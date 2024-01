Creative Live! Meet 4K Recensione: videochiamate incredibili grazie all'IA

Con l'arrivo di funzioni come Continuity Camera per iPhone e del corrispettivo per Android (implementato nella QPR1 di Android 14), qualcuno potrebbe pensare che il mercato delle webcam sia destinato al collasso, dal momento che le fotocamere per PC - spesso di bassa qualità, oppure con un rapporto qualità-prezzo misero - verranno presto sostituite direttamente dagli smartphone, che rappresentano ormai un'alternativa "a costo zero" e con degli obiettivi di qualità indubbiamente maggiore. La previsione potrebbe persino essere corretta, ma le webcam restano fondamentali in alcuni contesti ben precisi, specie nel mondo del lavoro: quale sala conferenze non ha una videocamera per PC? E soprattutto: quale azienda vorrebbe fare brutta figura con un cliente a causa di una webcam in bassa risoluzione o di un microfono malfunzionante? È proprio per questa nicchia di utenti - professionisti prima che consumatori - che Creative ha lanciato Live! Meet 4K, una webcam con delle specifiche tecniche, un design e un prezzo davvero da capogiro!



Hardware e design ottimi, ma la magia sta nell'IA

Che Creative Live! Meet 4K sia un prodotto per le aziende e per i professionisti lo si capisce fin dalla confezione. O, ancora prima, dal prezzo: 349,99 Euro, sullo shop online di Creative.

Decidendo di acquistare la webcam, però, ricevere un pacchetto che più completo non si può: all'interno della scatola abbiamo infatti il corpo della webcam, un telecomando per controllare il device da remoto (in alternativa ai pulsanti a sfioramento sul pannello superiore), tre adattatori per diverse tipologie di prese elettriche e due cavi, uno di alimentazione e uno da USB-C a USB-A 2.0 per la trasmissione dei dati dal dispositivo al PC e viceversa. A questi si somma un manualetto "a foglio illustrativo", che potrebbe essere molto utile per chi non ha particolare dimestichezza con la tecnologia. In ogni caso, la fotocamera è un dispositivo plug-and-play perfetto, dal momento che non richiede di installare software o driver aggiuntivi al primo collegamento, mentre funziona senza batter ciglio sia su PC Windows che su Mac. Se proprio vogliamo fare una critica al corpo della webcam è che esso manca di opzioni di I/O: la Creative Live! Meet 4K ha solo un'uscita USB-C, perciò non può essere collegata a più PC al contempo, vista anche la mancanza di connettività wireless o Bluetooth. Non che si tratti di un problema insormontabile, ovviamente: gran parte delle webcam sono fatte così, perciò non c'è nulla di cui lamentarsi.



Passando al corpo del prodotto, invece, fare critiche è impossibile: il design è moderno, minimale e azzeccato, con una forma che ricorda un prodotto della linea Alexa di Amazon per via della presenza di un anello LED che si illumina di blu quando il dispositivo è pronto per l'utilizzo.

La Creative Live! Meet 4K può essere idealmente divisa in due parti. Quella superiore è occupata da un sensore CMOS Sony Starvis IMX415 da 1/2.8", che permette riprese in 4K fino a 25 fps e in QHD e FHD a 30 fps. L'apertura f/2.2, insieme ad un campo visivo da 115°, inoltre, permettono alla fotocamera di "spostarsi" per seguire il soggetto, garantendo la centratura dell'utente nell'inquadratura. La feature è resa possibile da un pizzico di magia dell'IA, che non guasta mai: il software della telecamera, infatti, è in grado di riconoscere il soggetto e di "agganciarlo", effettuando lo zoom (che in digitale arriva fino a 7x) sul volto e seguendo l'utente quando - per esempio - si sposta leggermente davanti allo schermo. Come se ciò non bastasse, la fotocamera utilizza l'Intelligenza Artificiale per aggiustare l'inquadratura quando i soggetti sono numerosi, in modo da mostrare il volto di tutti (se possibile, ovviamente). In questo modo, anche le videochiamate di gruppo risultano semplici, eleganti e meno caotiche del solito: non è necessario ruotare fisicamente la webcam a seconda dell'interlocutore che sta parlando, mentre la "regia" dell'IA non fa mai cilecca.

In ogni caso, se l'idea che l'Intelligenza Artificiale vi guardi non vi piace, potete sempre spegnerla con un tocco sul pannello superiore della webcam o con una pressione di un pulsante sul telecomando.



