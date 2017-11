BlackBerry KEYone recensione: lo smartphone Android con tastiera fisica

Il KEYone è il primo smartphone prodotto e commercializzato da TCL Communication dopo l'accordo di licenza firmato con BlackBerry a fine 2016. Con questa collaborazione l'intera gestione della parte hardware passa delle mani del colosso cinese, con BlackBerry che si riserva il diritto di continuare a controllare e sviluppare le sue soluzioni software.

Accordo che estende la collaborazione tra le due aziende già iniziata con lo sviluppo degli smartphone DTEK50 e DTEK60.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche del BlackBerry KEYone partendo dal suo raffinato design.

BlackBerry KEYone, design: un bel mix di metallo, plastica e gomma

BlackBerry KEYone si presenta con un design particolarmente elegante grazie all'ottimo accostamento dei vari materiali con cui è stato realizzato. Scendendo nel dettaglio, la scocca di colore grigio è completamente in metallo tranne un piccolo inserto in plastica sulla parte superiore. Tastiera e cornice attorno al display sono invece di colore nero con la cover realizzata in gomma per aumentare il grip dello smartphone. L'anteriore si contraddistingue per la tastiera fisica, impreziosita da tre profili cromati, posizionata subito sotto i tre comandi touch di Android. Particolare anche la disposizione dei tasti laterali con il pulsante di alimentazione a sinistra mentre a destra, sotto il bilanciere del volume, troviamo un pulsante programmabile dall'utente. Sempre su questo lato si trova il carrellino in grado di accogliere una nano Sim e lo slot per la Micro SD. In basso è stata inserito lo speaker, il microfono e la porta USB Type-C, mentre il jack per le cuffie si trova nella parte superiore. Curato anche il design della fotocamera posteriore inserita in un vistoso elemento circolare che sporge leggermente dalla scocca.

Non dimentichiamo il led di stato ed il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali alloggiato nella barra spaziatrice, sempre veloce ed affidabile.

Concludiamo con le dimensioni del KEYone pari a 149.3 x 72.5 x 9.4 mm per un peso di 180 grammi.

Caratteristiche tecniche

Occupiamoci ora delle specifiche tecniche di questo BlackBerry partendo dallo schermo dalle caratteristiche particolari; si tratta infatti di un IPS da 4,5 pollici con risoluzione di 1.620 x 1.080, densità di 433 ppi, rapporto 3:2 e vetro Gorilla Glass 4.

Cuore del KEYone è il SoC Qualcomm Snapdragon 625 con 8 core Cortex A53 da 2.0GHz e GPU Adreno 506, affiancato da 3GB di memoria RAM LPDDR3 e 32GB di memoria integrata (10 GB utilizzati al primo avvio) espandibile tramite microSD fino a 2 TB.

Il comparto fotografico è formato da un sensore posteriore Sony IMX378 da 12 megapixel con PDAF, pixel da 1.55 µm, apertura f/2.0 e doppio flash LED; all'anteriore è stata invece installata una camera da 8 megapixel con apertura f/2.2 e lente grandangolare. Non dimentichiamo la connettività con LTE Cat. 9, Bluetooth 4.2, Wi-Fi ac dual band, NFC, radio FM e porta USB Type-C 3.1. Infine la batteria integrata da 3505 mAh con alimentatore 9V-2 A con ricarica rapida. Nella confezione è anche inclusa una cuffia in ear di discreta qualità. Ricordiamo infine che alla versione Silver del KEYone si affianca anche la Black Edition con 4 GB di Ram e 64 GB di storage.

Software: Android 7.1.1 personalizzato da BlackBerry

Il KEYone è equipaggiato con il sistema operativo Android 7.1.1 (patch di sicurezza di settembre) ampiamente personalizzato da BlackBerry. Si parte dal launcher con due temi (chiaro e scuro) e che offre la possibilità di installare uno dei tantissimi Icon pack presenti sul Play Store.

Tra le numerose funzioni presenti ricordiamo anche lo swipe dal basso verso l'alto su un'icona del launcher che consente di avviare rapidamente il relativo widget dell'app; citiamo anche la Scheda produttività che consente di avere sempre sott'occhio i contatti frequenti, le mail e gli appuntamenti; scheda a scomparsa posizionata di default sul lato destro dello schermo.

