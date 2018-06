Caricabatterie solare Choetech, un utile gadget da portare in vacanza

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta di economici gadget hi-tech da portare in vacanza e, dopo la prova dello speaker Splash di Tronsmart, vi presentiamo oggi un interessante accessorio per ricaricare smartphone e tablet tramite la luce del sole. Un gadget realizzato da Choetech, azienda cinese fondata nel 2012 che vanta nella sua gamma device di vario genere: cuffie Bluetooth, powerbank, cavi e caricatori per smartphone. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di questo utile caricabatterie solare.



Design portatile e pieghevole





Il caricabatterie di Choetech (denominato SC001) adotta una struttura pieghevole formata da tre pannelli solari in silicio monocristallino dotati di rivestimento in plastica e inseriti all'interno di un resistente tessuto sintetico. Sul lato inferiore, all'interno di un'apposita tasca, troviamo un piccolo box in plastica con due porte USB a cui collegare ad esempio smartphone, tablet o un power bank, con un piccolo LED rosso che indica il corretto funzionamento del caricabatterie (assente il pulsante di alimentazione). Questo accessorio risulta abbastanza compatto una volta chiuso e comodo da trasportare in una borsa o in uno zaino, con dimensioni che variano da 16x26x1.7 cm a 53x26x0.5 cm con un peso di soli 480 grammi.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, questo caricabatterie è in grado di erogare al massimo 5V/2.4A da ognuna delle porte USB con una potenza di 19 Watt. Non manca inoltre un circuito di protezione in grado di proteggere i dispositivi collegati da sovraccarichi di tensione o cortocircuiti, capace anche di gestire automaticamente i flussi di corrente. Infine la confezione, di semplice cartone riciclato, che include un cavetto USB-Micro USB e un piccolo manuale in lingua inglese.



Esperienza d'uso e prezzo

Passiamo ora ad analizzare le prestazioni di questo accessorio, che garantisce tempi di ricarica accettabili solo se esposto direttamente ai raggi solari con un cielo privo di nuvole. Durante le nostre prove abbiamo misurato valori che variano da qualche centinaio di mA nel tardo pomeriggio fino a quasi 2A con il sole di mezzogiorno.

È consigliabile, inoltre, utilizzare questo accessorio su una superficie piana, i moduli fotovoltaici monocristallini consentono infatti una produzione di energia maggiore in presenza di luce perpendicolare. Infine, vista la ridotta potenza erogata, è preferibile caricare un solo dispositivo alla volta. Positivo il giudizio sulla costruzione, con il caricabatterie di Choetech resistente ad acqua e polvere e dotato anche di un occhiello metallico e sei asole che ne facilitano il trasporto. Chiudiamo con il prezzo, questo accessorio può essere acquistato su Amazon a 50 euro circa.