Corsair Xeneon 27QHD240 Recensione: 27', OLED e 240 Hz, cosa volere di più?

Nelle ultime due generazioni di monitor, uno dei grandi sogni degli appassionati è diventato realtà con l'approdo sul mercato delle prime soluzioni animate da pixel autoilluminanti. Dapprima disponibili solo con alcune importanti limitazioni, non ultima la diagonale, oggi la proposta è sempre più ampia e include schermi di tutti i tipi, flessibili, curvi, con rapporto tradizionale, ultrawide o addirittura super ultrawide. Una delle combo più apprezzate dagli utenti, soprattutto dai giocatori tipicamente da scrivania, era quella tra i classici 27 pollici con risoluzione QHD e refresh rate elevato.

Finalmente, anche quest'opzione è diventata realtà e sono diversi i brand che ci hanno puntato, a dimostrazione della sua popolarità. Una delle proposte più attese era quella di Corsair, con cui abbiamo avuto modo di passare qualche piacevole settimana di gioco.



Una grande famiglia

Il nuovo Corsair Xeneon 27QHD240 è un prodotto molto interessante perché aggiunge carne al fuoco in un mercato molto bilanciato.

Solo ad aprile 2023, infatti, parlavamo di uno dei suoi diretti competitor nella recensione dell'Asus ROG Swift PG27AQDM, mentre bisogna risalire a gennaio per la presentazione del primo della grande famiglia, l'LG Ultragear 27GR95QE.

Il fil rouge fra i tre monitor è proprio il pannello, il medesimo OLED flat da 27 pollici, con frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz e tecnologia Micro-Lens Array, che ricade sotto il nome commerciale di OLED META, di LG Display.

Anche i prezzi sono sostanzialmente allineati, con l'Ultragear che inizia a calare di street price, ma al dettaglio il prezzo differisce di più o meno 50 euro a seconda del modello, con l'Asus ROG disponibile intorno ai 1.200 euro, l'LG sui 1.100 e il Corsair Xeneon a metà strada con i suoi 1.149 euro.

Risulta chiaro, quindi, che questa partita si gioca su sottilissime differenze, che però possono essere dirimenti per il proprio stile e modalità d'uso, e sulla mera preferenza personale.



Un'offerta più che completa

Se guardiamo alla scheda tecnica, tuttavia, il monitor di Corsair risulta piuttosto equilibrato e forse il più completo del lotto, puntando meno sui fronzoli e più sull'essenzialità della sua proposta.

L'estetica, tanto per cominciare, si risolve come per il resto della famiglia con linee rigide e squadrate, con un gioco di geometrie sul dorso, in rilievo, e un singolo LED di stato sul margine basso del frontale.

Lo Xeneon 27QHD240 si presenta con un pannello pressoché nudo, rivestito da una sottile lamina che gli conferisce robustezza senza intaccarne lo spessore, ridotto ad appena 5 millimetri. Diverso il discorso per l'elettronica, che ovviamente si estende sul dorso per 4 centimetri di profondità con un box a base trapezoidale.

Al centro troviamo l'aggancio rapido per il piedistallo e i quattro fori per l'attacco VESA 100X100. Disposti simmetricamente, ai lati di quest'ultimo, troviamo tutti i terminali, rivolti verso il muro e quindi estremamente facili da raggiungere e gestire al volo.

Sulla sinistra sono collocate, dall'alto verso il basso, due HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4 e una Type-C con supporto DP, oltre al connettore per l'alimentazione (con alimentatore da 180W in dotazione).

Sull'altro lato, invece, una Type-C con upstream dal PC e un Hub da quattro USB-A tradizionali, oltre al jack da 3,5 mm per collegare cuffie o set audio esterni.

Una dotazione più che completa e i più attenti avranno già notato la prima differenza, ad esempio, con il ROG, che invece si fermava alle HDMI 2.0 (nonostante per questa combinazione non sia necessario andare oltre).

Il pannello scelto da Corsair, come già accennato, è un OLED flat da 27 pollici, con risoluzione QHD e rapporto d'aspetto 16:9. Alla risoluzione (1440p) corrisponde un refresh rate che arriva a 240 Hz, quindi adatto anche al gaming competitivo ad alto framerate e bassa latenza. I tempi di risposta sono ridotti all'osso anche qui, con 0,3 ms GtG dichiarati dall'azienda.

Il pannello sfrutta le microlenti per ottenere una luminosità di 450 nit su tutto il pannello, con un picco di 800 nit su finestre al 10% e addirittura 1000 nit al 3%.

