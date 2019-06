Blitzwolf BW-HP0 Recensione: delle buone cuffie wireless a soli 25€

Dopo aver lanciato gli auricolari BW-FYE3, Blitzwolf torna nel mercato delle cuffie wireless con un nuovo prodotto. Questa volta stiamo parlando dell'headset senza fili BW-HP0, che abbiamo avuto modo di testare a dovere per diverse settimane.

Le cuffie della società cinese ci hanno stupito in positivo, soprattutto grazie ad alcune scelte piuttosto intelligenti effettuate dall'azienda.

Andiamo, dunque, ad analizzare nel dettaglio le Blitzwolf BW-HP0, che vengono attualmente vendute a un prezzo di circa 25 euro su Amazon Italia.



Design, funzionalità e confezione di vendita

Quando si cercano delle cuffie wireless over-ear, uno dei fattori principali da tenere in considerazione è sicuramente la comodità. Ebbene, le Blitzwolf BW-HP0 dispongono di un design "flessibile": i due padiglioni si piegano verso l'interno e consentono di trasportare in modo semplice l'headset. Il peso è di 240 grammi e praticamente non si sente sulla testa.

Sul padiglione destro troviamo una porta microUSB standard per la ricarica, il LED di stato, il pulsante d'accensione e i tasti per alzare e abbassare il volume. Sul padiglione sinistro fa invece capolino l'ingresso AUX per il jack audio da 3,5 mm.



Le cuffie possono essere utilizzate anche in modalità cablata e all'interno della confezione di vendita sono presenti un cavo con uscita tramite jack lungo circa 1,25 metri e un cavo microUSB/USB della lunghezza di circa 55 centimetri (il caricabatterie non è compreso, ma si può tranquillamente utilizzare quello dello smartphone oppure sfruttare un powerbank o una porta USB). Da notare anche il fatto che le BW-HP0 sono dotate di microfono integrato.



In ogni caso, il metodo di utilizzo principale delle cuffie è chiaramente quello tramite Bluetooth 4.1. Quest'ultima tecnologia dispone di un raggio di copertura pari a circa 10 metri e dalle nostre prove possiamo confermare questo dato, anche se chiaramente dipende molto dagli ostacoli strutturali presenti nell'edificio in cui vi trovate.



Una ricarica completa delle BW-HP0 avviene in circa 2,5 ore, mentre l'autonomia delle cuffie si avvicina alle 20 ore. Tutto dipende dall'utilizzo che si fa dell'headset, ma durante le nostre prove siamo spesso arrivati a 17/18 ore, con un focus improntato sull'ascolto di musica. Un risultato piuttosto soddisfacente, visto che stiamo parlando di un dato che si avvicina a quello offerto da cuffie ben più costose, come potete leggere nella nostra recensione delle B&W PX.

Questo è invece un prodotto low-cost, che ha pretese molto differenti dal succitato modello di fascia alta. Infatti, le Blitzwolf BW-HP0 sono quasi interamente realizzate in plastica e la solidità costruttiva non è esattamente delle migliori. In particolare, le parti in plastica dove vengono "piegate" le cuffie sembrano piuttosto fragili.



Il design è invece piacevole, considerando anche la fascia di prezzo, con dei cerchi color argento e il logo Blitzwolf in bella vista nella parte esterna dei padiglioni. Inoltre, l'archetto interno è in acciaio, e quindi è molto difficile che esso si rompa, mentre la sua parte esterna è imbottita e risulta comoda.

Per quanto riguarda le funzionalità disponibili, tutto viene effettuato tramite pulsanti fisici. Non esiste quindi nessun controllo "soft-touch" tramite i padiglioni, ma in questo caso non è un grande problema. Infatti, tenendo bene a mente il costo delle BW-HP0, la presenza di un pulsante per la gestione delle cuffie è già un punto a vantaggio del prodotto. Il tasto d'accensione è in grado di effettuare diverse azioni: tenendolo premuto per 2 secondi si avvia la modalità accoppiamento, mentre effettuando una pressione di 3 secondi si possono accendere/spegnere le cuffie.



