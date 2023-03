Corsair TC100 Relaxed: una sedia gaming bella, comoda e al giusto prezzo

Destreggiarsi nel panorama delle sedie da gaming è diventato difficile. L'offerta è a dir poco strabordante, si passa da brand sconosciuti a Ikea, nel mezzo ci sono poi tutti i più importanti produttori di periferiche da gaming, come Corsair, che con la TC100 Relax ha trovato il giusto compromesso in diversi ambiti. Questa sedia è infatti semplice da montare, è realizzata con buoni materiali e offre una seduta comoda ed ergonomica. Non bastasse questo, la casa californiana l'ha lanciata sul mercato al prezzo di 219€, una cifra perfettamente congrua con quanto offerto.

Installazione semplice e design azzeccato

Corsair TC100 Relax arriva in un imballo curato a puntino, ogni componente smontato è protetto da cartone e da pluriball. A differenza di prodotti di marche meno note il rischio di danneggiamenti durante il trasporto è praticamente nullo. L'attenzione per la confezione è resa palese anche dalle viti, ordinate in un contenitore di plastica con indicazioni chiare sulla loro tipologia e quantità.

Un difetto? Nel nostro sample mancava il libretto di istruzioni, non sappiamo se nella versione commerciale è disponibile, ma sul sito del produttore si trovano comunque le indicazioni per l'assemblaggio. Il lato positivo è che si è sprecata meno carta in questo modo.

Istruzioni a parte il montaggio ha richiesto circa 20 minuti e si può fare anche da soli, a conferma della sua semplicità. In questo frangente l'unico particolare a cui bisogna fare attenzione sono i braccioli, questi infatti possono essere regolati in larghezza ma una volta fissate le viti non possono essere più mossi, se non togliendo le viti stesse. Una regolazione in questo ambito avrebbe fatto comodo, ma si tratta di una feature che avrebbe alzato il prezzo.

La sedia che abbiamo provato è in tessuto con colorazione grigio e nera, dello stesso materiale è disponibile anche la variante nera. In alternativa è possibile puntare sull'ecopelle, questa disponibile solo in nero. Il design è uno dei punti forti del prodotto a nostro avviso, con uno stile aggressivo ma non esagerato, inoltre parti meccaniche e viti sono nascoste alla vista da coperture in plastica, per rendere più armonioso l'insieme.

Relax e solidità

Entrando più nello specifico nei materiali utilizzati per questa TC100 Relaxed, Corsair ne ha impiegati di ottima qualità. L'imbottitura può sembrare rigida alla prima seduta ma in poco tempo si adatta alla posizione che si tiene solitamente mentre la struttura è in acciaio, con un sistema di sollevamento a gas di classe 4. Questo permette un'escursione in altezza fino a 100 mm.

I braccioli possono essere regolati in altezza tramite un semplice meccanismo, una funzione che abbiamo trovato molto comoda per adattare meglio la sedia alle proprie esigenze. Anche qui la qualità costruttiva si vede, spesso vengono impiegati dei braccioli in plastica rigida, qui invece sono leggermente morbidi, aumentando il comfort durante le lunghe sessioni di lavoro o di gioco. La sedia è reclinabile da 90 a 160 gradi attraverso un meccanismo che la inclina in modo fluido, mantenendo per altro la stabilità anche con la sedia completamente abbassata.

Apprezzabili sono poi i due cuscini forniti in dotazione, uno per la zona lombare e l'altro per la testa. Il primo è realizzato con un materiale ad alta densità, che può sembrare rigido all'inizio ma che si adatta bene alla seduta, mentre il secondo è in memory foam. Positivo è anche il riscontro sulle ruote, all'apparenza solide e scorrevoli durante gli spostamenti (sconsigliamo comunque di farci delle gare in ufficio). Insomma, l'esperienza che abbiamo avuto con la TC100 Relaxed è decisamente positiva, la seduta è comoda e ampia, le possibilità di regolazione non mancano e il supporto per il collo e per la zona lombare fanno bene il loro lavoro. Lo schienale sfoderabile per essere lavato è infine la ciliegina sulla torta di un prodotto decisamente convincente.