Con una pressione aggiuntiva dei medesimi pulsanti, inoltre, è possibile attivare la modalità di tracking IA, che si focalizza in automatico sul viso del soggetto inquadrato, assicurandosi che si trovi sempre al centro dell'immagine.

Non solo: la feature permette anche di controllare l'IA stessa tramite un paio di gesti. Facendo toccare il pollice e l'indice (il segno "OK", per intenderci), attiverete la modalità tracking IA e la fotocamera effettuerà lo zoom sul vostro volto. Mostrando il palmo della mano con le dita distese, invece, interromperete il tracking e il dispositivo effettuerà uno zoom out dal vostro volto. Questi medesimi controlli sono eseguibili anche dal telecomando e dal pannello superiore del dispositivo. A proposito di questo pannello, su di esso troviamo i comandi per alzare e abbassare il volume e quelli per attivare e disattivare la fotocamera o il microfono, permettendovi facilmente di effettuare chiamate senza audio o senza video senza dover armeggiare con il software di video-conferencing che state utilizzando.

Non che la Creative Live! Meet 4K abbia problemi di compatibilità con le principali piattaforme, ovviamente: le nostre prove su Google Meet, Microsoft Teams, FaceTime e Zoom sono andate lisce come l'olio, ma non ci poteva aspettare nulla di diverso da un prodotto che fa dell'affidabilità il suo cavallo di battaglia. Ottima la scelta di inserire più sistemi di controllo al contempo: anche se il telecomando potrà sembrare ridondante al di fuori di una sala conferenze, il tris di soluzioni previsto da Creative permette di gestire al meglio la webcam anche quando viene appesa ad un proiettore o posizionata su una mensola e non può essere facilmente raggiunta.



Un audio limpido, un software da migliorare

Torniamo alla nostra analisi "pezzo per pezzo" della webcam: dopo aver visto la parte superiore, ci spostiamo nella metà sottostante, che è occupata da un gigantesco altoparlante con driver da 40 mm al magnete al neodimio, che offre un audio semplicemente spettacolare, sia durante le videochiamate che nel caso della riproduzione di audio e video dal PC.

Ovviamente la soluzione di Creative non è stata pensata per riprodurre film e musica, ma se la cava decisamente bene anche sotto questo punto di vista: un ottimo valore aggiunto, che potrebbe magari fare la felicità di quei professionisti che fanno riunioni direttamente dalla postazione di lavoro e che, tra una call e l'altra, non disdegnano l'ascolto di un podcast o di qualche brano musicale. Così come l'output audio è perfetto, anche l'input non mostra alcuna carenza: il device vanta ben quattro microfoni unidirezionali sul pannello superiore, garantendo un audio chiaro quando a parlare è una sola persona e un'esperienza ottimale anche quando le voci provengono da più lati della medesima scrivania (o del medesimo ufficio). Ci sono poi un paio di funzionalità audio lato software che migliorano ulteriormente l'esperienza: i loro nomi sono NoiseClean, in versione "in" e "out" e VoiceDetect. La prima permette di eliminare il rumore di fondo sia dal lato di chi usa la webcam (in modalità "in") che dal lato dell'interlocutore (in modalità "out", agendo sull'output dell'altoparlante); la seconda, invece, capta automaticamente la voce, alzando il volume dell'utente che sta parlando e abbassandolo quando ha finito.



Come dicevamo, l'esperienza con Creative Live! Meet 4K è essenzialmente plug-and-play, anche se esistono alcune funzioni - come le già citate VoiceDirect e NoiseClean - che possono essere attivate solo scaricando l'app ufficiale di Creative e registrandovi nel database dell'azienda creando un account gratuito. Fatto ciò, potrete accedere al Kit SmartComm, con alcune feature aggiuntive per semplificare ulteriormente la vostra esperienza d'uso. Sfortunatamente, stando alla pagina di supporto di Creative l'app per Creative Live! Meet 4K è disponibile solo per Windows 10 e 11, mentre su Mac - nonostante l'encomiabile presenza di guide e FAQ pensate anche per il sistema operativo di Apple - il software non sembra essere disponibile sul sito web dell'azienda.

Abbiamo comunque effettuato una prova tramite l'app di Creative disponibile sul Mac App Store, ma il nostro test si è rivelato inconcludente, riscontrando problemi con l'app ancora prima di poter effettuare il pairing con il dispositivo, che comunque non sembra venire riconosciuto dal software quando viene collegato al Mac. Ciononostante, quella offerta dalla webcam resta comunque un'esperienza plug-and-play tutto sommato completa anche su macOS. Su Windows, invece, l'esperienza è del tutto fluida e le funzioni aggiuntive si attivano con un paio di click o poco più.