Sharkoon TG5: un case mid tower dall'ottimo rapporto qualità/prezzo

Oggi vi andiamo a presentare uno dei nuovi case mid tower di Sharkoon, il TG5. Un modello dai materiali e dall'aspetto abbastanza ricercati, con un riguardo particolare al cable management e dal prezzo estremamente competitivo, circa 70€.

A prima vista non si possono non notare tre caratteristiche base: il pannello anteriore in vetro temperato che mostra tre ventole illuminate dai LED interni, il pannello laterale anche lui in vetro temperato che percorre tutto il fianco senza infilarsi in guide o spessori e la copertura dell'alimentatore che si è rivelata un'ottima soluzione per l'estetica come vedremo più avanti. Il pulsante di accensione, il tasto reset, i led di stato sono posti sul bordo frontale del pannello superiore. Al loro fianco troviamo due prese USB 2.0, due USB 3.0 e i collegamenti audio esterni.



Cable Management

Abbiamo installato nel case un sistema con un alimentatore abbastanza economico, quindi non modulare. I cavi sono molti e generosi ma siamo comunque riusciti a mantenere l'interno pulito grazie allo spazio tra la scheda madre e il pannello opaco. La scheda madre utilizzata è una mATX quindi non necessita di molto spazio, ma anche montando una ATX le aperture della lamiera di separazione hanno permesso una distribuzione dei cavi molto facile e completamente nascosta alla vista. Abbiamo inserito poi un HD da 3.5" e un SSD con una scheda video, lasciando quindi un buon numero di connessioni completamente libere. Il tunnel di metallo che copre l'alimentatore copre anche i cassetti per gli HD da 3.5'' ma mantiene comunque parecchio spazio libero per arrangiare i cavi in eccesso. La parte più complessa dell'assemblaggio con questo case riguarda l'ottimizzazione dello spazio dedicato ad alimentatore, cavi e HD. Per un lavoro ottimale meglio avere un buon modulare oppure dovrete lavorare parecchio per distribuire bene i cavi e non fare leva sul pannello.

Ventole e raffreddamento

All'interno del case troviamo già 4 ventole, tutte illuminate dello stesso colore a scelta tra verde, rosso, bianco e blu. Un buon numero per la fascia di prezzo, e sulla parte anteriore c'è ancora spazio per un radiatore da 360mm spesso fino a 5,5cm. Nel pannello superiore possiamo montarne uno fino a 240mm. Ovviamente parliamo di misure in condizioni ottimali, a seconda della vostro setup è possibile che dovrete rivolgervi a soluzioni più compatte, ma per un mid tower le premesse per un buon sistema di raffreddamento ci sono tutte.

Oltre alle classiche ventole per il raffreddamento del case possiamo inserire un'ulteriore ventola all'interno dei cassetti da 3.5'' grazie all'apertura nel tunnel di copertura, però in questo modo rinunceremo ad uno slot dei due disponibili.

Slot

Per quanto riguarda gli slot disponibili c'è veramente una vasta scelta di posizioni e setup. Le componenti da 3.5'' sono tutte montabili in incognito all'interno del tunnel di copertura. Il cubo degli slot è smontabile e spostabile in varie configurazioni per fare spazio ad alimentatori di diversa profondità. Il case ha due slot interni con cassetti estraibili e uno sottostante.

Per gli SSD e i dispositivi da 2.5'' invece possiamo scegliere l'installazione nascosta o in vista. Due supporti facilmente estraibili sono preinstallati nel pannello di separazione tra la scheda madre e il case, con i quali possiamo installare gli SSD verticalmente e nascosti. Nel caso abbiamo qualche pezzo più particolare da voler mostrare possiamo spostare l'installazione sul tunnel di copertura sotto la scheda madre in maniera orizzontale. Per i collegamenti non ci sono problemi visto che è presente una finestra per il passaggio dei cavi che porta direttamente all'alimentatore.

Mantenimento, pulizia e prestazioni

Tutti i filtri per la polvere sono separabili dal sistema, quello superiore è magnetico e quindi facilmente rimuovibile. Ne troviamo un altro sotto il case per il raffreddamento dell'alimentatore, anche questo agganciato tramite guide e facilmente estraibile. Il pannello frontale ha le aperture per il raffreddamento ai lati della cornice e deve essere rimosso per accedere ai filtri. Comunque il tutto non richiede più di qualche decina di secondi, un punto a favore per la pulizia del case e della polvere. Abbiamo provato il case appena tirato fuori dalla scatola, inserito due Sapphire Nitro+ 570 e mandato qualche stress test e qualche gioco. I risultati, a livello di dissipazione termica, sono stati ottimi, il sistema ha mantenuto per la maggior parte dell'utilizzo non intensivo le ventole delle schede ferme e non ha mai raggiunto i 50°C rimanendo nella maggior parte del tempo tra i 33 °C e i 40°C. Durante il gioco la scheda video centrale, che aveva meno aria a disposizione per il raffreddamento, ha raggiunto un picco di 70°C dove ha attivato il boost cooling delle sue ventole. Grazie al cable management e alle ventole tuttavia le temperature sono rimaste sotto controllo, con il case che mantenuto in pieno le aspettative.