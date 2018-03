Buffalo Terastation 5210DF Recensione: NAS con SSD per la massima velocità

Sul mercato ci sono NAS adatti a esigenze di ogni tipo. Ci sono quelli indirizzati a un pubblico più generalista e in cerca di una soluzione economica per salvare i propri dati sulla rete domestica, e quelli invece dedicati all'utenza più esigente in termini di prestazioni di lettura-scrittura. Dopo la nostra prova della TeraStation 3410DN, oggi parliamo invece di un modello decisamente più evoluto, soprattutto grazie ai due SSD da ben 1TB l'uno di cui è dotato, la Terastation 5210DF. Come si può ben capire, si tratta di un NAS indirizzato a chi non cerca compromessi nella velocità di trasmissione, che raggiunge livelli elevati anche grazie alla presenza di una porta ethernet 10GbE.

Design e specifiche

La Terastation 5210DF si presenta con un design praticamente identico a quello del modello che abbiamo provato in precedenza. Ovviamente a cambiare sono le dimensioni, visto che il 3410DN poteva ospitare quattro dischi mentre la variante oggetto della recensione solo due, risultando quindi più compatta. Il pack di vendita è essenziale e include solo due chiavi per l'apertura del vano dischi e un cavo per l'alimentazione. Probabilmente, visto il costo del dispositivo, che si trova online a circa 1300€, almeno i cavi di rete avrebbero potuto essere compresi nel prezzo. Fortunatamente, appena preso tra le mani il NAS ci si dimentica subito del bundle, grazie a una qualità costruttiva davvero elevata, commisurata alla natura business del prodotto. Il case è quasi per intero in metallo, ad esclusione della parte frontale in policarbonato di ottima qualità, ed è piuttosto pesante. Sul fronte della qualità costruttiva siamo sopra alla media, sia per i materiali che per l'assemblaggio, senza contare che, a differenza dei prodotti economici, la realizzazione della Terastation viene eseguita in Giappone.

Il frontale è caratterizzato da uno sportellino traforato che ospita i dischi, da un piccolo display che mostra le informazioni sull'utilizzo dell'apparato, tasto di accensione, due ulteriori pulsanti per il controllo del NAS e sei led luminosi per vedere subito lo stato di funzionamento del dispositivo. Una volta aperto lo sportellino, si nota subito il sistema di aggancio/sgancio rapido dei due dischi, molto comodo per eventuali modifiche alla configurazione.

Cambiare gli SSD è molto semplice, basta sbloccare l'aggancio rapido e tirare fuori il carrellino. Il cacciavite è necessario solo per estrarre i dischi dal supporto, per una gestione piuttosto semplificata del NAS. I modelli in vendita sono due, oltre a questo con 2 TB di memoria è disponibile anche una variante da 512 GB, sempre con dischi preinstallati. Sul retro del dispositivo è installata una ventola per dissipare il calore interno, da rivedere in quanto a silenziosità, due porte USB 3.0, due prese di rete gigabit e una 10GbE, con quest'ultima che consente velocità di trasferimento dati fino a 10 gigabit al secondo. Questa porta è necessaria per sfruttare al meglio i dischi SSD, ma anche il PC a cui è collegato deve averne una, e il costo non è a buon mercato, superando tranquillamente i 100€ se si acquista una scheda apposita.

Solo così però si possono toccare i circa 500 MB/s in scrittura-lettura sequenziale (per ogni disco) consentiti dall'interfaccia SATA 6, per prestazioni praticamente identiche a quelle di unità montate direttamente all'interno del PC. Utilizzando le connessioni ethernet da 1 gigabit la velocità scende di conseguenza, meglio quindi partire fin da subito con la porta 10GbE per un utilizzo ottimale dell'apparato. In alternativa è possibile utilizzare anche le due ethernet in parallelo, ma anche in questo caso la velocità raggiunta non è quella della porta 10GbE. Le altre specifiche tecniche comprendono un processore Quad Core da 1.7 Ghz e 4 GB di RAM DDR3 per far funzionare il sistema operativo, basato su Linux.

Installazione ed esperienza d'uso

Pur essendo un prodotto indirizzato ai professionisti, Buffalo ha deciso di rendere il suo utilizzo il più semplice possibile. Da un lato, i dischi preinstallati (non è disponibile una versione senza unità dati) e la possibilità di toglierli senza aprire il case facilitano l'esperienza ai meno esperti, dall'altro anche il software di installazione e configurazione fa lo stesso. Una volta collegata la Terastation al proprio router, basta lanciare l'installazione del software di configurazione sul PC per vedere immediatamente rilevato il NAS, niente parametri di rete o altro. Da qui si può fare il mapping dell'unita remota, in modo da vederla come un comune disco all'interno di Esplora risorse. Per una configurazione più approfondita si passa invece dall'interfaccia web, che alla prima installazione richiede di scegliere la tipologia di RAID da utilizzare, tra RAID 0,1 e JBOD. Con il RAID 0 i due dischi vengono visti come un'unica unità, aumentando le prestazioni di lettura e scrittura dei dati, perdendo però la ridondanza degli stessi. Con il RAID 1 invece viene effettuato un mirroring delle informazioni salvate: i due dischi contengono una copia degli stessi dati, che in caso di guasto possono essere così ripristinati all'istante. Nella modalità JBOD i due dischi vengono visti come una sola unità, ma senza l'aumento delle prestazioni ottenibile con il RAID 0: il vantaggio sta nel fatto che i dati salvati sono più facilmente recuperabili, visto che ogni unità contiene di norma file completi, al contrario del RAID 0.

Fatto questo si entra nel menù di configurazione vero e proprio, totalmente rinnovato nell'interfaccia rispetto al passato. Il nuovo design ha svecchiato molto la UI precedente, mantenendo lo stile minimale ma con un design più moderno. Le funzioni rimangono le stesse, ma il colpo d'occhio è nettamente superiore. A disposizione degli utenti ci sono molte funzioni, alcune adatte a un pubblico meno esperto altre invece avanzate. L'utilizzo dell'una o delle altre dipende dal tipo di utente, che può così gestire una UI semplificata, con funzioni come la scelta del RAID da impiegare, o l'utilizzo di un servizio cloud per lo stoccaggio dei dati (sono supportati DropBox e Amazon S3), oppure una più complessa, che consente di creare server FTP e molto altro. Come in passato non è possibile installare applicazioni se non l'antivirus, una pecca che su un NAS di questa fascia di prezzo potrebbe essere importante per alcuni. Bisogna dire però che questo modello in particolare, vista la velocità di I/O che può raggiungere, probabilmente sarà utilizzato dai futuri acquirenti per scopi ben precisi, come ad esempio lo stoccaggio di dati ad alta velocità o l'editing video. Caratteristiche e costo rendono quindi la Terastation 5210DF un prodotto meno versatile di altri ma altamente specializzato in compiti in cui la velocità è essenziale.