Docooler GT-S8 Recensione: dalla Cina un interessante proiettore low cost

Nel nostro viaggio alla scoperta di gadget low cost non poteva mancare un proiettore LCD; il mercato è infatti invaso da tantissimi modelli a basso costo e dalle interessanti caratteristiche. Prodotti provenienti da brand cinesi che consentono di proiettare immagini oltre i 100 pollici e che possono essere collegati facilmente a console, decoder, PC e lettori Dvd e BluRay. Oggetto oggi della nostra recensione è il proiettore Docooler GT-S8, un modello low cost acquistabile a circa 60 euro. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche e le prestazioni di questo prodotto.

Proiettore Docooler GT-S8, caratteristiche tecniche e collegamenti

Il proiettore Docooler GT-S8 si presenta con dimensioni abbastanza contenute pari a 26.2 X 18.3 X 9.0 cm, per un peso di circa un chilo. Realizzato completamente in plastica economica presenta nella parte superiore tutti i comandi per la navigazione tra i vari menù che vedremo più avanti, mentre ai lati sono posizionati due speaker. Sul retro troviamo invece una HDMI, una VGA, una porta USB standard ed uno slot per Micro SD. Non manca anche un ingresso analogico, un'uscita cuffie e l'emettitore IR per il telecomando fornito in dotazione.

Infine non dimentichiamo la ghiera per la regolazione manuale dello zoom, quella dedicata alla correzione del keystone e l'utile staffa a scomparsa, posizionata sul fondo del proiettore, che consente di inclinarlo leggermente verso l'alto; zona che ospita anche un attacco filettato per un treppiedi.

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche del Docooler GT-S8, un proiettore LCD con lampada a Led da 60 W (durata dichiarata di 20.000 ore) e risoluzione nativa di 800x480 pixel (WVGA) e in ingresso fino a 1920 x 1080 pixel. La luminosità massima è di 1600 lumens con un rapporto di contrasto di 2000:1 . Questo modello è in grado di proiettare un'immagine da 1 a 5 metri con una diagonale da 30 a 120 pollici.

Menù e media player

Il proiettore Docooler GT-S8 presenta un'interfaccia disponibile anche in italiano che consente di gestire tutte le varie funzionalità a partire dal lettore integrato, in grado di riprodurre foto, file di testo, file audio (Mp3 e Flac) e video (ottima la compatibilità con i DivX, molto limitata con film in mkv); ma anche dati memorizzati su una memoria esterna come pen drive, hard disk esterni (anche NTFS) o una scheda micro SD.

Troviamo inoltre varie schermate dedicate alle impostazioni che consentono di intervenire su numerosi parametri video (come luminosità, contrasto, nitidezza e temperatura colore) e audio (con vari setting preimpostati). Non manca inoltre un timer e la possibilità di ruotare l'immagine, in caso di installazione a soffitto. Ricordiamo infine la posizione sul retro del proiettore del ricevitore IR del telecomando (di buona qualità e con tasti ben dimensionati) che obbliga a posizionare il GT-S8 davanti all'utente.

Prestazioni audio e video

Concludiamo la recensione con le prestazioni audio e video. E' consigliabile utilizzare il Docooler GT-S8 solo in ambienti completamente bui; in queste condizioni si riesce ad ottenere un'immagine a bassa risoluzione di qualità sufficiente, dai colori abbastanza naturali (con una leggera dominante blu) ed una luminosità discreta, ma solo dopo un'attenta regolazione delle varie impostazioni video. Durante le nostre prove siamo riusciti a proiettare un'immagine con luminosità accettabile ad una distanza massima dalla parete di circa due metri ottenendo uno schermo poco più grande di 60 pollici.

Sufficienti, considerando la natura low cost del prodotto, anche le prestazioni degli speaker integrati con un audio potente e dettagliato, ma molto carente sulla gamma bassa. Ricordiamo infine la ventolina interna sempre attiva e decisamente rumorosa.

Il Docooler GT-S8 è acquistabile, anche sotto altri brand, nei vari store cinesi come TomTop ad un prezzo promozionale poco superiore ai 60 euro.