalizzatore per ridurli e sentire la vera anima di queste cuffie, che regalano una qualità sonora davvero elevata, con un suono molto pulito sulle alte frequenze e con una spazialità notevole. Visto cosa sono in grado di fare con i bassi l'ascolto ricreativo è preferibile, ma limitandoli vengono fuori delle sfumature davvero notevoli sulle medie e alte frequenze: se pensiamo che questo risultato è raggiungibile senza utilizzare il codec migliore a disposizione, si capisce che la tecnologia MEMS alla sua prima apparizione è piuttosto convincente, speriamo quindi di vederla spesso nel corso del 2024.

Sul fronte cancellazione dei rumori siamo su un buon livello, ma lontano da quello visto nella recensione delle Sony con le WF-1000XM5: svolge discretamente la sua funzione, ma c'è di meglio. Basta per limitare suoni continui, come il rumore che si sente su treni e aerei, senza però eliminarli del tutto.