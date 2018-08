Caricabatterie CHOETECH: 3 modelli per ogni esigenza

Il nostro viaggio nel mondo degli accessori tecnologici low cost ci riporta oggi da Choetech, brand cinese che avevamo già incontrato qualche tempo fa con la recensione del curioso caricabatterie SC001, un prodotto che consente di ricaricare smartphone e tablet utilizzando solo la luce del sole.

Oggi continuiamo ad occuparci di caricabatterie realizzati da questa azienda con la prova di tre diversi modelli, da utilizzare in casa o in auto, ed in grado di alimentare smartphone, tablet e notebook. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di questi tre accessori di Choetech.

Caricabatterie Choetech da muro da 72 Watt

Il primo prodotto della nostra prova è il caricabatterie Choetech da muro, modello J-PD72W-EU. Un accessorio con una potenza complessiva di 72 Watt, dotato di 3 porte USB standard (5V/2.4A, Max 12W) ed una USB Type-C con Power Delivery (5V/3A, 9V/3A/, 12V/3A,15V/3A, 20V/2.25A, Max 60W) in grado di alimentare MacBook o anche la Nintendo Switch. Non manca la compatibilità con Quick Charge 2.0/3.0 ed un sistema per la protezione da surriscaldamento, sovracorrente e cortocircuiti.

Alimentato da un comune cavo di corrente con spina italiana, questo caricabatterie ha dimensioni di 91x72x27.5 mm ed un peso di 399 grammi. Un prodotto certificato USB-IF, dal design classico e dalla discreta costruzione che non ha manifestato problemi durante le nostre prove.

Questo caricabatterie può essere acquistato su Amazon a 27,99 euro.



HUB USB 3.0 Choetech

Passiamo ora ad un Hub USB dotato di 4 porte del tipo 3.0 che consentono di ampliare facilmente le connessioni disponibili sul nostro PC. Accessorio compatto, con scocca in alluminio e dotato anche di un Led di stato. Hub che se alimentato tramite la rete elettrica si trasforma in un caricabatteria con potenza fino a 5V/2A.

Non dimentichiamo la confezione che include un cavo USB - Micro USB, un cavo di alimentazione USB ed un comodo adattatore USB Femmina - USB Tipo C,

oltre al libretto d'istruzioni in inglese; assente un alimentatore da parete.

Giudizio positivo anche su questo accessorio, dalle dimensioni ridotte e ben costruito, acquistabile su Amazon a 12,99 euro.

Caricabatteria da auto Choetech

La nostra rassegna dei prodotti Choetech si conclude con un caricabatteria da auto da 30 W dotato di doppia porta USB. La prima, con bordo in azzurro, è compatibile con tutti gli standard Quick Charge di Qualcomm (1.0, 2.0 e 3.0) per una ricarica rapida degli smartphone compatibili.

Non manca inoltre un sistema per la gestione ottimale dei flussi di corrente con protezione da surriscaldamento e cortocircuiti.

Un prodotto affidabile, compatto, dalla buona qualità costruttiva, dotato di un led azzurro che si accede quando collegato alla presa accendisigari.

Questo accessorio non ha manifestato problemi durante i nostri test di ricarica, con un sistema di aggancio alla presa dell'accendisigari che si è rivelato abbastanza stabile. Il caricabatteria può essere acquistato su Amazon a 13,59 euro.