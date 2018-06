Bose SoundLink Revolve: recensione dell'elegante speaker Bluetooth

Il mondo dell'audio è ormai invaso da speaker senza fili di ogni genere; soluzioni ultra economiche come il Tronsmart Element Splash provato qualche giorno fa o altoparlanti portatili decisamente più raffinati come l'Omni di Creative, dotato anche di WiFi oltre al classico Bluetooth. Oggetto oggi della nostra prova è il Bose SoundLink Revolve, un prodotto dalle forme curate, resistente agli schizzi d'acqua e collegabile al PC anche tramite USB. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di questo altoparlante wireless partendo dal suo design.



Elegante design con scocca in alluminio

Il Bose SoundLink Revolve adotta una raffinata scocca cilindrica in alluminio, priva di giunture. Meno curata la parte superiore in plastica gommata dove sono stati inseriti 6 pulsanti utili al controllo di alimentazione, sorgenti, volume e chiamate/assistente virtuale. Sempre in alto troviamo un LED che indica lo stato di carica della batteria, il microfono per il vivavoce e l'area dedicata all'NFC. Sul retro non mancano la presa per il jack audio da 3,5 mm e una porta Micro USB per il collegamento al PC e per la ricarica della batteria integrata; assente uno slot per la Micro SD. Infine il fondo, sempre in plastica gommata antiurto, che ospita i contatti per la base di ricarica opzionale, la filettatura per un treppiedi e un profilo in gomma antiscivolo. Non dimentichiamo le dimensioni pari a 15.2 x 8.2 x 8.2 cm con un peso di 660 grammi, con la confezione che include un alimentatore e un cavo USB - micro USB. Passando all'interno, il Bose SoundLink Revolve ospita nella parte inferiore un driver full-range orientato verso il basso e abbinato a un deflettore acustico a 360 gradi. In alto sono stati invece installati due radiatori passivi per potenziare la gamma bassa.

Ricordiamo infine la possibilità di utilizzare due altoparlanti SoundLink contemporaneamente in modalità stereo o Party (le due unità riproducono entrambi i canali) e la certificazione IPX4 (resistenza agli schizzi d'acqua). Concludiamo con il prezzo, il SoundLink Revolve è acquistabile in due colori (nero e grigio) a 199,95 euro. Bose realizza anche una versione Plus di questo speaker dalle maggiori dimensioni.



App dedicata e prestazioni

Il SoundLink Revolve è accompagnato dall'app per device Android e iOS denominata Bose Connect, comoda ma non indispensabile per l'utilizzo dello speaker. Tramite questa applicazione, utilizzabile anche con altri prodotti dell'azienda americana, è possibile aggiornare il firmware dell'unità, gestire la riproduzione audio e i collegamenti Bluetooth e verificare la carica della batteria. Inoltre questa applicazione consente anche di abilitare la modalità Party, settare il timer di spegnimento e disattivare l'assistente vocale integrato, disponibile anche in Italiano. Tutte queste operazioni possono comunque essere eseguite anche direttamente dallo speaker. Occupiamoci ora delle prestazioni audio, partendo da una convincente riproduzione sonora a 360 gradi. Giudizio positivo anche sulla potenza, adatta anche ad ambienti di medie dimensioni.



Buona la riproduzione delle frequenze alte e medie, naturali e abbastanza definite. Valutazione solo discreta per i bassi, non profondissimi e spesso preponderanti sulle altre frequenze. Sufficienti le performance in vivavoce, con il microfono dal raggio limitato a un metro circa. Buona la costruzione generale con un design curato, peccato per la certificazione solo IPX4. Concludiamo con l'autonomia pari a circa 10 ore. Nessun problema infine per quanto riguarda il Bluetooth, con il Revolve in grado di attivarsi automaticamente, collegandosi anche a due dispositivi contemporaneamente.