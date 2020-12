Corsair H115i Elite Capellix Recensione: un dissipatore AIO di fascia alta

I dissipatori a liquido sono sempre più diffusi. Rispetto ai primi modelli usciti qualche anno fa questi prodotti sono molto migliorati e oggi riescono a competere con i dissipatori ad aria di fascia alta, un compito tutt'altro che semplice. I vantaggi però sono evidenti, a cominciare dall'ingombro, nettamente inferiore.

Un Noctua DH-15 occupa molto spazio all'interno del case, creando qualche difficoltà, ad esempio nel nostro caso le sue dimensioni vanno a coprire la leva di sgancio della GPU dallo slot PCIe, impedendoci di raggiungerlo facilmente nella nostra macchina di prova che usiamo per i benchmark e su cui cambiamo spesso scheda video.

Ovviamente, per competere contro un mostro sacro come il Noctua DH-15 servono prodotti performanti e ben realizzati, come lo è il Corsair H115i Elite Capellix, che abbiamo provato in queste settimane.



E luce fu

Una delle caratteristiche di punta del nuovo dissipatore di Corsair è il sistema di illuminazione, basato su dei LED proprietari che danno anche il nome al prodotto. I LED Capellix sono stati sviluppati direttamente da Corsair allo scopo di abbassare i consumi aumentando allo stesso la luminosità massima. Questo è possibile grazie all'utilizzo di LED più piccoli. In questo modo, nel poco spazio disponibile sulla pompa, è possibile inserire più LED. Gli elementi luminosi sono presenti anche sulle ventole, con il controllo del sistema affidato al software proprietario iCUE. Sempre a proposito di illuminazione, nel pack di vendita è disponibile anche un accessorio chiamato iCue Commander CORE, a cui collegare fino a sei venotole da un unico hub.



L'illuminazione RGB è uno dei punti forti di questo H115i Elite Capellix, tuttavia Corsair sa bene che un dissipatore per CPU deve anche essere performante, ecco perché ha pensato a un prodotto convincente anche sotto questo aspetto.

La versione che abbiamo provato è quella con il radiatore da 280 mm, il miglior compromesso tra dissipazione termica e dimensioni, ma sono disponibili anche la variante da 240 mm e da 360 mm. Le due ventole installate sono delle Corsair ML140 RGB PWM da 140 mm, queste tuttavia non utilizzano la tecnologia Capellix ma dei comuni LED.



Corsair ha svolto un ottimo lavoro sul fronte compatibilità, gli accessori forniti permettono di installare questo dissipatore su praticamente tutte le piattaforme, sono infatti utilizzabili socket Intel 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011 e 2066, mentre sul fronte AMD ci sono gli AM4, AM3, AM2, sTRX4, sTR4, quindi anche i calorosi Threadripper sono supportati.

Il radiatore è realizzato in alluminio e ha dimensioni di 322 mm x 137 mm x 27 mm; il collegamento alla pompa avviene tramite due cavi lunghi 380 mm, più che sufficienti anche per i case di grandi dimensioni. A contatto con la CPU troviamo una piastra di rame di dimensioni generose, capace di coprire al meglio tutti i tipi di CPU, dotata di pasta termica pre-applicata. La parte superiore della pompa è invece intercambiabile, tra una nera e una trasparente, con la seconda in grado di sprigionare ancora più luce.



Durante le nostre prove l'H115i Elite Capellix si è comportato molto bene, il confronto con il Noctua DH-15 ci serve per capire che tipo di prestazioni aspettarsi dal prodotto, ma non è una vera sfida, visto che il DH-15 costa quasi la metà rispetto al dissipatore Corsair. Lo abbiamo semplicemente usato come riferimento, visto che si tratta di uno dei dissipatori ad aria più performanti sul mercato.

Durante la nostra prova, fatta con un Intel i9-10900K con modalità Multicore Enhancement attiva, il Noctua DH-15 ha mostrato una temperatura massima, sotto stress, di 83 gradi, mentre l'H115i Elite Capellix questa ha raggiunto gli 80 gradi durante il test. Questo conferma la bontà del prodotto di Corsair, il Noctua DH-15 è, a nostro avviso, il miglior dissipatore ad aria in commercio, riuscire a superarne le performance non è affatto semplice.

Dove invece la soluzione di Noctua riesce ancora a spuntarla è nella rumorosità, leggermente inferiore rispetto al Corsair. In questo caso il modello con tre ventole potrebbe essere una scelta migliore, visto che la maggior dimensione del radiatore e la presenza di una ventola in più permette di abbassare gli rpm, ottenendo così un maggiore comfort acustico, che rimane comunque ottimo anche su questo modello da 280 mm.