Si tratta di valori abbastanza buoni ma non al top, aiutati nella resa finale dalla finitura antiriflesso del pannello.

La copertura colore sRGB è completa (100%), mentre nello spazio DCI-P3 si arriva al 98%.



Oltre alle specifiche puramente tecniche, il nuovo Xeneon brilla anche per tecnologie e per soluzioni che migliorano - o perlomeno provano a modificare - la "Quality of life".

Quest'ultimo aspetto è particolarmente rappresentato dal sensore di prossimità posto sul margine inferiore del display, in corrispondenza dei tasti e del joystick per la navigazione nel menu OSD.

Avvicinando la mano, il sensore rileverà la nostra intenzione di interagire col menu e mostrerà a schermo le varie opzioni, in corrispondenza dei relativi tasti, facilitando non di poco l'interazione con lo stesso. Il rovescio della medaglia è che, non avendo un sistema audio integrato, se avete una soundbar nella parte bassa vi troverete a farci i conti anche se volevate solo regolare il volume. Al netto di situazioni limite, in cui comunque non risulta mai fastidioso (ha un timer di spegnimento automatico, quindi l'impatto è davvero minimo), questo sensore fa il suo dovere con puntualità e precisione, rendendo un po' più semplice la vita con un approccio intelligente.

A bordo troviamo anche il VRR, quindi la compatibilità NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, ma le tecnologie a corredo non finiscono qui, dal momento che troviamo anche un sistema di prevenzione del burn-in in caso di utilizzo prolungato oltre all'ottimo KVM Switch con modalità Picture-in-Picture e Picture-By-Picture, entrambe apprezzabili ma non necessariamente rivoluzionarie su un pannello con una diagonale contenuta.



Nella nostra esperienza abbiamo apprezzato particolarmente la solidità costruttiva, con una plastica di alta qualità e finiture piacevoli al tatto e alla vista, e il generale il piedistallo, che consente un'ampia escursione fino a 10 centimetri e la rotazione fino a 90 gradi, consentendo di metterlo anche in modalità portrait.

Convince meno, come anticipato, la luminosità, infatti, spalle alla finestra, di giorno, l'esperienza potrebbe non essere delle più esaltanti. Molto spesso ci siamo trovati nella condizione di dover angolare lo schermo per far fronte alla luce diretta, caratteristica che lo pone chiaramente un passo indietro rispetto al ROG, che invece godeva di uno spunto in più, sia in SDR che in HDR. Si tratta chiaramente di casi limite, mentre in generale la finitura antiriflesso riesce a metterci più di una pezza per rendere più semplice la gestione dell'ambiente esterno.

In condizioni ottimali di luce ambientale, invece, la sua resa è semplicemente superba, complice ovviamente la presenza di un pannello OLED con contrasti infiniti, neri profondi e angoli di visuale impareggiabili.

L'uniformità del pannello è eccezionale, così come la resa dei colori è molto buona anche di fabbrica.

I preset disponibili nel menu OSD sono Standard, Testo, Film, Gioco e Creatività, oltre al profilo specifico per lo spazio sRGB.



La riproduzione dei testi è piuttosto buona e la lettura è abbastanza chiara e nitida. Questo schermo può essere utilizzato anche per la navigazione web e l'uso ufficio, ma sarebbe sprecato se si tende a utilizzare lo schermo più per questi scopi che per altro. Quanto alla resa in gioco, il pannello si è dimostrato sempre all'altezza della situazione, sia nel gaming più rilassato che nei più frenetici scenari competitivi, dove la totale assenza di ghosting, tearing e banding dei colori rendono le immagini chiare e nitide in ogni contesto di gioco.

Il suo regno è chiaramente quello del gaming, ancora meglio da PC ma non disdegna affatto l'uso su console, come dimostrato dalla compatibilità, oltre al VRR, verso i segnali in ingresso 4K/60 e 4K/120 sia da PlayStation 5 che da Xbox Series X, con cui non abbiamo avuto alcun problema nell'utilizzo quotidiano come driver da gioco principale; tuttavia, come accennato poco sopra, è su PC che rende al meglio, aprendo le porte ai 240 Hz e quindi a una cospicua riduzione della latenza complessiva e, di conseguenza, anche dell'input lag.

Un altro elemento che suggerisce la sua propensione verso più input e quindi verso il mondo console è la presenza del KVM switch con modalità PBP e PiP per l'utilizzo di più fonti di segnale, feature in comune con la proposta di Asus ma che lo rende sicuramente più appetibile rispetto all'Ultragear di LG.