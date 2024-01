Corsair MP600 Elite 2TB Recensione: un SSD freddo e veloce, anche per PS5

La generazione videoludica in corso, oltre a fare largo uso dell'illuminazione in tempo reale, ha iniziato a tastare il terreno verso un'altra direzione, impiegando in un nuovo modo anche le prestazioni delle unità di archiviazione. È il caso di Ratchet & Clank: Rift Apart, titolo PS5 provato su PC proprio nel corso del 2023 e che poggia parte del suo gameplay anche sulla capacità da parte dell'unità di memoria di sostenere i caricamenti di diversi piani temporali.

Non è un caso che Sony abbia delle politiche stringenti sull'utilizzo di SSD, così come su PC è molto importante scegliere l'unità giusta per questi scopi. Una di queste è senza dubbio il nuovo Corsair MP600 Elite.



Specifiche da primo della classe

Il Corsair MP600 Elite è un'unità a stato solido che arriva sul mercato in doppia versione, ovvero con e senza dissipatore integrato, a seconda delle proprie necessità.

Ad esempio, chi ha bisogno di un SSD da inserire all'interno di uno slot già dissipato della propria scheda madre, potrà contare sulla versione priva di heatsink. Su PS5, invece, il primo modello rappresenta l'opzione giusta per garantire prestazioni e affidabilità.

Abbiamo testato un'unità da 2TB con dissipatore integrato, sebbene Corsair proponga entrambi i modelli anche nel taglio da 1TB. Nel nostro caso, abbiamo ricevuto la colorazione bianca, ma il nuovo MP600 Elite sarà disponibile anche con dissipatore completamente nero.

Molto interessante a livello di design, quest'ultimo abbraccia la scheda anche sul retro, mentre sul frontale propone una serie di cinque lamelle longitudinali per migliorare lo scambio termico. L'ultima di queste, verso il basso, è colorata di nero in entrambe le versioni, con una trama esagonale, l'iconico logo Corsair e la scritta MP600 Elite.

Il PCB dell'unità è completamente nero e il dissipatore può essere smontato del tutto attraverso quattro piccole viti a croce, nell'eventualità che vogliate impiegarlo, più in là, anche in altri contesti. Attenzione, però, a effettuare questa operazione con estrema attenzione e delicatezza, onde evitare di rompere la scheda in virtù dell'importante quantità di pasta termica applicata di fabbrica.

A livello di specifiche, trattandosi di un'unità compatibile con la più recente console di Sony, il nuovo MP600 Elite supera abbondantemente i requisiti tecnici per gli SSD supportati da PS5: si tratta, infatti, di un SSD PCIe Gen4 x4 che promette velocità di lettura e scrittura sequenziali rispettivamente fino a 7.000MB/s e 6.500 MB/s. In lettura e scrittura casuali, il dato passa a 1.0M e 1.2M.

Quanto alla longevità, Corsair garantisce una quantità di dati fino a 1.200TB, quindi non ci sarà da preoccuparsi per un bel po' di anni.



La memoria scelta da Corsair è di tipo TLC, ormai all'apice dell'affidabilità, la più impiegata in questa generazione per via delle velocità che è possibile raggiungere.

Il controller on board adottato dall'azienda, invece, è un Phison PS5027-E27T. Quanto ai consumi, Corsair stima una media di 5,7W per l'unità da 2TB. Le temperature operative previste non dovrebbero superare, invece, i 70 °C.

Passando al formato, il nuovo MP600 Elite è un'unità di archiviazione di tipo M.2 2280, dunque adatto anche in tal senso per PS5 e PC con slot di media lunghezza.



Provato su PC e PS5

Nella nostra prova, abbiamo prima di tutto provato l'unità su PC per i classici benchmark di rito.

Abbiamo potuto osservare che è necessario rimuovere entrambi i lati del dissipatore per poterlo inserire all'interno di uno slot già dissipato e in alcuni casi, anche mantenendo il top, andrà rimossa la placca posteriore. Non vi sono particolari operazioni da compiere, se non quella di smontare le placche metalliche con estrema attenzione: si tratta di un procedimento che, oltre a invalidare la garanzia, comporta molti rischi sul fronte funzionale in caso di danneggiamento. Sconsigliamo di portarla a termine se non si è totalmente consapevoli di ciò che si sta facendo.

La macchina di prova che abbiamo utilizzato per le nostre prove è basata su un processore Intel Core i5-14600K e 32 GB di RAM DDR5-5200 su base ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II. Nel corso delle nostre misurazioni, l'unità ha soddisfatto pienamente le specifiche distribuite dal produttore, indipendentemente dal fatto che sia stato utilizzato con o senza dissipatore, ottenendo velocità fino a 7.045 MB/s in lettura sequenziale e 6.457 in scrittura sequenziale.

Con l'heatsink integrato, durante i benchmark sintetici l'unità ha raggiunto una temperatura massima di 48 °C, mentre sfruttando l'armatura metallica della scheda madre si è fermato a un massimo di 44 °C. La differenza è, dunque, solo marginale e soprattutto si è rivelato in entrambi i casi ben lontano rispetto alle temperature limite suggerite da Corsair.



A questo punto, abbiamo deciso di verificare la compatibilità con PS5. Abbiamo seguito la guida per installare un SSD su PS5 accedendo al vano di espansione.

Su PS5 è essenziale utilizzare l'unità con il dissipatore originale Corsair, senza apportare alcun tipo di modifica.

Dopo aver rimosso il pannello di copertura dal lato del lettore Bluray, ci sarà da smontare una placca metallica. Dopodiché, dovrete fare molta attenzione nell'inserimento dell'unità, poiché la vite per il serraggio è già presente nello slot, sostenuta da uno spessore metallico che dovrete rimuovere insieme alla vite e spostare nel foro della lunghezza adatta all'unità. In questo caso, spostate lo spessore sull'"80" e inserite l'unità nello slot. Con una leggera pressione portatelo in sede e bloccatelo con la vite in dotazione.

Installata l'unità, richiudete lo sportello: se avete montato correttamente l'SSD, non dovrebbe fare alcuno spessore e la placca metallica di protezione dovrebbe rimontarsi senza resistenza. Adesso, procedete rimontando la cover laterale della console.

Una volta riaccesa la PS5, un messaggio conferma l'avvenuta installazione di una nuova unità di archiviazione. La console chiederà di formattarla per renderla compatibile come memoria per l'installazione dei giochi. L'intero processo dovrebbe durare pochi secondi, dopodiché verrete catapultati nella vostra home.

Per verificare che tutto sia andato a buon fine, potete andare su Impostazioni e spostarvi su Memoria di archiviazione, dove dovrebbe spuntare la voce Corsair MP600 Elite.

Lo abbiamo provato subito, spostando in una manciata di secondi tutti i 35GB di Ratchet & Clank: Rift Apart. Durante le nostre prove, il gioco si è comportato esattamente come quando utilizzato direttamente dalla memoria di sistema, senza dare mai alcun problema.

Discorso simile su PC, dove abbiamo provato lo stesso titolo con tempi di caricamento dei piani dimensionali ridotti all'osso.

L'unità si è comportata molto bene in ogni contesto, superando ampiamente le aspettative che avevamo. Il prezzo per l'Italia è di 119,99 euro per la versione da 1TB, mentre il modello da 2TB viene venduto a 209,99 euro, pienamente in linea con quanto offerto dal prodotto.