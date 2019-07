Corsair Nightsword RGB Recensione: mouse a 18000 DPI con peso regolabile

Il mercato dei mouse da gaming viene spesso snobbato dagli appassionati, ma in realtà comprende prodotti in grado di migliorare sensibilmente l'esperienza di gioco. Certo, l'utente medio non ha chiaramente bisogno di chissà quale dispositivo, ma coloro che vogliono ottenere il massimo dal proprio PC da gaming non possono che accompagnarlo con periferiche di qualità. Corsair Nightsword RGB cerca di soddisfare quest'esigenza, proponendosi come il non plus ultra dei mouse da gioco, grazie alla presenza di un sensore da 18.000 DPI e alla possibilità di regolare il peso.

Esistono ovviamente anche altre soluzioni di fascia alta, ma ben poche offrono le stesse possibilità del mouse Nightsword RGB, che viene venduto a un prezzo di 79,99 euro su Amazon Italia. Sarà riuscita l'azienda californiana a realizzare un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo? Scopriamolo nella nostra recensione!



Un mouse atipico

Corsair Nightsword si presenta agli occhi dei giocatori con un packaging minimale, che mantiene il classico colore giallo del brand e riporta le informazioni in merito al prodotto sul retro. Rimuovere il mouse dalla confezione è questione di una manciata di istanti, con la scatola che ospita anche una guida all'installazione e sei pesi di due diverse serie (tre da 2,8 grammi e tre da 4,5 grammi). Il bundle non manca chiaramente di comunicare all'acquirente i principali pregi del prodotto: il sensore ottico da 18.000 DPI e il peso regolabile da 119 grammi a 141 grammi. Il sensore ottico è eccellente, su questo c'è poco da dire: la precisione è ai massimi livelli e gli elevati DPI si fanno sentire positivamente soprattutto durante l'utilizzo di titoli FPS o MOBA, giusto per citare due generi in cui il Nightsword RGB dà il meglio di sé.



La regolazione del peso fornisce invece una possibilità di personalizzazione in più, che permette all'utente di usufruire al meglio dell'esperienza di gioco. I sei pesi inclusi nella confezione di vendita vanno riposti nella parte posteriore del mouse, dove è presente uno sportello rimovibile.

Insomma, il Corsair Nightsword non è uno di quei mouse massicci e pesanti che si vedono spesso in giro, bensì un prodotto ampiamente personalizzabile anche per quanto riguarda "la stazza". Le dimensioni sono però importanti rispetto a quelle offerte da altre soluzioni: 86 x 43 x 129 mm.



Corsair è quindi andata a ripescare il concetto di regolazione del peso, possibilità che non si vede spesso per quanto riguarda il mercato dei mouse da gaming. Forse l'ultimo prodotto di questo tipo realizzato da altri produttori è stato il Logitech G502 Proteus Spectrum, originariamente uscito nel 2016.

In ogni caso, in linea generale, si sono visti pochi mouse con regolazione del peso negli ultimi anni, perlomeno per quanto riguarda le aziende maggiori. Il motivo in realtà c'è: stiamo parlando di una funzionalità pensata principalmente per gli utenti che vogliono giocare a livello competitivo, una nicchia ben precisa, ma non è escluso che anche altri giocatori perfezionisti trovino soddisfazione nel calibrare il loro Nightsword.



A livello di design, il Nightsword RGB dispone di un look piuttosto aggressivo, con il logo di Corsair presente nella parte anteriore, la zona antistante la rotellina e alcuni inserti illuminati tramite LED RGB. In linea generale, il look del mouse non ci ha convinto molto: esso non riesce a distinguersi dagli altri prodotti presenti sul mercato e va a perdersi in una miriade di mouse tutti uguali.

L'aspetto che ci ha fatto storcere di più il naso è però il posizionamento di alcuni pulsanti, che non rendono comodo il loro utilizzo. Per fare un esempio, i pulsanti per cambiare DPI sono posti in alto a sinistra e vanno a occupare parte dello spazio del pulsante sinistro del mouse.



Questo non consente, a nostro modo di vedere, di utilizzare velocemente questa funzionalità, visto che bisogna cambiare, seppur leggermente, la presa del mouse durante il gaming. Per il resto, l'ergonomia risulta buona e tutti gli altri tasti sono tranquillamente raggiungibili senza troppo sforzo durante le sessioni di gioco. Questo anche grazie alla forma sagomata, che consente al mouse di risultare alquanto comodo. In particolare, le linee morbide si adattano bene a mani non troppo minute.