BlackBerry ha inoltre inserito una completa funzione per la ricerca universale, davvero ben fatta, che comprende le foto e attivabile direttamente da tastiera. Decisamente utile anche l'HUB messaggi che raggruppa chiamate, app di messaggistica e le notifiche dei social network all'interno di un'unica schermata.

Non dimentichiamo inoltre l'app BlackBerry Privacy Shade che consente di oscurare una parte del display per metterci al riparo da sguardi indiscreti e l'utility DTEK che monitora lo stato di sicurezza del KEYone. Terminiamo con il display con temperatura colore regolabile e che si attiva alla ricezione delle notifiche o tramite doppio tap, utile anche per il blocco del dispositivo. Infine non manca una completa Utility per il risparmio energetico e la nota app di messaggistica BBM.

Tastiera fisica con funzionalità touch integrata

È ora venuto il momento di analizzare in modo approfondito le caratteristiche della tastiera fisica Qwerty del KEYone che presenta tasti piccoli e con una corsa molto breve.

Tastiera sensibile al tocco che può essere anche utilizzata come un tradizionale touchpad. Ad esempio uno swipe dal basso verso l'alto permette di scorrere la lista dei contatti o una pagina web; uno slide a sinistra consente invece di cancellare una parola, mentre uno verso l'alto consente da inserire un termine suggerito dal software della tastiera. Infine un doppio tap attiva un selettore di precisione.

Inoltre i tasti del KEYone possono essere utilizzati come scorciatoie per l'avvio rapido di app e varie funzioni (chiamate, sms, ecc). In particolare è possibile associare due scorciatoie per ogni lettera attivabili tramite una pressione breve o prolungata.

Concludiamo con l'esperienza d'uso della tastiera che richiede un breve periodo di apprendimento per essere padroneggiata al meglio. Basteranno pochi giorni di utilizzo dello smartphone per raggiungere una buona velocità di digitazione con due mani nonostante le piccole dimensioni dei tasti; buono anche il giudizio sul software di predizione del testo di BlackBerry e sulla qualità costruttiva della tastiera fisica che può sostituire, senza troppi problemi, la classica digitazione a schermo.

L'unico aspetto che non ci ha convinto del tutto è il poco spazio tra i comandi touch di Android e la prima fila dei tasti.

Esperienza d'uso

Durante l'utilizzo quotidiano, questo smartphone si è dimostrato abbastanza fluido e reattivo; segnaliamo però un avvio delle applicazioni non rapidissimo e qualche raro lag all'uscita dei software più pesanti.

Più che buone le performance su Chrome e nei giochi come Asphalt Xtreme. Per gli appassionati dei benchmark, su AnTuTu questo smartphone totalizza 60000 punti, problemi invece con GeekBench che va in crash nella parte finale dei test.

Passando allo schermo, si tratta di un IPS di buona qualità e dall'elevata luminosità; positivo il giudizio anche sulla resa cromatica e sugli angoli di visione. Le sue ridotte dimensioni non lo rendono però particolarmente adatto per utilizzi multimediali con i video in 16:9 che mostrano bande nere sopra e sotto.

Buona l'ergonomia generale nonostante il peso di 180 grammi, grazie ai bordi curvi e al rivestimento in gomma del posteriore; segnaliamo solo l'inusuale posizione del tasto accensione a sinistra.



Occupiamoci ora del comparto fotografico; più che buoni i risultati in piena luce del giorno con scatti dettagliati; di notte la qualità scende con un limitato rumore di fondo. Solo discrete le macro, dai colori non sempre naturali. La fotocamera anteriore offre un livello qualitativo inferiore con qualche problema di messa a fuoco e negli scatti con luce ridotta. I video possono essere girati in 4K o a 1080p 60fps; buona la resa generale con una stabilizzazione digitale attiva fino a 1080p 30fps.

Buono, ma non ottimo, il giudizio sul software per la gestione della fotocamera; presente l'HDR automatico, lo slow motion, una completa modalità manuale e vari filtri in tempo reale. Purtroppo non è possibile scegliere la risoluzione delle foto, ma solo la qualità ed il rapporto.

Nessun problema, invece, dal comparto telefonico con uno speaker di qualità e dal volume sufficiente.

Terminiamo con l'autonomia con il KEYone in grado di concludere una giornata di utilizzo intenso con il 20-30% di carica residua con poco meno di 5 ore di schermo acceso.

Non dimentichiamo infine il prezzo, elevato quello di listino (599 euro) che scende a circa 450 euro approfittando delle varie offerte online.