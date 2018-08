D-Link DIR-882 EXO AC2600 Recensione: un buon router per il gaming

Tecnologie come il Wi-Fi hanno sdoganato ormai da tempo le reti senza fili, ma è solamente negli ultimi anni che nelle case hanno iniziato a fare la loro comparsa router wireless indirizzati ad un uso intensivo delle connessioni via etere. Una delle tipologie d'utenza più esigenti in tal senso sono i videogiocatori. Infatti, i gamer hanno bisogno di tempi di risposta adeguati per giocare al meglio online, cosa che non può avvenire con una rete poco ottimizzata o satura di dispositivi. Ecco, allora, che le aziende hanno colto l'occasione al volo, proponendo diverse soluzioni, da quelle più economiche a quelle pensate per chi non vuole avere il minimo lag.

Ricade sicuramente in quest'ultima tipologia il router che andiamo oggi a recensire: D-Link DIR-882 EXO AC2600. Si tratta di un apparato in grado di rendere la rete domestica veloce e performante, grazie a svariate tecnologie che ottimizzano il traffico e alle 4 antenne installate sulla sua scocca che ampliano la copertura del segnale. Il router in questione è attualmente venduto ad un prezzo di circa 101 euro su Amazon.it, una cifra sicuramente importante, ma inferiore a molte altre soluzioni presenti sul mercato.

Pack di vendita, design e connessioni

Il design del router D-Link DIR-882 EXO AC2600 è più sobrio della media dei prodotti da gaming e va quindi ad accaparrarsi quella fascia d'utenza che non ama le forme troppo aggressive. Nonostante questo, le linee oblique sporgerti sono piacevoli da vedere e il risultato finale, con il logo D-Link e le quattro antenne in bella vista, si fa apprezzare. A questo vanno ad aggiungersi delle dimensioni relativamente contenute. Quelle del D-Link DIR-882 EXO AC2600 sono di 254 x 177.8 x 44.5 mm, per un peso di 565 grammi. L'ampia base di sostegno si è rivelata molto solida e le quattro antenne dual-band regolabili poste ai lati del dispositivo fanno sicuramente la loro figura. Nella parte superiore sono anche presenti i 6 LED di stato che danno un riferimento sullo stato di utilizzo del router.

Passando alle connessioni, esse si trovano sul retro, dove troviamo una porta Gigabit WAN RJ45, quattro porte Gigabit LAN RJ45 10/100/1000, una porta USB 2.0, il foro per il reset, il tasto d'accensione, il pulsante per attivare/disattivare il Wi-Fi e l'immancabile tasto WPS. Sulla parte anteriore, invece, troviamo una porta USB 3.0. Ottimo il pack di vendita, con una confezione che spiega in modo molto semplice tutte le funzionalità che è in grado di svolgere il router. All'interno di essa, oltre al router, troviamo la Quick Install Guide, la Wi-Fi Configuration Card (con dati per il primo accesso), l'alimentatore e un cavo di rete. Uno dei punti fondamentali per questo tipo di prodotti è la facilità di configurazione. Sotto questo punto di vista D-Link DIR-882 EXO se la cava molto bene, con una velocissima installazione guidata che in meno di 5 minuti vi consentirà di iniziare a utilizzare il vostro router.

Caratteristiche tecniche

D-Link DIR-882 EXO AC2600 supporta le migliori tecnologie di trasmissione oggi disponibili. La connessione senza fili funziona in modo simultaneo sulle due frequenze disponibili di 2.4 e 5 GHz, con la prima ad offrire un massimo di 800 Mbps e la seconda 1733 Mbps. Attenzione però: per attivare le due frequenze su SSID differenti, dovrete necessariamente disabilitare l'opzione "Smart Connect", che di default non vi permette di effettuare il tutto. Il router supporta 4 stream di dati per offrire un maggiore throughput. Pieno supporto alla tecnologia MU-MIMO, che consente prestazioni elevate anche in caso di più dispositivi connessi contemporaneamente. Troviamo poi il QoS, in grado di ottimizzare la rete dando priorità ai pacchetti in base alla tipologia e al loro utilizzo finale.

Per farvi un esempio concreto, esso potrebbe fornire più banda a un dispositivo su cui si sta guardando un film in streaming piuttosto che a uno che sta scaricando file, in modo da consentire comunque una riproduzione fluida. Non manca il supporto alla tecnologia AC SmartBeam, che serve per mantenere stabile e priva di interferenze la connessione. Stiamo parlando anche di un router 802.11ac "Wave 2". L'hardware Wave originale aveva un massimo teorico di 1,3 Gbps su un singolo link. Wave 2 raddoppia il tutto, consentendo un throughput massimo che supera 1 Gbps. L'ampiezza di banda aggiuntiva qui è particolarmente utile quando si trasferiscono file di grandi dimensioni o si necessita di una maggiore velocità. Pieno supporto è dato a DLNA, SAMBA (dispositivi USB) e FTP, cosa che può garantire il suo utilizzato come un "piccolo server NAS".



L'apparato è gestito da un processore dual-core Broadcom BCM4709C0 operante alla frequenza massima di 1.4 GHz (chipset molto popolare utilizzato da diversi produttori nel recente passato), affiancato da 256MB di RAM e 128MB di memoria interna, in cui è installato il software di configurazione, che abbiamo trovato completo e tutto sommato facile da utilizzare. In particolare, ci è piaciuto il fatto che ogni singola pagina contenga una breve spiegazione in italiano della funzionalità che si sta per attivare, cosa che farà felice l'utenza meno esperta.

Software ed esperienza d'uso

L'interfaccia di configurazione è tanto semplice quanto funzionale, con la classica mappa di rete ad accoglierci. Qui troviamo lo stato generale della nostra connessione, con tanto di informazioni sui client collegati e IPv4/IPv6. Da questa schermata sarà possibile anche accedere alle altre schede, in modo da accedere alle succitate funzionalità, come il QoS. Come in praticamente tutti i router moderni, non manca poi la possibilità di creare delle reti per gli ospiti, in questo caso una per frequenza. Oltre a questo sono presenti moltissime altre opzioni legate alla gestione del router, che per ovvi motivi non staremo a qui ad elencarvi. Tra queste, però, segnaliamo le utili Filtro siti web, Firewall e Log di sistema.



Come accennavamo nel paragrafo precedente, ogni pagina contiene una breve descrizione della funzionalità in questione, cosa che rende il tutto molto più appetibile per l'utenza meno esperta. L'unica pecca è il fatto che alcune opzioni sono un po' "nascoste", ma d'altronde questo accade spesso con i router di questo tipo e non risulta quindi essere un particolare problema. Insomma, l'esperienza software tramite browser ci ha convinto, risultando comoda e funzionale.

La prima configurazione può essere controllata anche da smartphone attraverso l'applicazione QRS Mobile, capace anche di inviare una notifica quando è disponibile un aggiornamento del firmware. Da qui è possibile anche condividere le impostazioni Wi-Fi, in modo da non dimenticarsi le varie password.



Per quanto riguarda le prestazioni, durante la nostra prova il router ha retto molto bene sia per quanto riguarda lo streaming che per quanto riguarda il gaming, con un lag ridotto all'osso anche in presenza di molti dispositivi collegati. Abbiamo testato il tutto anche con una connessione molto lenta ed è proprio in questi casi che si notano maggiormente i benefici apportati da tecnologie come il QoS. Ottima la copertura del segnale, con la banda da 2.4 GHz che riesce a connettere senza problemi anche parti della casa coperte da ostacoli strutturali e quella da 5 GHz in media con la fascia di prezzo.