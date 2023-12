Corsair iCUE Link Recensione: la vera rivoluzione del cable management

Tra connettori ribaltati sulle schede madri o nascosti sotto i backplate delle schede video, alla fine a vincere sono sempre le idee più semplici ed efficaci. Di fatto, eliminare cavi e cavetti da ventole, pompe e radiatori potrebbe da solo fare gran parte del lavoro in termini di pulizia, ordine e airflow. Lo sa bene Corsair, che con il suo ecosistema iCUE Link mira proprio a questo obiettivo: una nuova interfaccia di comunicazione, pensata per connettere tutta una serie di dispositivi compatibili tramite contatto e magneti, riducendo all'osso i cavi, che comunque permangono per il collegamento e quindi per il controllo e il monitoraggio da parte della scheda madre.



Ventole senza cavi?

In queste settimane abbiamo avuto la possibilità di mettere alla prova un sistema di dissipazione completo con AIO e ventole, tutto chiaramente compatibile con iCUE Link.

Per la CPU, ci siamo affidati all'iCUE Link H100i LCD (334,90 euro), dissipatore AIO a liquido con display sul waterblock e radiatore da 240 millimetri (con due ventole da 120 millimetri incluse). Al suo fianco, uno starter kit da tre ventole Corsair iCUE Link QX120 RGB (159,90 euro), le uniche attualmente compatibili insieme alle sorelle QX140 RGB.

Abbiamo avuto la possibilità di testare, dunque, un sistema completo per la dissipazione di CPU e camera interna del case, fatta esclusione per il raffreddamento della GPU; tuttavia, l'ecosistema iCUE Link comprende già anche la componentistica necessaria per la costruzione di un Custom Loop compatibile, grazie al waterblock per CPU XC7 (con e senza display), a quello universale per GPU XG3 e al Reservoir con pompa D5 integrata Corsair iCUE Link XD5 Elite (anche lui, con e senza display).

Abbiamo utilizzato il nuovo sistema su un case ATX con mesh frontale, sostituendo sia le ventole per l'ingresso (due Cooler Master 140 millimetri in dotazione con il case) che il dissipatore, un AIO con radiatore da 280mm, anch'esso dunque con due ventole da 140mm.

Più che soffermarci sulle prestazioni del sistema, che comunque sono risultate ottime e in linea con il precedente dissipatore, ci concentreremo maggiormente sulla tecnologia iCUE Link, vera novità di tutti gli accessori del nuovo ecosistema.

Ma partiamo dalle basi.



Che cos'è iCUE Link

Corsair iCUE Link è un sistema che promette di eliminare i cavi di connessione e interconnessione dalle periferiche dedicate al raffreddamento del sistema o di specifiche componenti. Per farlo, sfrutta una nuova interfaccia proprietaria di Corsair ad aggancio magnetico e connessione a cascata, in modo da semplificare enormemente al contempo anche l'assemblaggio degli stessi.

Si tratta dunque di un collegamento in daisy chain in cui ogni pezzo del sistema di raffreddamento si aggancia esclusivamente al precedente e al successivo e non singolarmente alla scheda madre o a un hub proprietario.

Permane chiaramente la necessità di un centro nevralgico, chiamato iCUE Link System Hub, un piccolo box magnetico da agganciare liberamente sul retro o sul frontale del proprio PC e che viene fornito in dotazione con i principali kit (nel nostro caso ne abbiamo trovato uno nel dissipatore e uno nel set di ventole).

Abbiamo deciso di rimpiazzare fisicamente il vecchio hub di Corsair con il nuovo, in modo da darvi al contempo anche un raffronto visivo di come, all'interno dello stesso brand, la situazione possa migliorare drasticamente con le nuove tecnologie iCUE Link.

Il System Hub di nuova generazione ha bisogno di un collegamento diretto alla scheda madre per essere controllato e gestito dal software iCUE. Ognuno di questi piccoli box ha due porte in ingresso per gli accessori e può controllare fino a 14 pezzi dell'ecosistema, suddivisi in due "catene" da 7 ciascuna.

Molto utili, a questo proposito, le prolunghe piatte che consentono di aggiungere più pezzi a una singola catena quando non è possibile procedere per contatto, come avverrebbe ad esempio tra le ventole frontali e quelle del radiatore. In questo modo si possono creare catene tra pezzi apparentemente impossibili da collegare tra loro. Una volta impostate le componenti a cascata, solo l'ultimo pezzo andrà collegato a uno dei due ingressi dell'hub.

E il gioco è fatto.



Semplice ed efficace

A parte i primi momenti di spaesamento (la mancanza dei cavi dalle ventole, soprattutto) abbiamo trovato molto semplice il montaggio dei pezzi tra loro e l'assemblaggio nel PC, poiché non vi sono particolari differenze rispetto a sistemi tradizionali in questo senso. Una volta agganciate tra loro le ventole tramite l'apposito connettore, basterà avvitarle normalmente ai rispettivi fori.

Discorso simile per il waterblock, accompagnato da un ricco set di adattatori per i socket più diffusi in circolazione, LGA1700 incluso.

Il risultato finale è quello di una cospicua riduzione nella densità di cavi e cavetti, sia da vedere che da gestire, permettendo di portare a casa un discreto cable management anche se non si è particolarmente avvezzi a questa parte dell'assemblaggio.



Le ventole stupiscono per una buona silenziosità e per qualità costruttiva: molto solide, sono peraltro dotate di gommini preapplicati a tutti e quattro gli angoli in modo da assorbire le vibrazioni e annullare rumori metallici molesti.

Il dissipatore AIO che abbiamo utilizzato è la variante con schermo LCD, ma la parola d'ordine dell'ecosistema è modularità e questo concetto si riflette anche sul waterblock, poiché l'iCUE Link H100i RGB senza display può essere aggiornato acquistando il top con LCD anche in un secondo momento (al costo di 99 euro).



Il design del waterblock è smussato, con una finitura di colore grigio che tende a diffondere il colore dei LED RGB creando un effetto unico nel suo genere.Il display può essere controllato tramite la suite iCUE, forse unico vero neo del sistema dato che si tratta di un software macchinoso e che non brilla per affidabilità. In ogni caso riesce a portare a termine il compito offrendo la possibilità di modificare i cicli di illuminazione scegliendo tra svariati pattern oppure personalizzando finemente la propria macchina con precisione a singolo LED.



Quanto allo schermo, invece, ci sono una pletora di preset a disposizione tra cui il monitoraggio in tempo reale della temperatura della CPU e del liquido, così come non manca la possibilità di personalizzarlo con uno sfondo di proprio gradimento.

Guardando alle performance, venivamo da un sistema Elite di Corsair di generazione precedente, un ottimo dissipatore AIO che ci ha accompagnati dignitosamente anche in situazioni complesse e sulla carta proibitive (come la recensione dell'i9-14900K).

Le prestazioni di raffreddamento si sono dimostrate in linea con quanto offerto dal un sistema precedente dotato di ventole di diametro maggiore e lo abbiamo utilizzato giornalmente con il 14600K di Intel registrando valori sovrapponibili con quelli dell'H115i Elite con livelli acustici abbastanza simili. In virtù del diametro inferiore, l'unica differenza tangibile è stata una maggiore tendenza all'aumento dei giri ma, all'atto pratico, questo non si è tradotto in picchi di rumorosità più elevati, oltre a risultare comunque un fenomeno molto limitato in frequenza.