Dodocool DA106 e DA108 Recensione: l'audio Hi-Res dal costo contenuto

Continuiamo ad occuparci di Dodocool, azienda cinese specializzata in prodotti low cost che vanta nella sua gamma interessanti accessori come il WiFi range extender DC38 che abbiamo provato qualche tempo fa. Questa azienda produce anche prodotti audio, ricordiamo, ad esempio, le cuffie in-ear Bluetooth DA109 recensite la scorsa estate. Oggi torniamo ad occuparci di questo brand rimanendo sempre nel settore audio, con la prova congiunta del lettore DA106 e delle cuffie DA108; prodotti di Dodocool pensati in particolare per la musica Hi-Res. Partiamo, quindi, con il test dell'economico audio player portatile DA106 di Dodocool.

Dodocool DA106: un lettore portatile davvero completo

L'Hi-Fi Music Player DA106 è un lettore che avevamo iniziato a conoscere nella nostra anteprima di qualche tempo fa; un prodotto che si distingue per la sua scocca in metallo di colore grigio dove spicca il piccolo display da due pollici con risoluzione di 320X240. Sempre nella parte frontale troviamo un piccolo LED e tutti i comandi utili al controllo del lettore, (back, menù e gestione delle tracce) e una ghiera che riprende le forme di un disco in vinile, con al centro un pulsante per accedere ai vari menù. Ricordiamo inoltre la porta Micro USB, lo slot di espansione per MicroSD fino a 256 GB ed il microfono/reset in basso; nella parte superiore sono invece presenti due uscite audio (line out e per il jack delle cuffie) ed il pulsante di alimentazione-standby. Sul lato destro è infine posizionato il bilanciere del volume. Concludiamo l'analisi dell'aspetto esterno con le dimensioni pari a 97 X 55 X 13 mm e il peso di 108 grammi. Segnaliamo infine un problema di costruzione del nostro sample con l'angolo sinistro della scocca non correttamente assemblato.

Dodocool DA106: caratteristiche tecniche

Dodocool DA106 ospita un processore ARM dual core Cortex M3 ed un amplificatore Texas Instruments TPA6130A2. Per quanto riguarda l'uscita audio, Dodocool dichiara un SNR di 105dB e distorsione di ±0.05% - 32mW. Al suo interno è anche presente una memoria espandibile da 8 GB e una batteria da 1400 mAh con un'autonomia di circa 25 ore. Non dimentichiamo i vari formati audio supportati, anche Hi-Res, partendo dai DSD64, DSD128, DSD256, FLAC (fino a 192kHz/24bit), ALAC (fino a 192kHz/24bit), APE (fino a 96 kHz/24bit), WAV (fino a 192kHz/24bit) e terminiamo con i classici MP3 e WMA. Citiamo anche la presenza della radio FM, senza RDS, con la possibilità di memorizzare la musica trasmessa dalle varie stazioni nello storage del lettore. Non manca infine la possibilità di utilizzare il Dodocool DA106 come registratore portatile. La confezione include solo un cavo USB-Micro USB, mentre il prezzo di listino di 60 euro scende a circa 46 € approfittando di una promozione su Amazon Italia.



Dodocool DA106: software e prestazioni audio

Il software è parzialmente tradotto in italiano con vari menù in inglese; l'interfaccia, abbastanza intuitiva, consente con facilità di navigare all'interno della nostra musica preferita. La grafica dei vari menù è, però, abbastanza semplice con testi di piccole dimensioni. Durante la riproduzione di un brano è possibile visualizzare tutte le informazioni sul tipo di codifica e sul bitrate; parziale il supporto alle copertine degli album. Presente anche un semplice equalizzatore con il DA106 che viene riconosciuto da un PC come una normale periferica di storage esterna. Occupiamoci ora delle prestazioni audio; ottima la compatibilità con i vari brani musicali non solo MP3 e FLAC, con il DA106 che è stato in grado di riprodurre senza nessun problema anche i file nel formato DSD (Direct Stream Digital). Da questo audio player si ottiene in generale una buona performance, in particolare utilizzando speaker e cuffie di qualità come le DA108, sempre fornite da Dodocool. La riproduzione risulta neutrale e dettagliata, senza particolari impostazioni sonore; il lettore è in grado di riprodurre abbastanza fedelmente il contenuto della registrazione con un buon livello di pressione sonora. Per quanto riguarda le prestazioni del display, più che sufficiente la grandezza, bassa invece la luminosità e la risoluzione.

Cuffie Dodocool DA108: auricolari in ear, Hi-res e low cost

Per testare in modo approfondito le caratteristiche del lettore DA106 abbiamo utilizzato le cuffie in-ear di Dodocool DA108, sempre certificate Hi-Res. Cuffie a filo, vendute separatamente, che si fanno notare per un piccolo archetto in gomma removibile da inserire all'interno del padiglione auricolare, utile ad evitare eventuali cadute, ad esempio durante le attività sportive. Si tratta di auricolari economici con struttura esterna in plastica nera, dotati di jack da 3.5 mm placcato d'oro e cavo piatto da 1,2 metri. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche ricordiamo il driver in titanio da 9mm, l'impedenza di 16 Ohms a 1 kHz, Output S.P.L di 100±4dB ed una frequenza da 10 Hz a 45 kHz con un peso di 17g. Non manca il telecomando a filo con singolo pulsante per gestione brani, comandi vocali e chiamate grazie al microfono integrato. Le cuffie vengono fornite con un'utile custodia rigida dotata di un rivestimento che ricorda la fibra di carbonio e con altri due set di gommini per gli auricolari, che permettono facilmente di adattare le DA108 alla forma delle nostre orecchie. Nella pratica, gli auricolari di Dodocool consentono di ottenere un audio discretamente dettagliato e con un'elevata sensibilità. Musica in alcuni casi con alti un po' troppo invadenti e con medi poco presenti; buona invece la qualità dei bassi, sempre corposi e profondi. Passando al microfono, non emergono particolari problematiche con una voce catturata abbastanza nitida. Positivo il giudizio sul livello di isolamento acustico e sull'ergonomia con gli auricolari che risultano comodi da indossare anche dopo un uso prolungato. Infine il prezzo, le cuffie DA108 di Dodocool possono essere acquistate su Amazon ad un prezzo promozionale di 20 euro.