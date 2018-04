Dodocool DA158 Recensione: cuffie wireless Hi-Res con cancellazione del rumore

Dopo la recensione dello speaker DA150 torniamo ad occuparci di Dodocool, brand cinese specializzato in accessori low cost di vario genere. Prodotti utili alla ricarica di smartphone, tablet e notebook come il powerbank DP13 o il versatile trasmettitore-ricevitore Bluetooth DA88. Dodocool vanta inoltre nella sua gamma diversi modelli di cuffie in grado di riprodurre anche musica in alta definizione come la viariante in ear DA108, testata lo scorso novembre. Oggi ci occupiamo invece di un modello over ear il DA158, sempre Hi-Res, e dotato anche del supporto al codec aptX per una musica di qualità anche via Bluetooth. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche delle cuffie wireless Dodocool DA158.

Dodocool DA158: design e caratteristiche tecniche

Le Dodocool DA158 sono cuffie circumaurali (che circondano l'orecchio) utilizzabili sia sfruttando la connessione Bluetooth sia attraverso il classico cavo; un modello ripiegabile con dimensioni di 185 X 75 X 200 mm per un peso di 292 grammi.

Queste cuffie non stupiscono sicuramente per quanto riguarda il design con forme decisamente classiche per questo genere di prodotti. Passando alla costruzione troviamo elementi ben realizzati come l'archetto in pelle rivestito internamente in tessuto con una cucitura bianca; ecopelle impiegata anche per il rivestimento dei padiglioni che scorrono all'interno di una struttura in metallo, utile per adattare le cuffie alle dimensioni della nostra testa. Segnaliamo inoltre le indicazioni "left-right" ben visibili stampate all'interno delle cuffie.

Purtroppo nelle DA158 sono stati anche impiegati elementi costruttivi di qualità non molto elevata come la cerniera che consente di ripiegare le cuffie ed il lato esterno dei padiglioni in plastica economica.



Passando ai vari comandi, tutti i vari controlli sono stati inseriti nel padiglione destro; scendendo nel dettaglio nella parte posteriore troviamo un led di stato ed il pulsante multifunzione utile alla gestione di pairing Bluetooth, alimentazione, chiamate e riproduzione musicale. Non mancano ovviamente i controlli per il volume che consentono anche di scorrere le varie tracce audio. Sul lato anteriore troviamo invece un selettore per la gestione del sistema attivo della riduzione del rumore. La porta Micro USB per la ricarica della batteria integrata e la presa per il jack audio da 3,5 mm sono stati, invece, alloggiati nella parte inferiore del padiglione destro.

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche delle Dodocool DA158; queste cuffie, con un trasduttore da 40 mm in titanio, vantano una gamma di frequenza da 10 Hz a 45 kHz, impedenza di 32 ohm, SPL di 105±3dB a 1 kHz e potenza di 20 mW (30 in ingresso).

Non dimentichiamo infine la certificazione Hi-Res (24bit - 96 khz) ed il chip Qualcomm CSR8645 che gestisce il Bluetooth 4.1 con il supporto al codec aptX; infine la batteria integrata da 270 mAh.

Esperienza d'uso, confezione e prezzo

Occupiamoci ora delle performance delle Dodocool DA158; abbiamo provato queste cuffie con diversi generi musicali ascoltando brani in vari formati, dai classici MP3 allo streaming di Spotify, passando per i CD Audio e album ad alta risoluzione. Inoltre abbiamo messo alla prova le DA158 anche con videogiochi e film. In generale il nostro giudizio su queste cuffie è positivo. Per quanto riguarda le prestazioni audio già dai primi minuti di ascolto si può apprezzare un elevato dettaglio con un suono che risulta sempre piacevole. Decisamente convincente la riproduzione delle frequenze medie con alti cristallini. Positiva anche la valutazione dei bassi ben riprodotti e mai invadenti; manca solo un po' di profondità. Consigliamo il collegamento via cavo che incrementa il dettaglio e permette di ottenere le massime prestazioni da queste cuffie.

Nessun problema per quanto riguarda il collegamento Bluetooth con una connessione sempre veloce e stabile con lo smartphone. Queste cuffie possono essere accoppiate a due dispositivi contemporaneamente con il pulsante multifunzione che consente il passaggio da una sorgente all'altra.

Passando alla chiamate, appena sufficienti le prestazioni del microfono con la nostra voce che risulta spesso poco chiara durante le conversazioni. In merito all'ergonomia, le DA158 si possono facilmente adattare alle dimensioni delle nostra testa e risultano comode da indossare anche dopo lunghe sessioni di ascolto con un elevato isolamento grazie anche all'efficace sistema di riduzione del rumore.

Terminiamo ricordando l'autonomia di una decina di ore con la batteria ricaricabile in circa due ore e mezzo. Non dimentichiamo la confezione che include un manuale d'uso anche in italiano, un'utile custodia per il trasporto, un cavo USB - micro USB ed un cavo dotato di due jack maschi per il collegamento ad una sorgente audio. Infine il prezzo, le Dodocool DA158 possono essere acquistate su Amazon ad un prezzo di circa 75 euro.