Parlando della solidità costruttiva, quest'ultima è buona e possiamo assicurarvi che si tratta di un prodotto robusto e durevole, sebbene ci siano delle soluzioni che utilizzano materiali più "pregiati". Per quanto riguarda i tasti, il Nightsword RGB dispone di 8 tasti programmabili. Tra questi, segnaliamo i due pulsanti Avanti e Indietro presenti al centro sul lato sinistro e il grande pulsante per la "modalità cecchino", che riduce la sensibilità rispetto all'impostazione di default e garantisce quindi maggior precisione. In questo caso la sensibilità viene portata a 400 DPI.



Tutti i pulsanti dispongono di switch Omron (distanza di attuazione di 0,45 mm) e sono certificati per 50 milioni di attuazioni. Vale la pena spendere qualche parola anche sul cavo da 1.8 metri in dotazione, caratterizzato da un involucro che sacrifica un po' la flessibilità in favore di una resistenza considerevolmente maggiorata.



Software

Le funzionalità più interessanti si fanno però vedere utilizzando il software iCUE, scaricabile dal sito ufficiale di Corsair. Quest'ultimo permette infatti di gestire al meglio il sistema dei pesi, rilevando in tempo reale la massa totale del mouse e il suo baricentro. Quest'ultimo si sposterà chiaramente sui vari assi in base a dove vengono inseriti i pesi, permettendo all'utente di sperimentare una configurazione personalizzata.



Il giocatore professionista può quindi testare con calma il posizionamento dei pesi, trovando quello adatto alle sue esigenze. Le informazioni fornite dal software iCUE risultano quindi piuttosto utili per comprendere al meglio il funzionamento di questo nuovo sistema e padroneggiarlo a dovere.



Non manca poi la possibilità di gestire il sistema di illuminazione RGB che ricopre quattro zone. In particolare, iCUE mette a disposizione diversi preset di cicli ed effetti, che possono anche essere modificati a piacimento dall'utente. Da segnalare inoltre la presenza di una memoria interna, che consente a Nightsword RGB di salvare fino a tre profili personalizzati che comprendono le impostazioni legate alle macro, alle prestazioni e all'illuminazione.

La funzionalità che ci ha più sorpreso è però quella relativa alla calibrazione della superficie. iCUE implementa un test che rileva le caratteristiche della superficie su cui è appoggiato il mouse, modificando di conseguenza i parametri di Nightsword RGB.



Nel nostro caso, la calibrazione era già stata effettuata di default, visto che stavamo utilizzando il comodo tappetino Corsair MM350 (che potete vedere nelle foto allegate alla recensione), pensato proprio per essere utilizzato con questo mouse. Nel caso foste interessati, potete acquistare il tappetino a un prezzo di 39,99 euro su Amazon Italia.

Tuttavia, abbiamo provato a utilizzare il mouse anche su altre superfici e qui la calibrazione ha veramente reso migliori le prestazioni del dispositivo. Può sembrare una cosa di poco conto, ma in realtà la possibilità di calibrare la superficie in modo automatico può risultare molto utile per gli utenti che non sono molto esperti in questo campo. Insomma, il comparto software sviluppato da Corsair è quantomai completo e funziona bene sotto ogni punto di vista. Ottimo lavoro!



Pensato per giocatori professionisti

Durante le nostre prove, il mouse di Corsair ha confermato la bontà di uno dei migliori sensori ottici attualmente presenti sul mercato, il PixArt PMW3391, dotato di una sensibilità massima fissata a 18.000 DPI, un valore molto alto, con con un polling rate di 1000 Hz, la soglia standard per questo genere di periferiche. In ogni caso la sensibilità è regolabile con intervalli di risoluzione di 1 DPI a partire da 100 DPI. La precisione durante le sessioni di gioco si è rivelata eccellente, siamo dunque rimasti soddisfatti dal Nightsword RGB sotto questo punto di vista. L'accelerazione del mouse arriva poi a 50G.

Qui però entra in gioco l'annosa questione: servono davvero 18.000 DPI? Chiaramente questo dipende da cosa si sta cercando. Come detto in precedenza, il Nightsword RGB si rivolge a un target d'utenza molto esigente in termini di esperienza di gioco, ovvero coloro che vogliono puntare al livello competitivo di titoli FPS e MOBA. In questo caso, credeteci, una sensibilità di questo tipo fa davvero la differenza e l'utente si ritrova in un altro mondo rispetto a un mouse non pensato per questo utilizzo.



Per il resto, il peso del Nightsword RGB (119 grammi) lo rende adatto sia a titoli strategici (MOBA o RTS) che alle frenetiche battaglie di un FPS, anche da un punto di vista competitivo. L'efficienza del sensore si mantiene ad altissimi livelli in diversi scenari di utilizzo, anche grazie all'ottimo grip, che offre una maggiore sensazione di controllo sul mouse. In questo modo non si ha mai l'impressione che la periferica sfugga al comando della mano, anche nelle situazioni di gioco più concitate.