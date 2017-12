Braun Series 9 Recensione: tecnologia e comfort per un rasoio elettrico d'élite

La rasatura è un momento che prima o poi tocca tutti gli uomini. Si parte da ragazzi e non si finisce più, in una continua lotta contro una crescita inesorabile dei peli sul viso. Oggi, le barbe lunghe vanno ancora di moda, nonostante sia passato il periodo Hipster per eccellenza, per cui in molti possono permettersi anche lunghe pause tra un taglio e l'altro. Tanti però, complici anche esigenze lavorative, non possono provare la gioia di una barba curata, motivo per cui devono radersi ogni giorno. Sul mercato ci sono soluzioni di ogni tipo, dai rasoi di sicurezza a quelli elettrici, motivo per cui la scelta non manca. Il mercato del resto va incontro alle esigenze del pubblico, che ha necessità di strumenti di rasatura anche molto differenti. Abitudini, tipo di pelle e di barba modificano radicalmente i bisogni degli acquirenti, ma se state cercando un rasoio elettrico senza compromessi, neanche nel prezzo, allora questo Braun Series 9 potrebbe fare decisamente al caso vostro.

Prezzo, Pack di vendita e design

Il rasoio elettrico Braun Series 9 è venduto a un prezzo ufficiale di circa 450€, una cifra molto elevata, ma fortunatamente si trova a circa 240€ su Amazon. Anche qui siamo di fronte a un prezzo non certo contenuto, ma bisogna considerare che Braun non ha badato a spese per lo sviluppo e la realizzazione di questo prodotto. Di fatto, al suo interno troviamo le migliori tecnologie di rasatura, nonché un design e un'ergonomia che hanno vinto premi su premi a livello internazionale. Insomma, il Series 9 è un rasoio di lusso, pensato per chi vuole la miglior esperienza di rasatura elettrica possibile.

La confezione è piuttosto normale e non presenta particolarità di sorta, molto completo invece il bundle, che comprende rasoio, custodia protettiva, base di ricarica, alimentatore e una vaschetta con del liquido igienizzante. Una volta preso in mano il rasoio, prima ancora dei materiali a colpire è l'ergonomia, praticamente perfetta. L'impugnatura fa cadere il pollice esattamente sul pulsante di blocco/sblocco della testina e le linee sinuose scelte da Braun si adattano alla perfezione alla presa della mano. Visto il costo del prodotto ci saremmo aspettati un utilizzo maggiore di materiali nobili, come il metallo, mentre invece la scocca è quasi tutta in plastica, di ottima qualità quella laterale puntinata, che offre un buon grip, un po' meno quella invece argentata. La scelta del policarbonato tuttavia potrebbe essere giustificata dal contenimento del peso, per favorire il comfort in fase di rasatura. Il tasto di accensione è posto sotto a quello di blocco/sblocco: ancora più in basso troviamo invece un display che indicata il livello di carica del dispositivo. Alla base del rasoio troviamo invece i connettori di ricarica, mentre al posteriore è collocato il rifinitore di precisione, che scorre in modo molto fluido fino a raggiungere la posizione di utilizzo.

La ricarica del rasoio avviene tramite la dock fornita in dotazione, un accessorio più particolare di quanto si potrebbe pensare. Essa infatti viene utilizzata anche per la pulizia completa del Series 9, e qui entra in gioco la vaschetta di liquido, a base di alcol, compresa nel bundle. Questa va inserita all'interno della base di ricarica e, una volta posto il rasoio con la testina verso il basso al suo interno, basta premere un tasto per avviare il processo di igienizzazione. Grazie all'impermeabilità, che permette di usare il Series 9 anche sotto la doccia, non ci sono problemi con il liquido utilizzato, che funziona anche da lubrificante per le parti mobili della testina. La ricarica avviene anche in questa modalità, che riesce, da specifiche, a rimuovere il 99.9% dei germi, attraverso tre programmi di pulizia che vengono scelti in modo automatico in base alle condizioni igieniche del rasoio. Ci possono volere dai 25 secondi del lavaggio express fino ai 40 minuti per quello completo, al termine del quale una ventola asciuga in pochi istanti le parti soggette al lavaggio. Un servizio completo insomma, con la singola cartuccia che permette di fare 30 cicli di lavaggio, da svolgere anche non ad ogni rasatura dopo il normale risciacquo della testina sotto l'acqua corrente.

Testina ed esperienza d'uso

La base di ricarica offre soluzioni uniche nel settore, ma è la testina il vero cuore tecnologico del prodotto, con tanti elementi mobili che permettono al rasoio di adattarsi a diversi tipi di barba e di pelle. Il primo lo troviamo alla base della testina stessa e le permette di muoversi di 40°, in modo da seguire così le linee del collo e del viso. Niente di troppo particolare, finche non si arriva alle lame. Qui Braun ha svolto un lavoro unico nel suo genere, inserendo quattro lame mobili più un distensore della pelle, che si differenziano per materiali utilizzati e destinazione d'uso. Le due più esterne sono le uniche identiche e prendono il nome di Lamine OptiFoil, occupandosi del grosso della rasatura. Abbiamo poi una lama dal colore dorato, realizzata in titanio, che solleva i peli e li taglia, seguita da un pettine radente che li allinea e li taglia ulteriormente. Segue poi il già citato distensore della pelle, inserito con lo scopo di migliorare ulteriormente la rasatura. Questi cinque elementi non sono fissi ma totalmente indipendenti e si possono muovere in dieci direzioni, aumentando ancora di più la superficie tagliente a contatto con la pelle, sempre in totale sicurezza. Tutto questo viene sommato alla tecnologia SyncroSonic, che fa compiere 40000 movimenti di taglio trasversale al minuto alla testina, e a quella AutoSense, che regola il numero di movimenti delle lame in base alla densità della barba ben 13 volte al secondo, senza quindi spingere al massimo la potenza disponibile se non è necessario, preservando così la pelle. Una testina che nasconde più di qualche sorpresa quindi, e che va cambiata ogni 18 mesi da specifiche (il costo è di circa 50€).

Ma come impattano tutte queste tecnologie sulla rasatura? Qui la situazione si complica molto, perché la rasatura è un processo molto personale. C'è chi si rade ogni giorno e chi no, chi non ha problemi di irritazione e chi invece ne soffre continuamente, insomma, ognuno di noi è diverso. Innanzitutto, il fatto di poter utilizzare il Braun Series 9 sotto la doccia, con la schiuma o con il gel da barba è un bel vantaggio, di tempo nel primo caso e di comfort negli altri. I molteplici movimenti della testina uniti all'alto potere tagliente della stessa permettono di non dover passare più di due volte sullo stesso punto, ovviamente a seconda della lunghezza della barba, un pregio non da poco per chi ha una pelle sensibile.

Dopo le prime volte abbiamo eliminato anche la schiuma, senza che questo abbia poi causato arrossamenti alla pelle. Di contro però le dimensioni generose della testina si rivelano, a seconda dei casi, poco pratiche nelle zone della faccia dove serve più precisione per ottenere i risultati migliori, come i baffi o sotto al naso. In questo caso serve fare qualche passaggio in più per ottenere una rasatura ottimale, che nel nostro caso non ha comunque causato irritazioni. Ottima invece l'autonomia, con il rasoio che mantiene la carica per una settimana e anche di più a seconda dell'utilizzo e della tipologia di barba.