Non manca la possibilità di mettere in pausa e riprendere il brano in ascolto tramite una semplice pressione o di attivare l'assistente vocale (Google Assistant o Siri). Interessante anche la possibilità di ricomporre l'ultimo numero chiamato premendo due volte il pulsante d'accensione. Queste funzionalità possono essere utilizzate sulla maggior parte degli smartphone, anche se chiaramente c'è qualche problema di compatibilità con alcuni dispositivi. In ogni caso, abbiamo testato le BW-HP0 con diversi telefoni Android e iOS approdati recentemente sul mercato e non abbiamo mai avuto problemi in tal senso.



Per quanto riguarda le chiamate, basta premere una volta il pulsante d'accensione per rispondere e tenerlo premuto per un secondo per rifiutarle. Vi ricordiamo che le BW-HP0 dispongono anche di un microfono integrato e quindi è possibile rispondere alle chiamate anche senza avere tra le mani lo smartphone. La qualità dell'audio si è rivelata buona e non abbiamo mai avuto problemi a parlare con chi ci chiamava, anche se allontanandosi si può incorrere in problemi di connessione.



Una delle funzionalità più interessanti offerte dalle cuffie di Blitzwolf è sicuramente la possibilità di collegare le cuffie contemporaneamente a due dispositivi. In questo modo, l'utente può ascoltare l'audio proveniente da due fonti e non perdersi, ad esempio, le chiamate provenienti dallo smartphone mentre si guarda un film sul tablet. Insomma, siamo rimasti positivamente sorpresi dalle possibilità offerte dalle BW-HP0.



Qualità audio, caratteristiche ed esperienza d'uso

Le Blitzwolf BW-HP0 utilizzano il Bluetooth 4.1 e, come accennato in precedenza, dispongono di una copertura di circa 10 metri. Scendendo più nel dettaglio, le cuffie funzionano a una frequenza di 2,4 GHz, più precisamente nel range 2,402 GHz - 2,480 GHz. Per i più esperti, il chip montato è un ATS3003 di Actions Technology, che supporta i profili HSP, HFP, A2DP e AVRCP e viene spesso utilizzato in prodotti di questa fascia di prezzo. Per il resto, la sensibilità è di 117 dB, mentre l'impedenza è pari a 32 ohm. I driver sono da 40 mm e la batteria è da 400 mAh (3.7V).

Passando alla qualità audio, le Blitzwolf BW-HP0 si sono rivelate piuttosto buone, grazie anche a un suono più bilanciato rispetto alla media delle cuffie di questa fascia di prezzo. Le cuffie sono in grado di riprodurre sorprendentemente bene i medi e i bassi, mentre vanno un po' a perdersi per quanto riguarda gli alti, inoltre il volume massimo non è molto elevato. La qualità audio degrada leggermente quando si utilizzano le cuffie in modalità Bluetooth, a causa dell'assenza di codec di trasmissione loseless.

Purtroppo manca l'impermeabilità ed è presente qualche problema con i controlli. Infatti, collegando le cuffie al proprio smartphone tramite cavo, si va a perdere la possibilità di utilizzare i pulsanti fisici e il microfono, visto che l'headset non viene alimentato tramite jack. Questo può risultare un po' scomodo, visto che bisogna tornare ad affidarsi allo slider dei volumi dello smartphone e a un microfono esterno.



Altra cosa che ci ha fatto un po' più storcere il naso è invece la gestione del volume. Infatti, collegando le cuffie allo smartphone tramite Bluetooth, l'utente può alzare/abbassare il volume sia tramite il software del proprio dispositivo che attraverso i pulsanti fisici. Questo va a creare un po' di confusione, visto che magari l'audio delle BW-HP0 è al minimo e quello dello smartphone è al massimo. L'utente deve quindi trovare da solo un buon bilanciamento tra i due.