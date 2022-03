Corsair K70 RGB Pro Recensione: una tastiera meccanica veloce e completa

Corsair non ha bisogno di presentazioni nel mercato PC, così come l'iconica gamma di tastiere K70. Nel corso del tempo questa linea di prodotti è stata sempre posizionata un gradino sotto la fascia top, presidiata dalla K95, ora però la casa americana ha deciso di fare un piccolo salto in avanti. La nuova K70 RGB Pro si configura infatti come una periferica destinata agli appassionati e ai professionisti del gaming, forte di soluzioni particolari, come l'elevato polling rate, che non tutti sono in grado di apprezzare.

A prescindere dalle prestazioni, le novità non mancano in questa K70 RGB Pro, venduta a 189.99 sul sito del produttore, un prezzo che testimonia il balzo in avanti a livello di posizionamento sul mercato, visto che la precedente K70 si fermava a 169.99 euro.

Bundle completo e grande trasportabilità

La K70 RGB Pro offre tutto quello che serve direttamente nel pack di vendita, davvero completo. Al suo interno troviamo il classico libretto con le istruzioni, un poggiapolsi in policarbonato rigido e il cavo di collegamento USB Type C - USB Type A.

A differenza di altri modelli che offrono un poggiapolsi morbido e spesso in similpelle qui ne troviamo uno in plastica rigida. Non si tratta di un problema, anzi nei periodi più caldi il comfort è superiore e causa meno sudorazione durante l'utilizzo. Molto interessante è poi il cavo di connessione staccabile, che permette di trasportare la tastiera con più semplicità.



La qualità costruttiva è molto buona, la scocca che circonda i tasti in policarbonato è ricoperta di uno strato di alluminio, nell'insieme l'impatto visivo è appagante e nonostante la buona quantità di pulsanti extra il layout italiano rimane sempre molto pulito. A tal proposito sono disponibili shortcut per la gestione dei file multimediali come anche una rotella per regolare il volume e un tasto per disattivare l'audio.

Non mancano poi, in alto sinistra, un pulsante per il cambio del profilo utente, uno per regolare la luminosità della retroilluminazione e uno per disattivare i tasti dedicati a Windows 11. Sempre nella parte alta, ma al centro, c'è un piccolo display con il logo di Corsair e alcune indicazioni sullo stato di funzionamento della tastiera, ad esempio qui viene indicato se l'audio è attivo o meno, o se il Caps Lock è acceso o spento.

Il connettore USB Type C è posto sul retro, al suo fianco trova spazio un pulsante che attiva la modalità torneo: questa disattiva le macro e rende l'illuminazione statica e con un singolo colore, per distrarre il meno possibile dalla competizione. A proposito di retroilluminazione, la troviamo completa per tutti i tasti, che possono essere gestiti singolarmente.

Una tastiera veloce e con un ottimo software

La nuova tastiera di Corsair è disponibile in diverse configurazioni per quanto riguarda gli switch, tutto dipende dal paese in cui si acquista la K70 RGB Pro. Noi abbiamo provato la variante con gli switch Cherry MX Red, un classico che non ha bisogno di presentazioni.

La risposta dei tasti è molto reattiva e lineare, non si sente il "click" tipico delle tastiere meccaniche e l'attuazione richiede pochissima pressione. Nel gaming ovviamente questo è un vantaggio, nella scrittura può esserlo ma tutto dipende dal vostro livello di precisione nella diteggiatura. Basta poca pressione per attivare un pulsante, questo si traduce in una scrittura molto rapida se si è precisi, ma in qualche errore in più se lo si è meno.

Sulla carta poi siamo di fronte a una delle tastiere più reattive oggi disponibili, grazie al polling rate fino a 8000 Hz, possibile per merito del processore AXON Hyper Processing montato a bordo. Abbiamo provato a percepire la differenza tra i 1000 e gli 8000 Hz e dobbiamo ammettere di non averla notata, probabilmente un professionista del gaming competitivo può trarne vantaggio, ma in un contesto normale è davvero difficile notare il miglioramento.

Sul fronte software la K70 Pro RGB viene gestita da iCue, che ormai da tempo accomuna tutti i prodotti di Corsair.

Ovviamente se avete un setup con molti prodotti Corsair il vantaggio è evidente, nel nostro caso abbiamo utilizzato la tastiera insieme a diversi dispositivi, come le cuffie Virtuoso RGB XR che abbiamo recensito o il case Corsair iCUE 5000X RGB provato poco tempo fa, e l'integrazione è totale e molto comoda. Da qui si possono personalizzare le funzioni dei tasti oppure creare delle macro, come anche gestire gli effetti di illuminazione, il tutto sincronizzato con altri prodotti compatibili con iCue. Tutte queste impostazioni possono essere salvate nel software oppure direttamente nella tastiera, grazie alla memoria integrata che permette di portare sempre con sé i propri settaggi preferiti anche se si è lontani dal PC usato abitualmente.