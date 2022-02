Beats Fit Pro Recensione: fitness nel sangue, ma suonano anche bene

Sono finiti i tempi in cui Beats era sinonimo di bassi. Dopo l'acquisizione da parte di Apple la casa americana ha cambiato strada, non solo nel sound ma anche a livello tecnologico. L'utilizzo del chip H1, lo stesso presente sulle AirPods, consente una profonda integrazione con l'ecosistema Apple. Di fatto siamo di fronte a dei prodotti che possono contare su tutti i pregi delle AirPods uniti all'appeal e all'esperienza di Beats nella creazione di prodotti audio, non solo funzionali ma anche di tendenza. Questo ha permesso inoltre di segmentare molto bene il mercato, particolare che si nota molto nelle nuove Beats Fit Pro, che vanno a piazzarsi tra le AirPods 3 e le AirPods Pro a livello di fascia prezzo, costando 229€. La gamma di auricolari Beats va dunque a completarsi, dopo la recensione delle Beats Studio Buds scopriamo oggi le peculiarità del nuovo modello.

Installazione semplicissima, qualità costruttiva così così

Nonostante le differenze estetiche e di prezzo non abbiamo notato una maggiore cura nella qualità costruttiva rispetto alle Beats Studio Buds. La confezione di vendita è sempre molto curata e attenta ai dettagli, come le piccole scritte impresse sul cartoncino che descrivono la prima installazione del prodotto.

All'interno sono presenti 3 gommini di diverse misure (uno premontato) e un cavo di ricarica USB Type C. Il primo contatto con le cuffie non è dei migliori, come nel caso delle Buds la custodia è realizzata con un policarbonato di qualità non eccezionale, e peggio ancora il coperchio che la chiude è un po' ballerino. Sotto questo fronte Beats deve migliorare, perchè da auricolari dal costo di 229€ ci si aspetta qualcosa in più. Sempre a proposito della custodia, le dimensioni non sono delle più contenute. Nel nostro caso non è un problema, ne abbiamo viste di più grandi e non hanno mai dato fastidio, ma il giudizio in questo campo non può che essere molto personale.

Una volta sollevato il coperchio la magia del chip H1 si vede subito, perché il nostro iPhone 13 Pro ha riconosciuto immediatamente le cuffie, che sono diventate operative nel giro di 10 secondi, senza praticamente fare nulla.

Gli auricolari, almeno e a livello di scocca, sono simili alle Studio Buds ma con un'aggiunta importante, una piccola protuberanza in gomma che va ad innestarsi nella parte alta dell'orecchio una volta indossate. Già le Buds erano più che adatte all'attività sportiva, ora con le Beats Fit Pro si sale di livello. Grazie al supporto aggiuntivo è davvero impossibile vederle cadere dall'orecchio, anche durante la corsa o comunque nel corso di esercizi particolarmente movimentati.

La resistenza agli schizzi d'acqua inoltre le rende ancora più adatte all'attività sportiva. Il comfort è notevole, abbiamo indossato queste cuffie anche per un paio d'ore filate senza praticamente sentirle. Va detto che siamo abituati a portare cuffie in-ear, per cui se cercate un prodotto con un ancoraggio all'orecchio più leggero meglio andare sulle AirPods, che tuttavia non offrono la stessa presa sul padiglione e sono poco adatte all'attività fisica intensa.

Software completo e ottima resa

La nostra prova è stata svolta quasi per intero con le cuffie associate a un iPhone 13 Pro. In questo caso non è necessario installare alcun software supplementare, una volta collegato il dispositivo si gestisce dalla sezione "Bluetooth" delle impostazioni di iOS.

Da qui è possibile regolare la cancellazione del rumore (attiva, spenta o in modalità "Trasparenza") e decidere le funzioni da assegnare ai due tasti posti sotto al logo Beats sugli auricolari. Attenzione perché non stiamo parlando di un sistema touch ma di due veri pulsanti fisici, che permettono un controllo più accurato e preciso durante l'utilizzo.

Sempre da qui si può svolgere un test per capire se i gommini utilizzati sono adatti alle nostre orecchie e si può decidere se utilizzare o meno l'Audio Spaziale. Le opzioni non sono molte ma c'è tutto quello che serve, nel caso in cui si utilizzi Android bisogna invece scaricare un'applicazione dedicata, che permette l'accesso allo stesso tipo di funzioni (ad esclusione del tracking della testa che ottimizza ulteriormente l'Audio Spaziale).

Una volta indossate la prima cosa che si nota è l'ottimo isolamento passivo dai rumori esterni, i gommini se ben posizionati riescono ad attutire molto i rumori ambientali. Anche disattivando l'ANC l'isolamento è ottimo, una volta accesso la sensazione di silenzio aumenta ulteriormente, andando però a modificare leggermente la resa sonora. Il nostro consiglio è di utilizzare la cancellazione dei suoni solo se serve davvero, in ambienti molto rumorosi quindi. In caso contrario meglio lasciarla spenta, in questo modo si ottiene un sound più corposo, per una resa sicuramente superiore a quella delle AirPods 3 e delle Studio Buds e che si avvicina molto a quella delle AirPods Pro. Lo spettro sonoro è ben rappresentato, ovviamente non siamo di fronte a un prodotto per audiofili ma bassi, medi e alti sono piuttosto bilanciati. L'Audio Spaziale è un diversivo efficace per aggiungere maggiore coinvolgimento, resta il fatto che la musica è ancora oggi pensata per essere fruita in modalità stereo, che rimane la nostra preferita. Peccato solo per l'assenza di un codec audio loseless, ma si tratta di una mancanza che riguarda l'intero ecosistema Apple, visto che iPhone 13 Pro non è dotato di codec audio che permettano di sfruttarlo.

Durante le chiamate la resa è nella media, non è certo il punto di forza di questo prodotto ma non abbiamo notato particolari problemi. Sul fronte autonomia le specifiche parlano di 24 ore complessive di ascolto con una ricarica completa dell'astuccio e delle cuffie, una stima che possiamo dire realistica e che in generale va a pareggiare quanto visto con le Studio Buds.